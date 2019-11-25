Dil kanseri belirtileri nelerdir? Dil kanseri ameliyatı sonrası yaşam süresi

Günümüzde sıkça rastlanan dil kanserinde erken teşhis çok önemlidir. Eğer dilinizin üzerinde kenarları düzensiz, ülserleşmiş bir yara çıkmışsa ve söz konusu yara haftalar hatta aylar boyunca gerilemiyorsa belirtiler ortaya çıkmış demektir. Basit aftlar, genelde günler içerisinde gerileyip iyileşirken, uzun süreli aftlara çok dikkat edilmelidir. Hastalığın tedavi yöntemleri ve belirtileri ise merak edilen bir diğer konudur. Buna ek olarak dilini ağzında rahatça döndürememeye başlayan hastanın konuşmasında değişiklikler ortaya çıkabiliyor. Peki Dil kanseri nedir? Dil kanseri belirtileri nelerdir? Tedavisi var mı? Nasıl anlaşılır?

DİL KANSERİ NEDİR?

Dil üzerinde çıkan yaralar, dil kanserinin en önemli belirtisidir. Dil kanserleri en çok dilin serbest kenarlarından kaynaklansa da dilin her yerinde ortaya çıkabilir. Dil kanseri diğer baş boyun kanserlerine göre ön tarafta ve açık bölgede bulunduğu için daha kolay teşhis edilebilen bir kanser türüdür.

DİL KANSERİNİN NEDENLERİ NEDİR?

40 yaş üzerinde olmak

Siroz

HPV virüsüne sahip olmak

Alkol kullanımı

Sigara kullanımı

Ağız hijyenini aksatmak

Diğer kanserlerden metastaz yapması

DİL KANSERİNİN BELİRTİLERİ NELER?

Yutkunma ve çiğnemede zorlanma

Diş etlerinde, dilde veya ağız içindeki veya etrafında beyaz veya kırmızı renkli alanlar

Özellikle de yemek yerken kulağa vuran ağrı.

Ağızda acı veya tarifsiz bir ağrı

Ağız içinde dil ile hissedilebilen hassas, tahriş olmuş, kabarık veya kalınlaşmış alanların olması

Dil ve çene hareketlerinde zorlanma

Dilde ağrı ve kanama

Seste boğukluk veya boğazda yutulamayan cisim hissi

Diş eti sorunları

Ağızda veya boğazda tekrarlayan kanamalar ve iyileşmeyen yaralar

Konuşmada farklılık

Dil kanseri dilde hareket bozukluğuna yol açabiliyor. Dilini ağzında rahatça döndürememeye başlayan hastanın konuşmasında değişiklikler ortaya çıkabiliyor.

Tükürükten kan gelmesi

Dil kanserleri dilde ağrıya yol açabilirken, daha da ilerlediğinde dildeki yaradan kanamalara sebep olabiliyor. İlerlemiş tümörlerde şiddetli ağrı kulaklara kadar vurabilir.

DİL KANSERİNİN TEDAVİSİ VAR MI?

Tüm kanserlerde olduğu gibi dil kanserinde de erken tanı çok önemli. Tümörün yaygınlığına göre cerrahi, ışın tedavisi ve kemoterapi kullanılan tedavide kullanılan yöntemler arasında yer alıyor. Erken evre tümörlerde cerrahi olarak tümör sağlam sınırlarla çıkarılıyor. Geri kalan dil, işlevsel açıdan genellikle yeterli oluyor. Dil kanseri boyundaki lenf bezlerine hızla yayılabildiğinden boyundaki lenf bezlerinin de tedavi planına eklenmesi gerekiyor.

Daha ileri evre tümörlerde ise tümör çıktıktan sonra geri kalan dil küçük olduğunda kişinin kendi vücudundan alınan kas-deri dokusunun mikro cerrahi ile boyna transfer edilmesiyle geride kalan dil desteklenebiliyor. Çok ileri evre tümörlerde ise dilin tamamı ağız tabanı ile çıkarılıyor ve ağız tabanını oluşturmak üzere kas-deri dokusu transferi yapılıyor.

Tümör çeneye yayıldıysa çenenin tutulan kısmı da çıkarılıp bu bölgeye kemik transferi de tedavi planına eklenebiliyor. Dil kanserinin güncel tanı ve tedavisi kulak burun boğaz, plastik ve rekonstrüktif cerrahi, radyasyon onkolojisi, medikal onkoloji, radyoloji, patoloji, nükleer tıp, konuşma-yutma terapisi, beslenme uzmanı ve hemşirelik hizmetleri gibi farklı disiplinlerin uyum içinde çalıştığı bir ekip çalışmasını gerekli kılıyor.

DİL KANSERİ AMELİYAT SONRASI NE OLUR?

Ameliyat olan hasta, hastanede yattığı süreç içerisinde günden güne sağlığına kavuşacaktır. Vücudunda bulunan dren (ameliyat sahasındaki kan ve sıvı birikimlerini dışarı alan düzenek), çeşitli sondalar, tüpler ve borular, varsa trakeotomi kanülü gibi fazlalıklardan kurtulur. Ağız yoluyla konuşabilir, beslenebilir ve burun ile ağızdan nefes alabilir hale geldikten sonra taburculuk gündeme gelmektedir.

Ameliyatta çıkartılan dokuların patoloji incelemelerinin sonuçlanmasıyla hastalığın ağız içi ve boyunda yayılımı ve kesin evresi ortaya çıkacaktır.