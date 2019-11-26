Jinekomasti belirtileri nelerdir? Erkeklerde Meme büyüme hastalığı ameliyatı nasıl yapılır?

Birçok nedene bağlı olarak gelişen erkeklerde meme büyüme hastalığı günümüzün ciddi sorunları arasında yer alıyor. Bu nedenle jinekomasti nedir, belirtileri nelerdir veya nasıl anlaşılır gibi sorular sıkça araştırılıyor. Erkeklerde artan meme bezi dokusu ile meme büyümesi hastalığına jinekomasti denir. Jinekomasti erken çocuklukta, ergenlik döneminde veya daha büyük yaşta (60 yaş ve üstü) meydana gelebilir ve bu normal bir değişiklik olabilir. Erkekler ayrıca hormonal değişiklikler veya ilaç yan etkileri nedeniyle jinekomasti olabilir. Bir veya iki memeye de olabilir. Psödoginekomasti burada tartışılmayacak, ancak şişmanlıktan ve meme dokusunda daha fazla yağdan kaynaklanıyor, ancak artan bez dokusundan kaynaklanıyor.

Çoğu jinekomasti vakası tedavi gerektirmez. Bununla birlikte, kozmetik nedenlerden dolayı, özgüvenini etkileyebilir ve birinin halka açık faaliyetlerden çekilmesine neden olabilir. Jinekomasti ilaçla, ameliyatla veya belirli ilaçların ya da yasa dışı maddelerin kullanımını durdurarak tedavi edilebilir.

ERKEKLERDE MEME BÜYÜME BELİRTİLERİ NELERDİR?

Jinekomastinin belirtileri şunlardır:

şişmiş göğüsler

göğüs akıntısı

göğüslerde hassasiyet

Sebebe bağlı olarak, başka semptomlar da olabilir.

Erkeklerde meme büyüme semptomlarınız varsa, durumunuzun nedenini belirleyebilmeleri için doktorunuza başvurun.

Erkeklerde Meme Büyüme Sebepleri Nedir?

Genellikle testosteron hormonundaki azalma, östrojen hormonundaki artış ile birlikte çoğu erkeklerde meme büyüme vakalarına neden olur. Bu hormon dalgalanmaları yaşamın farklı evrelerinde normal olabilir ve bebekleri, ergenliğe giren çocukları ve yaşlı erkekleri etkileyebilir.

ERKEKLERDE MEME BÜYÜMESİ NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Şişmiş göğüslerinizin nedenini belirlemek için doktorunuz tıbbi geçmişiniz ve ailenizin tıbbi geçmişi hakkında sorular soracaktır. Ayrıca, göğüslerinizi ve cinsel organlarınızı fiziksel olarak muayene edecekler. Jinekomastide meme dokusunun çapı 0,5 santimetreden fazladır.

Durumunuzun nedeni açık değilse, doktorunuz, meme seviyenizi kontrol etmek için kan testlerini ve meme dokunuzu görüntülemek ve herhangi bir anormal gelişme olup olmadığını kontrol etmek için bir mamogram veya ultrason için kan testleri isteyebilir. Bazı durumlarda, MRI taramaları, CT taramaları, X ışınları veya biyopsiler gibi başka testler gerekli olabilir.

ERKEKLERDE MEME BÜYÜMESİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Jinekomasti genellikle tedavi gerektirmez ve kendi kendine geçer. Bununla birlikte, altta yatan bir tıbbi durumdan kaynaklanıyorsa, bu durum meme büyümesini gidermek için tedavi edilmelidir.

Ciddi ağrıya veya sosyal utanmaya neden olan jinekomasti vakalarında, durumu düzeltmek için ilaçlar veya ameliyatlar kullanılabilir.

Ameliyat

Ameliyat, fazla meme yağını ve salgı bezini çıkarmak için kullanılabilir. Şişmiş dokunun suçlanacağı durumlarda, doktorunuz fazla dokuyu çıkarmak için bir ameliyat, bir mastektomi önerebilir.

