Yetişkinlerde ve bebeklerde reflü belirtileri nelerdir? Reflü krizi belirtileri nasıl olur? Örnek reflü diyet listesi örneği

Reflü sebebiyle ortaya çıkan şikayetler, genel olarak geçicidir. Bazı reflü hastalarında bu şikayetler yoğun olarak yaşanır, şiddeti artar. Bu kişiler için reflü, beslenme düzeninin ve yaşam tarzının düzene sokulmasını gerektiren önemli bir hastalıktır. Özellikle çocuklarda ve yaşlılarda gözlemlenen reflü problemi, diğer yaş gruplarına göre daha ciddi sorunlara yol açabilecek niteliktir.

Yetişkinlerin aksine bebeklerde reflü belirtileri, kendiliğinden gelişir, Sayısı oldukça az olmakla birlikte bazı bebeklerde daha inatçı ve can sıkıcı olabilir. Midesine dokunulduğu zaman ağlamaya, huysuzluk yapmaya başlayan, yeteri kadar beslenmeyen iştahsız, sıklıkla kusan, hıçkırık, öksürük gibi problemler ile sık sık karşıya gelen bebeklerde, reflü hastalığından şüphe edilmelidir.

REFLÜ NEDİR?

Reflü hastalığı, genel tabirle mide asidinin ve yiyeceklerin yemek borusuna geri kaçma durumudur. Genellikle asit, bazen safra ve pankreas sıvısından oluşan mide içeriği yemek borusuna geri kaçıp burada uzun süre boyunca yemek borusu ile temas ettiği takdirde, yemek borusunun kendini koruma özelliğini yitirmesine neden olur. Bu durumun sonucunda da reflü hastalığı ortaya çıkar.

REFLÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Reflü daha çok hızlı kilo alma, diyabet, hamilelik, kullanılan ilaçlar, yeme alışkanlığı, düzensiz yaşam, kontrolsüz ve bilinçsiz diyet gibi sebeplere bağlı olarak kendini gösterir. Bu sebeplerle ortaya reflü hastalığının belirtileri şu şekildedir:

Tedavi edilemeyen larenjit ve farenjit

Tedaviye yanıt vermeyen astım problemi, tekrarlayan astım nöbetleri

Yutma güçlüğü

Geçmek bilmeyen öksürük

Ağız kokusu

Boğazda dolgunluk ve gıcık hissi

Ses kısıklığı

İstemsiz geğirme

Ağza acı su gelmesi

Göğüste yanma hissi

Göğüs ağrısı

Bulantı ve kusma

Uykuda kısa süreli soluk durması

Kuru öksürük

Karında şişlik

Reflü krizi belirtileri ise yukarıdaki semptomların daha yoğun bir şekilde, şiddetlice yaşanması ile kendini gösterir.

BEBEKLERDE REFLÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bebeklerde reflü, sütün veya mamanın yemek borusuna veya ağza gelmesi şeklinde görülür. Bebeklerin yüzde ellisinde ilk beş ay içerisinde bir ya da iki kez görülen reflü problemi, genellikle kendiliğinden geçer. Bu süreçte bebeklerde görülen reflünün belirtileri ise şu şekildedir:

Bebeğin sık kusması

Hıçkırık, öksürük

İştahsızlık

Midede ağrı

Hırıltı ve geçmeyen öksürük

Uyku bozukluğu

Gaz ve karın ağrısı sebebiyle aşırı ağlama

Sık gaz çıkarma

Sık yaşanan akciğer enfeksiyonları

Aşırı salya çıkarma

BEBEKLERDE REFLÜ NASIL ANLAŞILIR?

Bebeklerde reflü probleminin varlığını tespit edebilmek için yukarıdaki belirtilerden yola çıkarılır. Yukarıdaki belirtilerin bir ya da birkaçının rastlandığı bebeklerde reflü problemi söz konusu olabilir. Dolayısıyla bu problemler bebeğinizde görülüyor ise mutlaka bir uzman doktor görüşüne başvurmanız, doktor önerisi dahilinde bir tedavi programını izlemeniz gerekir.

REFLÜ NASIL GEÇER?

Asidik reflü çoğunlukla dengesiz beslenme ya da baharatlı, yağlı ya da asitli gıdaların yoğun tüketimine bağlı olarak ortaya çıkar. Beslenme alışkanlıklarının düzene sokulması ile birlikte mide kaslarında meydana gelmiş olan yaralar da zamanla iyileşir. Yaraların iyileşmesi ile birlikte mide kasları işlevlerini daha sağlıklı bir şekilde yerine getirebilir. Beslenme düzeninde yapılan değişiklik böyle bir etki yaratmaz ise ilaçla tedaviye ihtiyaç duyulabilir.

H2 bloker ilaçları: H2 bloker ilaçlar, asiditiye bağlı oluşan semptomları baskılar ve kasların işlevini yerine getirmesini sağlayacak kadar iyileşmesine olanak sağlar. Proton pompası inhibitörleri: Halk arasında mide koruyucu ilaçlar olarak bilinen bu tabletler sabah aç karnına alınır. Söz konusu reflü ilaçları mide yapısını koruyucu bir tabakayla kaplayarak asidin neden olduğu ağrı ve yanma hissini engeller. Antiasit ilaçlar: Kullanımıyla birlikte geçici rahatlama sağlasa da antiasit ilaçlar, reflünün kalıcı tedavisini sağlamaz. Yükselen asit miktarını düşürüp dengeleyerek kişide göğüs yanması, şişkinlik ve gaz gibi belirtilerin ortadan kalkmasını sağlar. Bitkisel kaynaklar: İlaç tedavisinin yanı sıra evde uygulanabilecek bazı yöntemler de mevcuttur. Yanma ve şişkinlik gibi belirtilere neden olan reflü bitkisel tedaviye yanıt veren hastalıklardan biridir. Özellikle; meyan kökü, elma sirkesi, aloe vera suyu, kudret narının reflüye iyi gelen yiyecekler arasında öne çıktığı biliniyor. Reflü yatağı, yastığı: Özelliklerde bebeklerde varlık gösteren reflü problemi, reflü yastığı, reflü yatağı gibi ürünler ile aşılabilir. Bu ürünler ile bebeğin doğru pozisyonda yatmasını sağlamak amaçlanır. Reflü ameliyatı: Reflü cerrahisinde en çok tercih edilen cerrahi yöntem, Nissen ameliyatlarıdır. Reflüye kesin çözüm amacıyla uygulanan bu ameliyatlarda laparoskopik (kapalı) cerrahi, standart olarak kabul edilir. İleri laparoskopik bilgi gerektirebilen Nissen ameliyatı, iki tane 10 milimetrelik, iki tane de 5 milimetrelik trokar (saplı, ucu keskin bir çubuk ile daha kısa metal bir kılıftan oluşan, çeşitli boylardaki cerrahi alet) ile ameliyat bölgesine girilerek gerçekleşir.

REFLÜ DİYETİ NASIL OLMALIDIR?

Reflü diyeti, kişi kilolu ise yaşına, boyuna ve metabolizma hızına göre ayarlanmalıdır. Beslenme programında kızartma türü besinler yer almamalı, genellikle haşlama türü besinlerin tüketimine ağırlık verilmelidir. Meyvelerin fırında pişirilerek veya şekersiz kompostosu yapılarak tüketilmesi daha uygun olur. Acı baharatlı besinlere kesinlikle beslenme listesinde yer verilmemelidir.

1 haftalık reflü diyet listesi örneği:

Reflüye ne iyi gelir? Reflü hastalarının gün içerisinde yemek sofrasına bir endişe ile oturduğu aşikar. Bu sebeple reflüye iyi gelen yiyecekler hakkında bilgi sahibi olmak isteyen hastalar, reflüye ne iyi gelir gelir sorusunun yanıtını araştırıyor. Bu soruyu cevaplamak adına reflü şijkayetlerini önleyen yiyecekler ile örnek reflü diyeti listesi paylaştık. Reflü şikayetlerini önleyen yiyecekler şu şekildedir:

Lif açısından gıdalar

Elma

Muz

Brokoli

Havuç

Fasulye

Kantaron yağı

Papatya çayı

Peynir

Reflü hastalığı tedavisinde önerilen reflü diyet listelerinden bir tanesi aşağıdaki gibidir. Fakat yine de aşağıdaki veya herhangi bir diyet listesine başlamadan önce uzman doktor görüşü alınması gerekir. Her vücut her besine aynı şekilde tepki vermez. Bu sebeple istenmeyen durumların ortaya çıkmasına neden olabilecek reaksiyonların önüne geçmek için mutlaka uzman görüşü alınması gerekir.

Kahvaltı:

1 adet haşlama yumurta veya yağsız tavada omlet

1-2 dilim az yağlı beyaz peynir

Salatalık

6 adet az tuzlu zeytin veya 2 adet ceviz

2-3 dilim tam buğdaylı ekmek

Ara öğün:

1 porsiyon meyve

1 bardak az yağlı ayran

Öğlen:

Baharatsız zeytinyağlı veya haşlama sebze yemeği

2-3 dilim tam buğdaylı ekmek

1 kase az yağlı yoğurt

Ara öğün:

1 dilim az yağlı beyaz peynir

1 dilim tam buğday ekmeği veya 1 adet tam buğdaylı galeta

Akşam:

120 -180 gram tavuk balık yağsız(baharatsız)

2 bardak ayran veya 1 kase yoğurt

1-2 dilim tam buğday ekmek

Gece:

1 kase yoğurt

1 porsiyon meyve