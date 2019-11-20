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İdrar kaçırıyorsanız hastası olabilirsiniz

Ülkemizde her dört kadından biri problemi yaşıyor. İdrar kaçırma üzerine farkındalığı artırmak adına Osmangazi Belediyesi'nin ev sahipliğinde Nergis Kumbasar'ın sunumuyla gerçekleşirken seminerde, Prof. Dr. Tufan Tarcan yanlış tedavilerin insanları hekime gitmekten uzaklaştırdığını özellikle vurguladı. Prof. Dr. Cüneyd Özkürkçügil ise idrar kaçırma problemi yaşayanlara zamanında tanı konulamaz ise böbreklerini kaybedebileceklerini hatta hastası dahi olabileceklerini ifade etti.

Giriş Tarihi: 20.11.2019 16:43 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 17:46
İdrar kaçırıyorsanız diyaliz hastası olabilirsiniz

Günümüzde kadınların en büyük sorunlarından bir tanesi olarak başı çekiyor. Şehir şehir gezerek kadınları idrar kaçırma problemiyle ilgili bilgilendirme çalışması yapan Osmangazi Belediyesi'nin ev sahipliğinde Nergis Kumbasar'ın sunumuyla bir seminer düzenledi. Bu farkındalık projesi İstanbul ve Ankara'dan sonra Bursa'da da yoğun bir ilgiyle karşılandı. Seminerde Prof. Dr. Tufan Tarcan yanlış tedavilerin insanları hekime gitmekten uzaklaştırdığını ve korkuttuğunu özellikle vurgularken, Cüneyd Özkürkçügil ise özellikle bazı tip idrar kaçırma problemi yaşayanlara zamanında tanı konulamaz ise böbreklerini kaybedebileceklerini hatta hastası dahi olabileceklerinin altını çizdi.

İdrar kaçırma problemi yaşayan insanların; nereye gideceğini, ne yapacağını ve nasıl yardım alması gerektiğini bilmediğini vurgulayan Prof. Dr. Tufan Tarcan, "İdrar kaçırma her yaşta ve her cinsiyette görülebiliyor. Bu şikâyetin görülme sıklığı ise yaşlandıkça artıyor; idrar kaçırmayla ilgili hastaların bilgi olarak hala daha birçok eksiği var." açıklamasında bulundu.

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İdrar kaçırıyorsanız diyaliz hastası olabilirsiniz
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