İlerlemiş boyun fıtığı belirtileri nelerdir? Boyun fıtığı baş ağrısı yapar mı?

Spor yapmayıp hareketsiz bir yaşam süren, bilgisayar karşısında uzun süreler boyunca hareketsiz kalan, masa başı işlerde çalışan kişiler boyun fıtığı risk grubunda değerlendirilir. Bu gibi faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan boyun fıtığı problemi, yaşam kalitesinin düşmesine sebep olan bir sağlık sorunudur. İleri derecede boyun fıtığı belirtileri, zamanında önlem alınmadığı takdirde önüne geçilmesi mümkün olmayan sorunlar doğurabilir.

Günlük rutin aktiviteleri dahi kısıtlayarak hayatın akışını olumsuz yönde etkileyen boyun fıtığı rahatsızlığının belirtilerine rastlanması halinde öncelikle uzman bir hekimle görüşülmelidir. Uzman hekim, problemin hangi evrede olduğunu tespit ettikten sonra uygun bir tedavi yöntemine karar verecektir. Tedavi süreci boyunca hekimin önerilerine uymak, tedavi sürecine sadık kalmak sorunun çözüme ulaştırılabilmesi için önem teşkil eder. Bununla birlikte boyun fıtığı ağrılarının şiddetini azaltmak için de doktor bilgisi ve önerisi dahilinde birtakım alternatif yöntemlere başvurmak faydalı olacaktır.

BOYUN FITIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Genel olarak 30-40 yaş aralığında rastlanan boyun fıtığının belirtileri, hastalığın şiddeti ve etkinlik süresine göre değişkenlik gösterir. Bununla birlikte boyun fıtığı hastalarının en sık şikayetçi olduğu belirtiler aşağıdaki gibidir:

Yürüme güçlüğü ve dengesizlik

Kola doğru yayılan, tek taraflı bir ağrı

Parmak uçlarına doğru yayılan ağrı ve uyuşma hissi

Ağrının varlık gösterdiği kolda kuvvet kaybı

Reflekslerde azalma

Kollarda karıncalanma

BOYUN FITIĞI AĞRISI NEREYE VURUR?

Fıtığın etkilediği omurilik ve omurilikten çıkan sinirin uyardığı bölgeye göre belirtiler oluşur. Boyun ağrısı, sağ veya sol kolda ağrı, uyuşma, sırt ve göğüs ağrısı çok ilerlemiş ve omuriliğe aşırı baskı uygulayan fıtıklarda yürüme bozukluğu yani dengesi yürüme, ellerde veya kollarda güç kaybı gibi belirtiler görülür.

BOYUN FITIĞI BAŞ AĞRISI YAPAR MI?

Ağrının hangi sebepten kaynaklandığını bulmak için yeri, sıklığı, yayılımı, şiddeti ve diğer özellikleri sorgulanmalıdır. Boyun MR incelemesi ile bir boyun fıtığı ya da boyun omurlarının tomografik incelemesi ile faset eklemlerdeki bozulmalar, kireçlenmeler rahatlıkla görülebilir. Söz konusu tetkikler ile varılması mümkün sonuçlardan bir tanesi de boyun fıtığıdır.

BOYUN FITIĞI MİDE BULANTISI YAPAR MI?

Boyun fıtığına bağlı olarak baş dönmesi, mide bulantısı ve bunların neticesinde konsantrasyon eksiklikleri gibi negatif durumlarla karşılaşılabilir.

BOYUN FITIĞI PATLAMASI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Boyun fıtığı patlaması her zaman şikayetlere neden olmaz. Ağrı genellikle disk materyali, omurilik veya çıkan bir sinir kökü de dahil olmak üzere sinir dokusu ile temas etmesinin sonucudur. Boyun omurgasında sinir sıkışması meydana gelirse aşağıdaki belirtilere rastlanabilir:

Karıncalanma

Kas kütlesinde azalma

Zayıflık

Uyuşma