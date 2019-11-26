Yetişkinlerde ve bebeklerde reflü belirtileri nelerdir? Reflü krizi belirtileri nasıl olur? Örnek reflü diyet listesi örneği

Reflü sebebiyle ortaya çıkan şikayetler, genel olarak geçicidir. Bazı reflü hastalarında bu şikayetler yoğun olarak yaşanır, şiddeti artar. Bu kişiler için reflü, beslenme düzeninin ve yaşam tarzının düzene sokulmasını gerektiren önemli bir hastalıktır. Özellikle çocuklarda ve yaşlılarda gözlemlenen reflü problemi, diğer yaş gruplarına göre daha ciddi sorunlara yol açabilecek niteliktir.
Yetişkinlerin aksine bebeklerde reflü belirtileri, kendiliğinden gelişir, Sayısı oldukça az olmakla birlikte bazı bebeklerde daha inatçı ve can sıkıcı olabilir. Midesine dokunulduğu zaman ağlamaya, huysuzluk yapmaya başlayan, yeteri kadar beslenmeyen iştahsız, sıklıkla kusan, hıçkırık, öksürük gibi problemler ile sık sık karşıya gelen bebeklerde, reflü hastalığından şüphe edilmelidir.
Reflü hastalığı, genel tabirle mide asidinin ve yiyeceklerin yemek borusuna geri kaçma durumudur. Genellikle asit, bazen safra ve pankreas sıvısından oluşan mide içeriği yemek borusuna geri kaçıp burada uzun süre boyunca yemek borusu ile temas ettiği takdirde, yemek borusunun kendini koruma özelliğini yitirmesine neden olur. Bu durumun sonucunda da reflü hastalığı ortaya çıkar.
Reflü daha çok hızlı kilo alma, diyabet, hamilelik, kullanılan ilaçlar, yeme alışkanlığı, düzensiz yaşam, kontrolsüz ve bilinçsiz diyet gibi sebeplere bağlı olarak kendini gösterir. Bu sebeplerle ortaya reflü hastalığının belirtileri şu şekildedir:
Reflü krizi belirtileri ise yukarıdaki semptomların daha yoğun bir şekilde, şiddetlice yaşanması ile kendini gösterir.
Bebeklerde reflü, sütün veya mamanın yemek borusuna veya ağza gelmesi şeklinde görülür. Bebeklerin yüzde ellisinde ilk beş ay içerisinde bir ya da iki kez görülen reflü problemi, genellikle kendiliğinden geçer. Bu süreçte bebeklerde görülen reflünün belirtileri ise şu şekildedir:
Bebeklerde reflü probleminin varlığını tespit edebilmek için yukarıdaki belirtilerden yola çıkarılır. Yukarıdaki belirtilerin bir ya da birkaçının rastlandığı bebeklerde reflü problemi söz konusu olabilir. Dolayısıyla bu problemler bebeğinizde görülüyor ise mutlaka bir uzman doktor görüşüne başvurmanız, doktor önerisi dahilinde bir tedavi programını izlemeniz gerekir.
Asidik reflü çoğunlukla dengesiz beslenme ya da baharatlı, yağlı ya da asitli gıdaların yoğun tüketimine bağlı olarak ortaya çıkar. Beslenme alışkanlıklarının düzene sokulması ile birlikte mide kaslarında meydana gelmiş olan yaralar da zamanla iyileşir. Yaraların iyileşmesi ile birlikte mide kasları işlevlerini daha sağlıklı bir şekilde yerine getirebilir. Beslenme düzeninde yapılan değişiklik böyle bir etki yaratmaz ise ilaçla tedaviye ihtiyaç duyulabilir.
Reflü diyeti, kişi kilolu ise yaşına, boyuna ve metabolizma hızına göre ayarlanmalıdır. Beslenme programında kızartma türü besinler yer almamalı, genellikle haşlama türü besinlerin tüketimine ağırlık verilmelidir. Meyvelerin fırında pişirilerek veya şekersiz kompostosu yapılarak tüketilmesi daha uygun olur. Acı baharatlı besinlere kesinlikle beslenme listesinde yer verilmemelidir.
1 haftalık reflü diyet listesi örneği:
Reflüye ne iyi gelir? Reflü hastalarının gün içerisinde yemek sofrasına bir endişe ile oturduğu aşikar. Bu sebeple reflüye iyi gelen yiyecekler hakkında bilgi sahibi olmak isteyen hastalar, reflüye ne iyi gelir gelir sorusunun yanıtını araştırıyor. Bu soruyu cevaplamak adına reflü şijkayetlerini önleyen yiyecekler ile örnek reflü diyeti listesi paylaştık. Reflü şikayetlerini önleyen yiyecekler şu şekildedir:
Reflü hastalığı tedavisinde önerilen reflü diyet listelerinden bir tanesi aşağıdaki gibidir. Fakat yine de aşağıdaki veya herhangi bir diyet listesine başlamadan önce uzman doktor görüşü alınması gerekir. Her vücut her besine aynı şekilde tepki vermez. Bu sebeple istenmeyen durumların ortaya çıkmasına neden olabilecek reaksiyonların önüne geçmek için mutlaka uzman görüşü alınması gerekir.
Kahvaltı:
Ara öğün:
Öğlen:
Ara öğün:
Akşam:
Gece: