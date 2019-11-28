Çölyak hastalığı nedir, nasıl anlaşılır? Çölyak hastaları ne yemelidir?

Çölyak hastalığı ince bağırsak alerjisidir. Günümüzde oldukça sık görülen bu hastalığın temel taşı ise Glutensiz diyettir. Hastalarının tükettikleri glutensiz gıdalar bazı B grubu vitaminleri, demir ve diyet lifi içeriği açısından gluten içeren diğer gıdalara oranla daha fakirdirler. Bu hastalığın belirtileri arasında halsizlik, emilim ve sindirim bozukluğu, karın Bölgesinde öne doğru şişkinlik, yaşa göre kilo azlığı, kas zayıflığı yer alır. Yetişkinlerde, çocuklarda ve bebeklerde görülen etkileri farklıdır. Çölyak hastalığı her yaşta teşhis edilebilmekle birlikte teşhisi zor olan hastalıklardan biridir. Çünkü belirtiler çoğunlukla ilişkili bir başka hastalığı da düşündürmektedir. Peki Çölyak hastalığı nedir, nasıl anlaşılır? Tedavisi mümkün mü? Çölyak hastaları ne yemelidir?

ÇÖLYAK HASTALIĞI NEDİR?

Çölyak hastalığı, günümüzde en sık rastlanan besin intöleranslarından biridir. Genetik yatkınlığı olan bireylerde buğday, arpa ve çavdar gibi tahılların içerdiği glütenin tetiklediği, kronik bir ince bağırsak hastalığıdır.

ÇÖLYAK HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Karın bölgesinde öne doğru çıkan şişkinlik, yaşa göre kilo azlığı, kas zayıflığı, kansızlık, dışkıda anormallik, büyük tuvalet ihtiyacının artması, kusma, bezginlik, iştahsızlık, büyüme geriliği, ağız içinde oluşan aftlar, gaz şikayetleri, eklem ve kemik ağrıları, sinirlilik, ciltte kaşıntılı döküntüler.

GLUTEN İÇEREN YİYECEKLER NELERDİR?

Vitamin ve mineraller ile zenginleştirilmiş unlar

Pastanelerde satılan kek, poğaça, börek gibi hamur işleri

Tam buğday unu, graham unları, kepekli uni galeta unu

Hazır çorbalar, hazır bulyonlar

Müsli, kahvaltılık gevrekler, baharatlı pirinç karışımları ve krakerler

Malt, malt aroması içeren bira, votka gibi içecekler

İrmik, makarna, noodle bulgur, şehriye ve kuskusta da öğütülmüş buğday parçaları bulunmaktadır.

GLUTENSİZ GIDALAR NELERDİR?

Taze meyve ve sebzeler

Kuru fasulye, nohut, mercimek, soya fasulyesi, barbunya gibi bakliyat çeşitleri

Fındık, ceviz, badem gibi işlenmemiş kabuklu kuruyemişler

Süt, peynir, yoğurt, kefir, ayran gibi az yağlı süt ve süt ürünleri

Yumurta, tavuk, kırmızı et, hindi eti, balık ve diğer deniz ürünleri gibi protein kaynakları

Patates, mısır, pirinç, karabuğday, kinoa, teff, keten ve chia tohumu gibi tahıl grubunda yer alan besinler

Mısır, soya, pirinç, patates ve fasulyeden yapılmış glutensiz unlar

Mısır nişastası ve patates nişastası

Tüm katı ve sıvı yağlar

Toz şeker, beyaz şeker ve esmer şeker

DİYETE UYULMAZSA RİSKLERİ NE OLUR?

Büyüme geriliği

Hipokrommikrositer anemi

Megoblastik anemi

Kalsiyum ve K vitamini eksikliği

Otoimmün hastalıkların prevelansında artış

Osteoporoz

Kısırlık, düşük

Depresyon

Lenfoma

Kalın ve ince bagırsak kanserleri

ÇÖLYAK HASTALIĞI TEDAVİSİ MÜMKÜN MÜ?

Çölyak hastalığının tedavisi için uzun yıllardır çalışmalar devam etmesine rağmen sonuca ulaşılamamıştır. Tedavi olarak hastaların, uzman bir hekimin hazırladığı gluten içermeyen gıda listesine göre beslenmektir.

Hastaların ömür boyu gluten içeren gıdalardan uzak durmaları gerekmektedir. Yani hastalar ömür boyu bu beslenmelerine dikkat etmek durumundalar. Şu an için Çölyak hastaları için glutensiz diyet dışında bir alternatif bulunmamaktadır.

ÇÖLYAK HASTALIĞI HANGİ ÜLKELERDE SIK GÖRÜLÜR?

En yüksek görülme sıklığı Türkiye, Batı Avrupa, Kuzey Amerika, Avusturalya gibi buğdayın beslenmede önemli yer tuttuğu ülkelerdir.

ÇÖLYAK HASTALIĞINA HANGİ BÖLÜM BAKAR?

Çölyak hastalığına hastanelerin gastroenteroloji bölümü bakar.