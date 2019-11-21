Bağırsaklar nasıl 2.beynimiz oluyor? İşte cevabı...

Bağırsaklar artık ikincil bir beyin olarak görülmektedir. Beynimizde 80 milyar sinir hücresi var iken bağırsaktaki sinir hücresi sayısının 500 milyon olduğu kabul edilmektedir.

Bağırsak ile beyin arasındaki iletişim birkaç farklı yoldan çift yönlü olarak sağlanır. Bağırsakta üretilen hormonlar, bağışıklık hücreleri, mikrobiota, mikrobiotanın ürünleri ve beyinden bağırsağa gelen vagus isimli sinir iki organ arasındaki başlıca iletişim yollarıdır.

Buradan anladığımız iki organ arasında çift yönlü bir iletişim aracı olduğunu biliyoruz yani beyin ve bağırsaklar arasında güçlü bir bağlantı var.

Bağırsaktaki bariyerin bozulması ve bağırsak geçirgenliğinin artışı bu gün nörolojik hastalıkları, otizm, dikkat eksikliği, hassas bağırsak sendromu, astım, multipl skleroz, depresyon, anskiyete, Parkinson, Alzheimer hastalığı gibi pek çok hastalığın temelin yer aldığı ileri sürülmektedir.

MUTLULUK BAĞIRSAKLARDA ÇÜNKÜ ;

Ruh hali, depresyon ve saldırganlık durumunun kontrol edilmesinde görev yapan Serotonin beyin-barsak mikrobiota aksında önemli bir sinyal molekülüdür.

Mukozal serotonin bağırsak geçirgenliğinin ayarlanmasında doğrudan rolü olduğu gösterilmiştir. Tüm vücutta üretilen serotonin büyük çoğunluğu (%95) bağırsakta, çok azı (% 5) beyinde üretilir.

Bu nedenlerle bağırsak sağlığı beyin sağlığı kadar önemli, dengeli beslenmeyi, düzenli fiziksel aktivite yapmayı, mevsim sebze ve meyvelerini tüketmeyi ve faydalı besinleri probiyotik , probiyotik dediğimiz fermente besinleri tüketmeyi ihmal etmeyin.