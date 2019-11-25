Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Sağlık Haberleri > Gençlerin en sık karşılaştığı 5 ruhsal sorun!

Gençlerin en sık karşılaştığı 5 ruhsal sorun!

Pek çok anne baba aynı dertten muzdarip; kimi, çocuklarının ergenlik döneminde baş gösteren 'huy' değişikliklerini kabul edemiyor, kimi 'bizim zamanımızda böyle bir şey yoktu' deyip şaşkınlık ve kızgınlıkla yaklaşabiliyor. Üstüne bir de, bu dönemde ortaya çıkabilen çeşitli ve sorunların eklenmesi, aileleri fazlasıyla telaşlandırıyor. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. , "Hem ülkemizde hem de diğer toplumlarda gerçekleştirilmiş olan araştırmalara göre, gençlik veya ergenlik olarak adlandırılan ve genellikle 11 yaşında başlayıp 20'li yaşların başına dek süren bu dönem, çeşitli ruhsal bozukluklar ve sorunların ortaya çıkmasında yüksek risk oluşturuyor. Anne babaların bu dönemde çocuklarını iyi gözlemlemeleri ve onlarla sağlıklı iletişim kurmaları çok büyük önem taşıyor" diyor. Prof. Dr. Ali Evren Tufan, günümüzde gençlerin en sık karşılaştığı 5 ruhsal sorunu anlattı, anne ve babalara çocuklarıyla sağlıklı bir iletişim kurabilmeleri için çok önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Giriş Tarihi: 25.11.2019 15:59 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 17:34
Gençlerin en sık karşılaştığı 5 ruhsal sorun!

Depresyon

Çevresel stres etkenlerinin de etkisiyle ergenlikle birlikte depresyon belirtileri ve tanısı giderek artıyor. Eldeki verilere göre; ergenlik döneminde depresyon belirtilerinin yaygınlığı yüzde 6-8 arasında değişiyor. Bu dönemde depresyon; uyku ve iştah değişiklikleri, halsizlik/ yorgunluk, konsantrasyon güçlüğü, ağlamalar, sinirlilik/öfke patlamaları ve akademik başarıda değişikliklerle kendini gösterebiliyor. Gençlik döneminde tedavi edilmeyen depresif belirtiler erişkinliğe dek devam edebilirken, zamanla üzerine diğer sorunlar eklenebildiğinden erken dönemde tedavi edilmesi önem taşıyor.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gençlerin en sık karşılaştığı 5 ruhsal sorun!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN