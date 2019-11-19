Dizanteri nedir, belirtileri nelerdir? Dizanteri nasıl bulaşır?

Bulaşıcı enfeksiyon hastalığı dizanteri nedir? Sorusu, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hastalığın belirtileri olarak bulantı, kusma, ateş ve titreme, karın ağrısı, ishal (kanlı, sümüklü) görülüyor. Amipli dizanteri ve Basilli dizanterinin farkı ise merak konusu oldu. Dizanterinin başlıca nedenleri kirli su ve iyi yıkanmamış yiyeceklerdir. Bu nedenle su, el ve gıda temizliğine özen göstermek gerekir. Tedavi için öncelikle hastalığa neden olan etkenler ortadan kaldırılmalıdır. Peki dizanteri nedir, nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?

DİZANTERİ NEDİR?

Dizanteri, ishalle birlikte görülen bulaşıcı ve salgın bir kalın bağırsak hastalığıdır. Yaşlılarda, küçük çocuklarda ve Bebeklerde dizanteri çok daha tehlikelidir ve ölümlerle dahi sonuçlanabilir.

DİZANTERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Yaz aylarında artış gösteren dizanteri vakaları her yaş ve cinsiyetten kişide görülebilir. Sıklıkla 1 ila 5 yaş arası çocuklarda görülür ve bazı durumlarda kişinin 24 saat içinde 100'ü aşkın dışkılamasına sebep olur. Dizanteri çoğunlukla şiddetli, kanlı ve mukuslu ishalin eşlik ettiği; mide bulantısı, ani kusma ve ani mide krampları ile karakterizedir.

Titreme, halsizlik, baş ağrısı, gaz hissi, 38°C ve üzerinde seyreden ateş gibi semptomları da bulunur. Basilli dizanteride enfeksiyon bir hafta içinde belirtilerini gösterirken amipli dizanteri hastaya bulaştıktan 10 gün sonra belirtilerini gösterir. Amipli dizanteride ise bağırsak hareketleri sancılıdır.

DİZANTERİ ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Dizanteri, amip ve basil adı verilen iki farklı parazit nedeniyle ortaya çıkmakta olup sebep olan parazitine göre farklı bir şekilde seyredebilmektedir.

BASİLLİ DİZANTERİ

Bu mikrop vücuda girdikten iki ya da yedi gün sonra bazı belirtilerle kişiyi rahatsız etmeye başlar.

Özellikle de karasinekler bu mikrobu taşırlar. Basilli dizanteri hastalığı kendini şu belirtiler ile belli eder;

– Yüksek ateş

– Balgam kıvamında kanlı ishal

– Halsizlik

– Şiddetli karın ağrısı

Bu hastalık bulaşıcı bir hastalıktır eğer kişide bu belirtiler varsa yapılması gereken ilk şey kişiyi diğer kişilerden uzak tutmaktır. Eğer kişi bir başkası ile yakın temas halinde olursa diğer kişide de aynı belirtiler görülür.

AMİPLİ DİZANTERİ

Bu mikrop vücuda girdikten on yada yirmi bir gün sonrasında kişiyi rahatsız edici belirtilerle kendini belli eder. Amipli dizanteri hastalığının belirtileri ise şunlardır; Halsizlik, kanlı ishal, yüksek ateş, aşırı ve hızlı kilo vermek, şiddetli karın ağrısı

Dışkıların kolayca yayılmasına yol açan olumsuz sağlık koşullarının yaygın olarak yaşandığı az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde sıkça rastlanır. Trimetoprim-sülfametaksazol ya da kolistin içerikli antibiyotik ilaçlarda kısa sürede tedavi edilmesi mümkündür.

Amipli dizanteri ile basilli dizanteri arasındaki en temel fark basil ateşli olup olmamasıdır. Basili dizanterinin görüldüğü vakalarda rastlanan ateş yükselmesi oldukça fazladır. Amipli dizanteri vakalarında ise görülen ateş yükselmesi basili dizanteriye göre oldukça düşük kalmaktadır. Bir bakteri türü olan basili, amiplere göre çok daha hızlı yayılır ve bulaşır.

DİZANTERİ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Dizanteri tedavisi amipli ve basilli dizanteride farklılık gösterir. Hastalığı tedavisindeki temel prensip ishal ile kaybedilen sıvının yerine konmasıdır. Hastalığın ağırlığına göre hekiminizin uygun gördüğü antibiyotik kullanımı ile iyileştirilir. Amipli dizanteri hastalığına neden olan paraziti yok etmeye yönelik uygun türde antibiyotik uygulanır.

Yine aynı prensiple basilli dizanteri için de etken olan bakteriye yönelik antibiyotik hekim tarafınca seçilir ve uygulanır. Hastanın bulantı ve kusmasını önleyici ilaç tedavisi uygun görüldüğü takdirde hastaya uygulanır. İshal ve kusmanın şiddetine göre hekimin uygun gördüğü şekilde serum takviyesi yapılır. Bu süre zarfında hasta ve bakım sağlayan personelin hijyen kurallarına özellikle dikkat etmesi sağlanır. Hastalığın son derece bulaşıcı olduğu bilgisi paylaşılır.

DİZANTERİ KAÇ GÜNDE GEÇER?

Tedavide metranidazol ve terasiklin grubu ilaçlar kullanılır. Genelde 10 günlük tedavi yeterlidir. Diğer birçok ishal tipinde ilaç kullanılmazken özellikle bu tür de mutlaka antibiyotik kullanılmalıdır.

Hastalıktan korunmak için temizlik, içme sularının 50 derecenin üzerine kadar ısıtılması yarar sağlar. Mide asidi kistlere etkisizdir.