Görme engellilerin kansere yakalanma riski düşük

Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl, ABD, İsveç, Norveç ve Finlandiya gibi ülkelerde yapılan çalışmalarda meme kanserinin, görme kaybı olan kadınlarda yarı yarıya az olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Hakan Karagöl, "Ancak erkeklerde prostat kanseri gelişme riskinde genel anlamda görmeyenler ile görenler arasında bir fark olmadığı tespit edilmiştir" diye konuştu.

Meme kanserinin, evlenmemiş ve çocuğu olmayan kadınlarda daha sık görüldüğünü aktaran Prof. Dr. Karagöl, "Norveç çalışmasında değerlendirilen görme engelli kadınların, toplumun genelinden farklı olarak, yarıya yakın kısmı evlenmemiş ve çocuk sahibi değildi. Evlenmemiş ve çocuk sahibi olmamış görme engelli kadınlarda, meme kanseri görülme oranı, evlenmiş ve çocuk sahibi olmuş görme engelli olanlardan 2 kat fazla. Ancak, yine de görme engeli olup evlenmemiş, çocuk sahibi olmamış görme engelli bayanlar görme engelli olmayanlardan daha az meme kanserine yakalanmışlardı" ifadelerini kullandı.

"KARANLIK KANSERİ ÖNLÜYOR"

Görmeyen kadınlardaki meme kanseri riskinde azalmanın neden kaynaklandığı yönünde kesin bir bilgiye ulaşılamadığını söyleyen Prof. Dr. Karagöl, "Ancak bunun, beyinden salgılanan melatonin isimli bir hormondan kaynaklandığı düşünülmektedir. Melatonin, karanlık ortamda ve özellikle gece 12.30-2.30 saatleri arasında yoğun olarak salgılanmakta olup ışıklı ortamda ve gündüz ise salgısı durmaktadır.

Melatoni'nin kanser gelişimini önleyici etkileri, yine kanser tedavisinde kemoterapi ve radyoterapi ile kullanıldığında tedavi etkinliğinin arttırdığına dair çeşitli çalışmalar sonuçları bulunmaktadır. Ancak, görme kaybı ile kanser arasındaki ilişinin sadece meme kanseri ve az olarak prostat kanseri ile belirlenmesi, melatonin özellikle üremeyle ilgili hormonal sistem ile olan ilişkilerinin kanser koruyucu etkisini sağladığı yönünde düşüncelere neden olmaktadır. Bu çalışmalar, gören insanların da uyku düzenine dikkat etmesinin, geç saatlere kalmadan erkenden ve ışık almayan bir odada uyumalarının kanser gelişimini önleme açısından ne kadar faydalı olduğunu ortaya koymuştur" dedi.