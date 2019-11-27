Raşitizm eksikliğine yol açan faktörler nelerdir? Raşitizm nedenleri, belirtileri ve tedavi yöntemleri

Raşitizm, hareket kabiliyetini zorlaştırarak yaşam kalitesini düşüren bir hastalıktır. Annede hamilelik esnasında görülen D vitamini eksikliği, bebeğin yalnızca anne sütü ile beslenmesi, erken doğum, vücudun D vitaminini etkin bir şekilde kullanmasını engelleyen ilaçlar, güneş ışığından yeteri kadar faydalanamamak raşitizm risk faktörleri arasındadır. Bununla birlikte koyu tenli insan, ciltlerine rengini veren melanin dolayısıyla risk grubu içerisindedir. Melanin, cildin güneş ışığından D vitamini üretme yeteneğini kısıtlar. Vücudun D vitamini emilimini etkileyen çölyak, enflamatuar bağırsak hastalığı, kistik fibroz gibi hastalıklar da aynı sebepten ötürü raşitizme yol açar. Raşitizmin nedenleri bu şekilde listelenirken hastalığa doğru tanı konup zamanında tedaviye başlanabilmesi için raşitizm belirtileri hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Belirtileri yorumlayıp uygun gördüğü tetkik ve testleri uygulayacak olan uzman doktor, raşitizmin varlığını fark etmesi halinde uygun tedavi yöntemine başlayacaktır.

Yetişkinlerde ve bebeklerde raşitizm, genel olarak kemik dokusunun işlevlerini tam olarak yerine getirememesi olarak açıklanır. Bu duruma vücudun kalsiyum ve fosfor depolarının boş olması ile D vitamini eksikliği yol açarken, hastalık ilk olarak kemiklerde güçsüzlük ile kendini gösterir. Raşitizm nedir sorusu genel olarak bu şekilde yanıt bulurken hakkında çok fazla bilgi kirliliği olan bu hastalık ile ilgili merak edilen bir başka soru ise "Raşitizm belirtileri nelerdir?". Raşitizm hastalığı ile ilgili rehber niteliği taşıyan içeriğimizde, raşitizme sebep olan vitamin ve mineral eksiklikleri, hastalığın tedavi yöntemleri gibi konulara da değindik.

RAŞİTİZM BELİRTİLERİ NELERDİR?

Temelde vitamin ve mineral eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan bir hastalık olan raşitizm belirtileri aşağıdaki gibi listelenir:

Göğüs kemiğinin çıkıntılı olması

El ve ayak bileklerinin kalınlaşması

Bacakların çarpık veya eğri bir hal almış olması

Kafatasının gövdeye göre büyük olması

Kaslarda güçsüzlük

Diş yapısında bozukluklar

Pelvis, omurga ve bacaklarda ağrı

Motor becerilerinde gecikme

Büyümede gecikme

Kemiklerde kırılganlık

Nöbet geçirme

Kansızlık

Uyku düzensizliği

Solunum yolu enfeksiyonları

Bağırsak sorunları

Huzursuzluk

Kamburluk

RAŞİTİZM HANGİ VİTAMİN EKSİKLİĞİNDE GÖRÜLÜR?

Raşitizm, D vitamini eksikliği ile birlikte kalsiyum ve fosfor minerallerinin vücutta yeteri kadar bulunmamasına bağlı olarak ortaya çıkar. Bu vitamin ve mineraller açısından yeterli şekilde beslenememek, raşitizm hastalığını doğurur.

RAŞİTİZM HASTALIĞI TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Raşitizm tedavisi, vücuttaki eksik vitamin veya mineralleri tamamlamaya yönelik olarak planlanır. Bu şekilde bir tedavi yöntemi, raşitizm ile ilişkili semptomların çoğunu ortadan kaldıracaktır. Çocuğunuzda D vitamini eksikliği varsa, doktorunuz mümkünse güneş ışığında daha fazla kalmasını önerecektir. Ayrıca balık, karaciğer, süt ve yumurta gibi D vitamini içeren gıda ürünlerini tüketmeye teşvik edecektir.

Kalsiyum ve D vitamini takviyeleri de raşitizm tedavisinde etkili olur. Ancak çok fazla D vitamini veya kalsiyum yararlı değildir. Bu sebeple beslenme düzenini mutlaka doktorunuza danışarak planlamanız gerekir.

Genetik raşitizmde, hastalığı tedavi etmek için fosfat takviyeleri ve yüksek düzeyde özel bir D vitamini kombinasyonuna ihtiyaç duyulur.