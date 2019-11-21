Erken bunama belirtileri nelerdir? Demans, bunama çeşitleri ve tedavi yöntemleri!

Bunama ve demans çağımızın hastalıklarından biri olarak kabul ediliyor. Bellek yani hafıza beynimizin en önemli bilişsel işlevidir. Beyin sadece öğrenme değil aynı zamanda unutma organıdır. İnsanlar yaşamını devam ettirebilmek için yaşadıkları bazı heyecan ya da üzüntüleri unutmak zorundadır. Her yaşta insan bunama belirtisi gösterebilir. Burada önemli olan her hastalıkta olduğu gibi erken teşhistir. Genç yaşlarda unutkanlığa sebep olacak bazı nedenler; depresyon, dikkat eksikliği ya da kaygı durumları, uykusuzluk, stres gibi koşullar bu duruma sebebiyet verebilir. Aynı zamanda tıbbi tedavi gerektiren anemi, tiroid hastalıkları gibi rahatsızlıklar bu duruma etken olabilmektedir.

BUNAMA NEDİR?

Bunama; beynin hasar görmesi sonucu ortaya çıkan çeşitli belirtiler için kullanılan bir terimdir. Beynin hangi bölümünün etkilediğine bağlı olarak kendini farklı biçimlerde gösterebilir. Genel olarak zarar gördüğü alanlar, kişinin zihni ve günlük görevleri planlama, gerçekleştirme yetileri olmaktadır.

Bunama; hafıza kaybı, ruh halinde değişiklikler, iletişim güçlüğü ve mantık yürütme ile ilgili sorunların da olduğu çeşitli belirtileri içerir. Bunama çeşitlerinden en yaygını; Alzheimer hastalığı ve vasküler bunamadır.

YAŞLILIKTA BUNAMA

İlerleyen yaşlarda birçok hastalığın ortaya çıkması normal karşılanabilecek bir durumdur. Ancak yaşlılarda daha sık görülen sadece iki ruhsal bozukluk vardır. Bunlardan bir tanesi de bunamadır. Bunların belirtileri de diğerleri ile benzerlik gösterir. Örneğin; doğru sözcükleri bulmakta zorluk çekme, kayıtsızlık, moralsizlik ve güvensizlik, hafif ve kısa vadeli bellek değişiklikleri gibi.

BUNAMA TEDAVİSİ

Bunama rahatsızlığının tedavisi normal hastalıklar gibi seyretmez. Bu durumun terapisi, ilaçsız ya da ilaçlı tedavisi vardır. Çoğu bunama türleri tedavi edilemez ve bu semptomları yönetmenin bir takım yolları vardır. Bunama tedavisi doktor kontrolünde olup tedavi süreci ve yöntemi kişiden kişiye ve hastanın durumuna göre değişebilir.

DEMANS HASTALIĞI NEDEN OLUR?

Beyin, her biri farklı işleyen işlevlerden sorumlu olan bölgeye sahiptir. Belirli bir bölgedeki hücre zarar gördüğünde o bölge normal olarak işlevlerini yerine getiremez. Demans aslında beyin hücrelerinin zarar görmesinden kaynaklanan bir rahatsızlıktır. Normal şekilde iletişim kurulamadığında ya da düşünülmediğinde davranışlar ve duygular tetiklenip değişebilir.

Farklı demans türleri; beynin belli bölgelerindeki hücre hasarı tipleri ile ilişkilidir. Örneğin; Alzheimer hastalığında beyin hücreleri sağlıklı kalamaz ve birbiri ile iletişim kurmak zorlaşır. Beyindeki öğrenme ve hafızanın merkezi olan Hipokampus Alzheimer hastalığında genellikle ilk zarar gören bölgedir.

DEMANSIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Demansın en belirgin belirtisi yeni alınan bilgilerin unutulmasıdır. Aynı zamanda bir kişinin demans hastası olarak kabul edilmesi için aşağıdakilerden en az ikisinde bozulma olmalıdır:

1.Bellek

2.İletişim ve dil

3.Odaklanma ve dikkat etme yeteneği

4.Görsel algı

DEMANS HASTALIĞININ TEDAVİSİ VAR MI?

Demansın teşhisine yönelik bir test yoktur. Doktor kontrolünde ve klinik incelemeden sonra doktorlar size bir test uygulayabilir. Eğer diğer hastalıklardan şüpheleniyorsa kan testi ya da beyin görüntüleme testleri isteyebilir.