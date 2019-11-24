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Boğaz ağrısını kesen müthiş tarif... Havaların soğumasıyla birlikte artan hastalıkların en başında hiç şüphesiz grip gelir. Boğaz ağrısıyla beliren ve daha sonra ağırlaşabilen gribe yakalanmamak için mutlaka bağışıklığı güçlendiren besinler tüketmek gerekiyor. Boğaz ağrısı başta olmak üzere birçok hastalığa iyi gelen soğan, bu şekilde tüketildiğinde boğaz ağrısını hafifletiyor. Peki, boğaz ağrısını hafifletmek için soğanı nasıl tüketmek gerekir? İşte boğaz ağrısını hafifleten soğan mucizesi...

Giriş Tarihi: 24.11.2019 15:10 Güncelleme Tarihi: 24.11.2019 15:10