Böbrek ağrısı üşütme belirtisi mi? Böbrek ağrısının belirtileri nelerdir, nasıl geçer?

Böbrekler vücudumuzda hayati organlar olarak bilinirler. Başlıca işlevleri atık ürünleri ve fazla sıvıyı vücuttan uzaklaştırmak, bunun yanında da vücut dengesinin korunması için hormonlar üretmektir. Genellikle sırt ağrısı ile karıştırılan böbrek ağrısı nedenleri ve tedavisi merak ediliyor. Zor bir hastalık evresine sahip olan böbreklerin mutlaka doktor kontrolünde tedavi edilmesi ve gereken ilaçların içilmesi gerekir. İhmal edilmeyecek hastalıklardan biri olan böbrekler diğer organlara olduğu gibi aynı özenin gösterilmesi gerekiyor. Peki; böbrek ağrısı tedavisi nelerdir? Böbrek ağrısı nasıl geçer?

BÖBREK AĞRISININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Böbrek ağrısı ve sırt ağrısının ayrımı zor yapılır. Genellikle ağır kaldırma ya da bir travma sonucu oluşma durumu vardır. Böbrek ağrıları ise, kaburgaların hemen altında, sırt ağrılarından daha yüksekte ve derin hissedilir. Böbrek ağrısı keskindir ve kasıklara, karın bölgesine doğru yayılabilir. Aşağıdaki bazı semptomların bazıları ile birlikte gözlenebilir;

1.Ateş

2.Ağrılı idrar

3.İdrarda kan

4.Mide bulantısı ve kusma

5.Baş dönmesi ve isilik

6.Yorgunluk, titreme

Tehlikeli sayılabilecek durumların belirtisi;

1.Ağızda metalik tat

2.Ağız kokusu

3.Şişme ve nefes darlığı

BÖBREK AĞRISI NEDEN OLUR?

Böbrek ağrılarının birçoğu, böbrek fonksiyonunu akut veya kronik olarak etkileyebilecek, altta yatan ve sonradan edinilmiş hastalıklardan oluşur. Böbrek ağrısı nedenleri;

1.İdrar yolu enfeksiyonları

2.Mesane enfeksiyonu

3.Böbrek taşları ve böbrek kanseri

4.Polikistik böbrek hastalığı

5.Hamilelik

6.Böbreklerde kan pıhtıları

7.Böbreği sıkıştıran herhangi bir şey (tümör)

BÖBREK AĞRISINA BENZEYEN AĞRILAR NELERDİR?

1.Sırttaki kas gerilmeleri

2.Omurga sorunları

3.Kaburga ağrısı

4.Zona

5.Jinekolojik sorunlar ve daha birçok neden

BÖBREK AĞRISI NASIL GEÇER?

Böbrek ağrısı oldukça sancılı ve sıkıntılı bir durumdur. Ağrının altında yatan sebepler tıbbi nedene bağlıdır. Ağrıya sebep olan böbrek enfeksiyonları hastaya ve kişiye uygun antibiyotiklerle tedavi edilebilir. Aynı zamanda böbrek taşının neden olduğu enfeksiyon ağrılarına da ağrı kesiciler çözüm olabilir. Çok şiddetli ağrılarda yine doktor kontrolü en güvenilir yoldur.

Bununla birlikte; bilinen böbrek problemleri ve fonksiyon bozukluğu olan hastalar, böbreklerden atılan veya daha fazla böbrek hasarına neden olabilecek ağrı kesicilerle tedavi edilmemelidir.

Genel anlamda böbrek sağlığını korumak için yeterli miktarda su tüketimi ve tuz üretiminin azaltılması gerekmektedir.

BÖBREK AĞRISINA İYİ GELEN BİTKİSEL TEDAVİLER

BOL SU İÇMEK

Bol su içmek hem kişilerin genel olarak sağlığını korumasına yardımcı olur hem de idrar yolu enfeksiyonu geçirmenize sebep olan bakterileri temizler. Aynı zamanda böbrek taşının vücuttan daha kolay atılmasını sağlar.

TAZE LİMON SUYU

Limon gibi bitkiler, böbrek taşlarının kırılmasına ve çözünmesine yardımcı olur. En iyi sonucu alabilmek için limon aromalı içecekler yerine taze limon kullanılması gerekir. Uyanır uyanmaz limonlu su içmek kişilerin sağlığı için oldukça faydalıdır.