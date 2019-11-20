İdrar kaçırıyorsanız diyaliz hastası olabilirsiniz

Günümüzde idrar kaçırma kadınların en büyük sorunlarından bir tanesi olarak başı çekiyor. Şehir şehir gezerek kadınları idrar kaçırma problemiyle ilgili bilgilendirme çalışması yapan Osmangazi Belediyesi'nin ev sahipliğinde Nergis Kumbasar'ın sunumuyla bir seminer düzenledi. Bu farkındalık projesi İstanbul ve Ankara'dan sonra Bursa'da da yoğun bir ilgiyle karşılandı. Seminerde Prof. Dr. Tufan Tarcan yanlış tedavilerin insanları hekime gitmekten uzaklaştırdığını ve korkuttuğunu özellikle vurgularken, Cüneyd Özkürkçügil ise özellikle bazı tip idrar kaçırma problemi yaşayanlara zamanında tanı konulamaz ise böbreklerini kaybedebileceklerini hatta diyaliz hastası dahi olabileceklerinin altını çizdi.

İdrar kaçırma problemi yaşayan insanların; nereye gideceğini, ne yapacağını ve nasıl yardım alması gerektiğini bilmediğini vurgulayan Prof. Dr. Tufan Tarcan, "İdrar kaçırma her yaşta ve her cinsiyette görülebiliyor. Bu şikâyetin görülme sıklığı ise yaşlandıkça artıyor; idrar kaçırmayla ilgili hastaların bilgi olarak hala daha birçok eksiği var." açıklamasında bulundu.