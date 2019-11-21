Beyin kanserleri artıyor

Araştırma sonuçlarına göre, bu ölümcül tümörlerin kendilerini beynin elektrik ağına entegre ettiği, sağlıklı sinir hücrelerinin sinyallerini kendi büyümelerini hızlandırmak için kestikleri belirtildi. Ölümcül beyin kanserleri, normal hücrelerin büyümesini önlemek için vampirler gibi çalıştığına dikkat çekildi.

Evimizde, elimizde bulunan ve radyasyon yayan, televizyon, cep telefonu, mikrodalga fırın, bilgisayar, saç kurutma makinesi, radyo, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, elektrikli battaniye, ütü, buzdolabı gibi ev aletleri bu artışın nedenleri arasında mı?

Beyin tümörleri hakkında bilgi veren Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Aytaç Akbaşak şöyle konuştu; "Beyin tümörlerinde, yaş, radyasyon ve aile bağlantısı önemlidir. Beyin tümörleri her ne kadar yetişkinlerde daha çok görülürse de her yaşta görülmeleri de doğaldır. Hatta bazı tür beyin tümörleri özellikle çocukluk çağında görülebilir. Radyasyon, kontrolsüz ışın tedavisi, nükleer kazalar ya da nükleer silahların yaydığı iyonize radyasyonun etkisinde kalmak beyin tümörlerinin gelişmesinde önemli etkendirler. Yüksek gerilim hatları, cep telefonlar ve ev aletlerinin yaydığı diğer tip radyasyon tiplerinin beyin tümörü oluşturduğu konusunda yeterli delil yoktur.

Beyin tümörlerinin küçük bir bölümünün kalıtımsal olarak geçtiği bilinmektedir. Bunu dışında bazı beyin tümörlerinin sindirim sistemi, üreme ve idrar yolları, akciğer ve çoklu sistem doğumsal anomalileri ile birlikte görülebildikleri bilinmektedir.Beyin tümörlerinin bulgu ve belirtileri tümörün büyüklüğüne, yerine, tipine ve büyüme hızına göre değişiklik gösterir. Yeni başlayan, ya da daha önce olsa bile tarzı değişen baş ağrılar, açıklaması olmayan ani bulantı ve kusmalar, bulanık görme, çift görme, ya da görüş alanının daralması gibi görme problemleri, özellikle vücudun bir yarısında oluşan kol ve bacakta güçsüzlük ve duyu bozuklukları, denge bozuklukları, hafıza ve algılama bozuklukları, kişilik ve davranış değişiklikleri, sara nöbetleri, özellikle daha önce nöbeti olmayan yetişkin hastalardaki nöbetleri, işitme problemleri gibi belirtiler gösterebilir."

ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİDİR

Hastalık için erken teşhisin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Aytaç Akbaşak, Beyin tümörlerinde tedavinin başarısı tümörün cinsine, beyinde kritik bölgeye yerleşip yerleşmediğine ve boyutuna göre değişkenlik gösterdiğini söyledi. Erken teşhisin önemli olduğunu, beyin tümörü tedavisi için birçok yöntem kullanıldığını belirtti. Cerrahi yöntemlerin yanı sıra, ışın tedavisi (Radyasyon), Radiosurgery (ışınsal cerrahi), Kemoterapi gibi yöntemleri de uyguladıklarını sözlerine ekledi.