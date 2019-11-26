Gastrit nedir, belirtileri nelerdir? Gastriti olanlar ne yemeli?

Gastrit birçok insan tarafından yaşanan bir sağlık sorunudur. Bu nedenle de "Gastrit nasıl geçer?" sorusunun yanıtı sıkça araştırılıyor. Gastrit hastalığının, gastrit diyeti de dahil olmak üzere birçok tedavi yöntemi vardır. Gastrit, midenin koruyucu astarının iltihaplanmasıdır. Akut gastrit ani, şiddetli inflamasyonu içerir. Kronik gastrit, tedavi edilmeden kalırsa yıllarca sürebilen uzun süreli iltihaba neden olabilir.

Eroziv gastrit, bu rahatsızlığın daha az yaygın bir şeklidir. Genellikle çok fazla iltihaplanmaya neden olmaz, ancak midenin iç kısmında kanamaya ve ülserlere yol açabilir.

GASTRİTE NE SEBEP OLUR?

Midenizdeki zayıflık sindirim suyunun mide çeperine zarar vermesine izin vererek gastrit oluşumuna neden olur. Mide zarının ince veya hasarlı olması, gastrit riskinizi arttırır.

Bir gastrointestinal bakteriyel enfeksiyon, gastrite de neden olabilir. Buna neden olan en yaygın bakteriyel enfeksiyon Helicobacter pylori'dir. Mide zarını enfekte eden bir bakteridir. Enfeksiyon genellikle kişiden kişiye geçer, fakat ayrıca yiyecek veya su yoluyla da bulaşabilir.

Bazı koşullar ve aktiviteler gastrit geliştirme riskinizi artırabilir. Diğer risk faktörleri şunlardır:

aşırı alkol tüketimi

ibuprofen ve aspirin gibi steroid olmayan anti-enflamatuar ilaçların (NSAID'ler) rutin kullanımı

kokain kullanımı

yaş, çünkü mide astarı yaşla birlikte doğal olarak incelir

tütün kullanımı



Diğer daha az yaygın risk faktörleri şunlardır:

ağır yaralanma, hastalık veya ameliyatın neden olduğu stres

otoimmün hastalıklar

Crohn hastalığı gibi sindirim bozuklukları

viral enfeksiyonlar

GASTRİT BELİRTİLERİ NELERDİR?

Gastrit, herkesde gözle görülür belirtilere neden olmaz. En sık görülen semptomlar:

mide bulantısı

kusma

Özellikle karnınızı doyurduktan sonra üst karnınızda dolgunluk hissi

hazımsızlık

AZ YAĞLI PROTEİNLER

Amino asitlerin birbirine bağlanması sonucu meydana gelen protein, büyük organik bileşiklerdir. Vücuttaki çoğu metabolik faaliyete katılan protein, vücut için yaşamsal öneme sahip olan bir bileşen olmasının yanı sıra, vücuda enerji sağlamasına ve hücre yenilenmesine de yardımcı olmaktadır. Fakat gastrit hastaları için uygun protein tüketimi, az yağlı besinlerden gelen proteindir. Çünkü çok yağlı proteinler, mide asidinin üretimini artırmakta ve mide zarındaki iltihaplanmanın yara oluşumuna (ülsere) dönüşmesine neden olmaktadır. Bundan dolayı, yağlı et ürünleri yerine yağsız et, balık, tavuk ya da soya fasulyesi, baklagiller ile az yağlı süt ürünleri gibi yağ oranı daha düşük olan proteinleri tercih etmek, gastrit için faydalı olacaktır.

KOYU YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Koyu yeşil yapraklı sebzeler, A vitamini, C vitamini, K vitamini ve folat (B-9 vitamini) bakımından zengin olmasının yanı sıra, demir ve kalsiyum gibi mineraller bakımından da zengindir. Tüm bu vitaminler ve mineraller ise midenin kendi kendini tedavi edebilmesine destek oldukları için, gastrite de iyi gelmektedirler. Hatta koyu yeşil yapraklı sebzeler, gastrit tedavisi boyunca tüketilmekle sınırlı kalmayıp, sonrasında da hastalığın yeniden tekrarlamaması için düzenli olarak tüketilmelidir. Brokoli, lahana, kara lahana, Brüksel lahanası, ıspanak, yeşil fasulye, kuşkonmaz ve bezelye gibi sebzeler ise, gastrite iyi gelen koyu yeşil yapraklı sebzelerden bazılarıdır.

FLAVONOİD İÇEREN BESİNLER

Flavonoid bileşeni, parlak renge sahip olan meyve ve sebzelerin içeriğinde bol miktarda bulunmaktadır. Kızılcık, yeşil çay, kereviz, yaban mersini, biber, elma, biber ve kiraz gibi meyve ve sebzeler ise flavonoid içerikleri sayesinde gastrite neden olan Helicobacter pylori bakterisi ile savaşmakta ve gastritin yayılmasını önlemektedir.

Bundan dolayı da, flavonoid bakımından zengin besinler olan bu gibi meyve ve sebzeleri tüketmek, gastritin tedavi edilmesine yardımcı olacaktır ve mideyi de koruyacaktır.

KARAMBOL TOHUMU

Doğal bir anti-asit olan karambol tohumu, bu özelliğinden dolayı gastrit için faydalı etkiler göstermektedir. Karambol tohumu, midedeki fazla asidin giderilmesine yardımcı olmakta ve mide mukozasını korumaktadır. Hatta karambol tohumu, hazımsızlık, mide ekşimesi ve şişkinlik gibi diğer bazı mide sorunlarına da iyi gelmektedir.

ZENCEFİL

Anti-iltihap ve anti-bakteriyel özelliklere sahip olan zencefil bu sayede gastrit tedavisine yardımcı olmaktadır. Ayrıca zencefil, iltihaplanmayı azalttığı için, enfeksiyonların giderilmesine yardımcı olmakta ve hazımsızlığın ortadan kaldırılmasını sağlamaktadır. Bundan dolayı, sıcak su içerisinde demlenmiş halde hazırlanmış zencefil çayı ya da zencefil bal karışımı gastriti olan hastaların tüketimine uygun besin kaynaklarıdır. Fakat, zencefilin kan seyreltici ve inceltici özelliği olduğu için, yüksek tansiyon ilaçları kullanan kişiler için uygun değildir.

ÇİLEK

Güçlü antioksidan içeriği sayesinde çilek, ayrıca fenolik bileşenler bakımından da zengin olduğu için, gastritin tedavi sürecine ve iyileşmesine yardımcı olmaktadır. Öte yandan çilek, mide astarının iltihaplanmasını önlemekte etkilidir ve iltihap iyileştirici özelliklere de sahiptir. Ayrıca, 2011 yılında Avrupalı araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalara göre, düzenli olarak tüketilen çilek, mide mukozasının yine mide dokularına zarar vermesini önlemekte ve var olan zararı da onarmaktadır.

YOĞURT

Bilindiği gibi yoğurt, probiyotikler bakımından zengin olan fermente bir süt ürünüdür. Probiyotikler ise başta bağırsaklar olmak üzere, mide gibi diğer sindirim sistemi organları için olumlu etkiler gösteren faydalı bakterilerden oluşmaktadırlar. Bundan dolayı yoğurt, midedeki Helicobacter pylori bakterisi ile mücadele ederek, gastrit tedavisine yardımcı olmasının yanı sıra, gastritten kaynaklanan ağrıların yatıştırılmasına da destek olmaktadır.