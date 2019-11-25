Flört şiddeti nedir?

Toplumsal sorun haline gelen şiddet kişilerde, fiziksel boyutunun yanı sıra psikolojik olarak da derin izler bırakıyor. Psikiyatrist Onur Okan Demirci, daha çok ergen ve genç yetişkinlerin romantik ilişkilerinde görülen flört şiddetini ve ortaya çıkardığı sorunları değerlendirdi. Duygusal ilişki içerisindeki evli olan, olmayan çiftlerin karşılıklı şiddet veya tehdit içeren davranışlarına flört şiddeti dendiğini belirten Demirci, "Psikolojik baskı uygulamak, sosyal medyadan takip etmek, kısıtlamak, cinsel ilişkiye zorlamak, aşağılamak gibi durumlar da şiddet tanımına girmektedir. Hatta çoğu zaman bu durumlar fiziksel şiddetten daha yıkıcı sonuçlar doğurabilmektedir" diye konuştu.

Şiddeti çözmek için çocukluk çağına inmek gerektiğini söyleyen Demirci, "Çocukluk yaşamında bir ebeveynin diğerine fiziksel veya psikolojik şiddet uyguladığına şahit olan çocuk şiddet göstereni güç figürü, şiddete uğrayanı zayıf figür olarak görerek ileriki yaşamında zayıf figür gördüklerine şiddet uygulayarak kendisini güçlü hissetme ihtiyacı duyabilir. Yine benzer şekilde çocukluk yaşamlarında sevgi, ilgi eksikliği, bağlanma sorunları yaşamış kişiler yaşamlarında şiddete daha yüksek düzeyde maruz kalmaktadır" ifadelerini kullandı.

DİJİTAL FLÖRT ŞİDDETİ

Kişilerin teknolojik aletlerle birbirini kontrol etmeye çalışması ve baskı kurmasına 'dijital flört şiddeti' denildiğini aktartan Psikiyatrist Onur Okan Demirci, sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla bu şiddet türünün artığına dikkat çekti. Demirci, "Hesapların şifresini isteme, video veya fotoğraf göndermek için zorlama, en son kaçta çevrimiçi olduğunu, kimi takip ettiğini, hangi fotoğrafları beğendiğini kontrol etme gibi teknolojik davranışlar da şiddettir, dikkat etmek gerekir" dedi.

"'SEVEN KISKANIR' SÖZÜ ŞİDDETİ MEŞRULAŞTIRIYOR"

İnsanların ilişkilerde şiddete meyilli olduklarını anlamanın mümkün olduğunu dile getiren Psikiyatrist Onur Okan Demirci, "Mesela kıskançlık duygusu kontrol edilemediğinde oldukça tehlikeli boyutlara varabilmektedir. Küçük düzeyde kıskançlıklar doğal karşılanabilirken, düzeyi arttıkça paranoya olarak isimlendirmekteyiz. Yaygın bir inanış olan 'seven kıskanır' sözü kıskançlığın getirdiği şiddeti de meşru kılmaya çalışmaktan öteye gidememektedir" diye konuştu.

KISKANÇLIĞA DİKKAT!

Kimler kıskanır? Sorusunu da yanıtlayan Demirci, "Bir başkasının sahip olduğuna olamayan kıskanır, kaybetme korkusu yaşayan kişiler bu korku ile baş edebilmek için kıskanır, yetersizlik endişeleri taşıyan kişiler kıskanır, partnerini fiziksel ve duygusal olarak tatmin etmekte zorlanan kişiler kıskanır. Bu bahsettiğim durumların hiçbiri sevgi tanımı içine girmemektedir. Kıskançlık dozu ilişkinin şiddete doğru evirileceğini gösteren en önemli kanıtlardandır. Duyguları uçlarda yaşamak da ilişkide şiddet boyutu kazanabilir" uyarısında bulundu.