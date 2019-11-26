Göz tansiyonu belirtileri nelerdir? Göz tansiyonu kaç olmalı?

Dünya genelinde yaygın olarak görülebilen bir hastalık olan göz tansiyonu rahatsızlığı hakkında merak edilen birçok soru bulunuyor. En çok araştırılanlar arasında ise göz tansiyonu nasıl geçer ve göz tansiyonu nasıl ölçülür soruları yer alıyor. Peki, göz tansiyonu nedir ve göz tansiyonu belirtileri nelerdir? İşte bu yaygın ve bir o kadar da ciddi bir rahatsızlık hakkında bilinmesi gerekenler ve tedavi yöntemleri…



GÖZ TANSİYONU NEDİR?

Göz tansiyonu, optik sinirinize zarar verebilecek bir göz hastalığıdır. Optik sinir beyninize gözlerinizden görsel bilgi sağlar.

Göz tansiyonu genellikle, gözünüzdeki anormal derecede yüksek tansiyonun sonucudur. Zamanla, artan tansiyon görme sinir dokunuzu aşındırabilir, bu da görme kaybına ve hatta körlüğe neden olabilir. Erken teşhis edilirse, görme kaybını önleyebilirsiniz.

Göz tansiyonunun belirtileri nelerdir?

En sık görülen göz tansiyonu tipi primer açık açılı göz tansiyonudur. Kademeli görme kaybı dışında herhangi bir belirti veya semptomu yoktur. Bu nedenle, yıllık kapsamlı göz muayenelerine gitmeniz önemlidir; böylece oftalmologunuz veya göz uzmanınız görüşünüzdeki değişiklikleri izleyebilir.

Dar açılı Göz tansiyonu olarak da bilinen akut açı kapanması göz tansiyonu tıbbi bir acil durumdur. Aşağıdaki semptomlardan herhangi birini yaşarsanız derhal doktorunuza görünün:

şiddetli göz ağrısı

mide bulantısı

kusma

gözde kızarıklık

Ani görme bozuklukları

ışıkların etrafında renkli halkalar görmek

ani bulanık görme

GÖZ TANSİYONU NEDENLERİ NEDİR?

Gözünüzün arkası sürekli olarak sulu mizah denilen berrak bir sıvı yapar. Bu sıvı yapıldığı için gözünüzün ön kısmını doldurur. Sonra gözünü korneanız ve irisindeki kanallardan geçirir. Bu kanallar engellenmiş veya kısmen tıkanmışsa, göz içi basıncı (GİB) olarak adlandırılan gözünüzdeki doğal basınç artabilir. GİBiniz arttıkça, optik sinirleriniz zarar görebilir. Sinirinize verilen hasar ilerledikçe, gözünüzdeki görme kaybına başlayabilirsiniz.

Gözünüzdeki baskının artmasına neden olan şey her zaman teşhis edilemeyebilir. Bununla birlikte, doktorlar bu faktörlerden bir veya daha fazlasının rol oynayabileceğine inanmaktadır:

dalış nedeniyle gözün su ve farklı bileşenler ile temas etmesi

Gözünüzdeki tıkanmış veya kısıtlanmış drenaj

kortikosteroidler gibi ilaçlar

optik sinirinize zayıf veya düşük kan akımı

yüksek kan basıncı

GÖZ TANSİYONU NASIL ÖLÇÜLÜR? GÖZ TANSİYONU ÖLÇÜMÜ

Göz tansiyonu milimetre cıva (mm Hg) cinsinden ölçülür. Normal göz tansiyon değeri 12-22 mm Hg arasındadır ve 22 mm Hg'den büyük göz tansiyonu normalden daha yüksek olarak kabul edilir. GİB normalden daha yüksek olduğunda ancak kişi glokom belirtileri göstermiyorsa buna oküler hipertansiyon denir.

Yüksek göz tansiyonu tek başına glokoma neden olmaz. Ancak, önemli bir risk faktörüdür. Yüksek göz tansiyonu teşhisi konan bireyler, glokomun başladığını gösteren belirtileri kontrol etmek için bir göz uzmanı tarafından düzenli kapsamlı göz muayeneleri yaptırmalıdır.