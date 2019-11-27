Cilt kanseri belirtileri nelerdir? Cilt kanseri olduğumu nasıl anlarım?

Deriye rengini veren melanin adlı renk pigmentleri cilt hücreleri tarafından üretilmektedir. Bu hücreler kontrolsüz şekilde büyüyüp çoğalırsa cilt (deri) kanseri meydana gelmektedir. Melanom veya melanoma olarak tanımlanan cilt kanseri, kanser türleri içinde en yaygın olanlardan bir tanesidir. Ciltte ortaya çıkan bir leke ya da lezyonda görülen birkaç işaret bu durumun bir belirtisi olabileceği gibi ihmale gelmeyecek bir hastalıktır. Peki cilt kanseri lekeleri nasıl olur? Cilt kanseri nedir, belirtileri nelerdir?

CİLT KANSERİ NEDİR?

Melanom veya melanoma olarak adlandırılan cilt kanseri; deriye rengini veren melanin adlı renk pigmentleri, melanosit denilen cilt hücreleri tarafından üretilir. Bu hücreler kontrolsüz şekilde büyür ve çoğalırsa cilt yani deri kanseri meydana gelmektedir. Kanser hücreleri çok hızlı büyüyen ve sistemik olarak yayılan bir davranış sergiler. Cilt kanserinin tedavisi için erken tanı büyük önem taşımaktadır. Bu sebepten ötürü ciltteki lekelerin erken fark edilmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir.

CİLT KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ciltte var olan bir ben üzerinde ya da normal deri hücresinde meydana gelebilir. Ortaya çıkan bir leke ya da lezyon belirti verebilir. Bu durumda; lezyonun simetrik şekilli olmaması, doku sınırlarının düzensiz ve pürüzlü olması, lezyonda birden fazla renk bulunması, lezyon çapının 5 mm'den büyük olması, belli bir zamanda lezyonun renginde veya şeklinde bir değişiklik meydana gelmesi en büyük ve belirgin belirtilerdendir.

Genellikle lezyonlar siyah ya da koyu kahve olup kabartı şeklinde ortaya çıkar ve zamanla büyüme gösterir. İlerleyen dönemlerde ise koyu renk açılır veya pembe ve mavi renk alabilir. Lezyonun şekli ve rengi burada önemli faktördür.

CİLT KANSERİ NEDENLERİ NELERDİR?

Sağlıklı genlerin mutasyona uğraması ya da kontrolsüz çoğalmayı baskılayan genlerin fonksiyonlarında meydana gelen bozulmaya bağlı olarak ortaya çıkan cilt kanseri ailesel olarak geçiş gösterdiği için genetik yatkınlık burada önem taşır. Bunların dışında; cilt tipi, ciltteki benler gibi etmenler de önemlidir.

Açık tenli, kızıl saçlı ve çilli insanlar cilt kanseri gelişmesi açısından en fazla risk grubunda olanlandır. Ciltteki benlerin büyük olması kansere dönüşmeyeceği anlamına gelirken çok fazla ben olması riski arttırır. Uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz kalmak bu riski arttırır. Solaryum kullanımı cilt kanserini tetikleyebilir. Kişinin birinci derece akrabalarında cilt kanseri geçmişi bulunması önemlidir.

CİLT KANSERİ NASIL ANLAŞILIR?

Cilt kanseri belirtileri gösteren ya da şüphe taşoyan lezyonlar öncelikle fiziksel olarak kontrol edilip değerlendirilir. Daha sonra doktorlar tarafından tercih edilen tarama yönetimine göre; dermoskopik veya histapatolojik inceleme yapılır.

CİLT KANSERİ TEDAVİSİ

Cilt kanseri için en temel yöntem cerrahi olandır. Ancak bunların dışında tek başına ya da bir arada uygulanan kemoterapi, immunoterapi ve radyoterapi uygulamaları da tercih edilir. Tedavi süreci ve yöntemi kanser evresine ve tümörlü lezyonun özellikleri ile hastanın taşıdığı risk grubuna göre belirlenmektedir.