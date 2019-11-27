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eksikliğine yol açan faktörler nelerdir? Raşitizm nedenleri, belirtileri ve tedavi yöntemleri

Anne karnında gelişmekte olan bebeğin fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için iyi beslenmesi gerekir. Nadiren de olsa kalıtsal sorunlar dolayısıyla ortaya çıkabilen hastalığının belirtileri doğru takip edilip zamanında önlem alındığı takdirde ortaya çıkması muhtemel komplikasyonların önüne geçilebilir. Hamilelik sırasında anne adaylarına, bebeğin kas ve kemik gelişimine doğrudan etki edecek besinleri tüketmeleri önerilir. Bu şekilde düzenli bir beslenme programını benimseyen anne adayının hamilelik süreci daha sağlıklı geçecek, bebek de buna bağlı olarak daha sağlıklı bir şekilde gelişecektir. Bebeklerde kemik gelişimi bozukluğu; vitamin ve mineral eksikliğine bağlı olarak kendini gösterir. takip edilip beslenme programı düzene sokulduğu takdirde sorunun önüne geçmek mümkündür. Peki raşitizm hangi vitamin eksikliğinde görülür? Raşitizm problemi ile karşı karşıya kalmamak için tüketilmesi gereken besinler nelerdir? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 27.11.2019 14:14 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 14:15
Raşitizm eksikliğine yol açan faktörler nelerdir? Raşitizm nedenleri, belirtileri ve tedavi yöntemleri

Raşitizm, hareket kabiliyetini zorlaştırarak yaşam kalitesini düşüren bir hastalıktır. Annede hamilelik esnasında görülen D vitamini eksikliği, bebeğin yalnızca anne sütü ile beslenmesi, erken doğum, vücudun D vitaminini etkin bir şekilde kullanmasını engelleyen ilaçlar, güneş ışığından yeteri kadar faydalanamamak raşitizm risk faktörleri arasındadır. Bununla birlikte koyu tenli insan, ciltlerine rengini veren melanin dolayısıyla risk grubu içerisindedir. Melanin, cildin güneş ışığından D vitamini üretme yeteneğini kısıtlar. Vücudun D vitamini emilimini etkileyen çölyak, enflamatuar bağırsak hastalığı, kistik fibroz gibi hastalıklar da aynı sebepten ötürü raşitizme yol açar. Raşitizmin nedenleri bu şekilde listelenirken hastalığa doğru tanı konup zamanında tedaviye başlanabilmesi için raşitizm belirtileri hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Belirtileri yorumlayıp uygun gördüğü tetkik ve testleri uygulayacak olan uzman doktor, raşitizmin varlığını fark etmesi halinde uygun tedavi yöntemine başlayacaktır.

Yetişkinlerde ve bebeklerde raşitizm, genel olarak kemik dokusunun işlevlerini tam olarak yerine getirememesi olarak açıklanır. Bu duruma vücudun kalsiyum ve fosfor depolarının boş olması ile D vitamini eksikliği yol açarken, hastalık ilk olarak kemiklerde güçsüzlük ile kendini gösterir. Raşitizm nedir sorusu genel olarak bu şekilde yanıt bulurken hakkında çok fazla bilgi kirliliği olan bu hastalık ile ilgili merak edilen bir başka soru ise "Raşitizm belirtileri nelerdir?". Raşitizm hastalığı ile ilgili rehber niteliği taşıyan içeriğimizde, raşitizme sebep olan vitamin ve mineral eksiklikleri, hastalığın tedavi yöntemleri gibi konulara da değindik.

RAŞİTİZM BELİRTİLERİ NELERDİR?

Temelde vitamin ve mineral eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan bir hastalık olan raşitizm belirtileri aşağıdaki gibi listelenir:

  • Göğüs kemiğinin çıkıntılı olması
  • El ve ayak bileklerinin kalınlaşması
  • Bacakların çarpık veya eğri bir hal almış olması
  • Kafatasının gövdeye göre büyük olması
  • Kaslarda güçsüzlük
  • Diş yapısında bozukluklar
  • Pelvis, omurga ve bacaklarda ağrı
  • Motor becerilerinde gecikme
  • Büyümede gecikme
  • Kemiklerde kırılganlık
  • Nöbet geçirme
  • Kansızlık
  • Uyku düzensizliği
  • Solunum yolu enfeksiyonları
  • Bağırsak sorunları
  • Huzursuzluk
  • Kamburluk

RAŞİTİZM HANGİ VİTAMİN EKSİKLİĞİNDE GÖRÜLÜR?

Raşitizm, D vitamini eksikliği ile birlikte kalsiyum ve fosfor minerallerinin vücutta yeteri kadar bulunmamasına bağlı olarak ortaya çıkar. Bu vitamin ve mineraller açısından yeterli şekilde beslenememek, raşitizm hastalığını doğurur.

RAŞİTİZM HASTALIĞI TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Raşitizm tedavisi, vücuttaki eksik vitamin veya mineralleri tamamlamaya yönelik olarak planlanır. Bu şekilde bir tedavi yöntemi, raşitizm ile ilişkili semptomların çoğunu ortadan kaldıracaktır. Çocuğunuzda D vitamini eksikliği varsa, doktorunuz mümkünse güneş ışığında daha fazla kalmasını önerecektir. Ayrıca balık, karaciğer, süt ve yumurta gibi D vitamini içeren gıda ürünlerini tüketmeye teşvik edecektir.

Kalsiyum ve D vitamini takviyeleri de raşitizm tedavisinde etkili olur. Ancak çok fazla D vitamini veya kalsiyum yararlı değildir. Bu sebeple beslenme düzenini mutlaka doktorunuza danışarak planlamanız gerekir.

Genetik raşitizmde, hastalığı tedavi etmek için fosfat takviyeleri ve yüksek düzeyde özel bir D vitamini kombinasyonuna ihtiyaç duyulur.

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