Eklem iltihabı belirtileri nelerdir? Tedavisi nasıl yapılır?

Sağlıklı bir yaşam sürmek için yediklerimiz ve içtiklerimize dikkat etmemiz gerekirken aynı zamanda vücudumuzu zararlı dış etkenlere karşı korumamız da gerekir. Diğer yandan Eklem iltihabına ilişkin vatandaşlar arama motorlarında yoğun şekilde araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. Eklem iltihabına ne iyi gelir, belirtileri ve ilaçları nelerdir, hangi doktora gidilir, tedavisi nasıl yapılır? Şeklinde soruların arama motorlarında yoğun olarak aratıldığı rahatsızlığa ilişkin detaylı bilgi edinilmeye çalışılıyor. Peki, eklem iltihabı belirtileri nelerdir ve tedavisi nasıl yapılır? İşte detaylar…

EKLEM İLTİHABI BELİRTİLERİ NELERDİR? TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Eklem iltihabı belirtileri ile tedavisinin nasıl yapılacağına ilişkin detayları haberimizde bulabilirsiniz…

EKLEM İLTİHABI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bu bir öz bağışıklık hastalığıdır, yani organizmanın bağışıklık sistemi yanlışlıkla kendine saldırdığı zaman oluşur.Eklem iltihabı eklemlerde ve dokularda iltihaplanmaya yol açarak normal dairesel hareketleri çok zorlaştırır.

50 yaş üstü kişilerde çok daha yaygın olmasına rağmen, dizlerde, el ve ayak bileklerinde ağrı gibi semptomlardan şikayetçi olan gençler de vardır. Bu hastalığın ilk belirtileri genellikle ellerde, ayaklarda ağrı ve acı hissi ve hareket kısıtlanmasıdır.

EKLEM İLTİHABINA NE İYİ GELİR?

Sıcak ve soğuk kompres

Sıcak kompres, kaslarınızın ve eklemlerinizin rahatlamasına yardımcı olur. Soğuk kompres ise, acı ve ağrı hissini azaltmaya yardımcı olur. Eklem iltihabı semptomlarını azaltmak için sıcak ve soğuk kompreslerden yararlanabilirsiniz.

15-20 dakika kompresi devam ettirin. Dilerseniz sıcak ve soğuk kompresleri ayrı ayrı kendi isteğinize göre de ayarlayabilirsiniz.

Soğuk kompres için havluya veya kumaşa sardığınız buz küplerini kullanabilirsiniz.

Sıcak kompres için sıcak su torbası kullanabilirsiniz. (yanma riskini ortadan kaldırmak için torbayı bir havluya sarabilirsiniz.)

3 dakika boyunca ağrıyan bölgeye sıcak kompres yapın ve hemen ardından 1 dakika boyunca soğuk kompres uygulayın.

Egzersiz

Egzersiz yorgunluk seviyenizi azaltır, kaslarınızı güçlendirir ve hareket kapasitenizi artırır. Düzenli egzersiz, eklem iltihabı ile savaşmanın ilk adımıdır. Ayrıca depresyonla savaşır, ileride oluşabilecek kemik erimesi riskine karşı koruma oluşturur.

Şu 3 egzersiz faydalıdır...

Kardiyo veya aerobik egzersizleri en az 30 dakika, haftada 3-4 kez yapılmalıdır.



Güçlendirme egzersizleri, haftada 2 ya da 3 kez yapılmalıdır.

Günde 30 dakikalık sürelerle bu egzersizlere devam etmelisiniz.

Balık Yağı

Balık yağı içerdiği Omega 3 yağ asitleri sayesinde (EPA ve DHA) vücuttaki ağrı ve acı hissini azaltır. Birçok çalışma balık yağının eklem iltihaplanması üzerinde etkili olduğunu kanıtladı. Bunun yanı sıra, eklem iltihabından kaynaklanan kalp hastalıklarını da önlemeye yardımcı olur.

Beslenme tarzınıza somon ve ton balığı gibi yağlı balıkları ekleyin.

Günde en az 2 kez 2.6 gramlık balık yağı kullanın.

Zerdeçal

Zerdeçal, yanma ve ağrı şikayetlerini azaltan enzimler sayesinde, eklemlerinizi daha rahat hareket ettirmenizi sağlayacaktır.2012 yılında gerçekleştirilen bir çalışmada, zerdeçalda etken madde olarak bulunan birçok bileşiğin, eklem iltihabına iyi geldiği ve birçok ilaçtan daha iyi sonuçlar verdiği gözlenmiştir. Eklem iltihabı semptomlarıyla savaşta zerdeçal çok etkili bir araçtır.

500 mg zerdeçal kapsüllerinden kullanabilirsiniz.

Yemeklerinize toz zerdeçal ilave edebilirsiniz

1 litre suyu kaynatın ve 1 yemek kaşığı zerdeçal ilave edin. 10 dakika daha kaynatın. Soğuduktan sonra günde 1 ya da 2 kez içebilirsiniz.

EKLEM İLTİHABINA HANGİ BİTKİLER İYİ GELİR?

Sarımsak

Sarımsak, eklem rahatsızlığına sebep olan serbest radikalleri azaltırken, bağışıklık sistemini de güçlendirir. Eklem iltihaplanması yaşayan hastalar için taze ve çiğ sarımsak önerilmektedir.

İçerdiği anti enflamatuar bileşikler sayesinde sarımsak eklem iltihabı tedavisinde kullanılmaktadır. Sitokin (cytokin) sayesinde acı ve ağrı hissini azaltır.

Günde 1-2 diş sarımsak tüketebilirsiniz.

Zencefil

Zencefil İçerdiği enzimler sayesinde, ağrı, acı, şişlik ve yanma hissini azaltır. Yıllardır, eklem iltihabı gibi kronik rahatsızlıkları tedavi etmek için kullanılmaktadır.

Ağrılı bölgeye birkaç damla zencefil yağı dökün. 5-10 dakika kadar masaj yapın. Taze zencefil dilimi çiğneyebilirsiniz. (Fazla miktarda kullanmayın, çok ince bir dilim zencefil sizin için yeterli olacaktır.)

Ya da çay olarak demleyip günde 1-2 bardak tüketebilirsiniz

Dilerseniz zencefili yemeklerinize de ilave edebilirsiniz.

ÇENE EKLEMİ İLTİHABI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Çenelerde devamlı bir gerginlik ve yorgunluk hissi

Isırmada bir değişiklik meydana gelmesi

Yüzde şişlik, asimetri

Boyun ve baş ağrısı

Anormal eklem sesleri (klik, tıkırtı gibi)

Çenenin kitlenmesi veya yerinden çıkması

Ağız açma sırasında veya çiğneme yaparken zorluk çekilmesi ve ağrı duyulması

Kulak, şakak ve yanaklarda ağrı hissi, kulak çınlaması

DİRSEK EKLEMİ İLTİHABI

Dirsek eklemi iltihabı sonucunda şişlikler, ağrılar ve hareket kaybı meydana gelir. Eklem iltihabı daha çok ilerleyen yaşlarda ortaya çıkar. Dirsek ekleminde görülen iltihap ise dirsek çıkıntısının etrafında olan eklemleri etkileyerek gerginlik ve şişmeye neden olur. Yaşlılık dışında eklem iltihabına neden olan başka faktörlerde bulunmaktadır.

Eklem iltihabının meydana gelmesinin en büyük nedeni eklemlerin aşınmasını arttıran ve hastalığa yakalanma riskini yükselten fazla kilolardır. Osteoartrit olarak da bilinen eklem iltihabı, eklemlerde ortaya çıkar ve kemik uçlarında bulunan kıkırdak dokuların yıpranmasına neden olur. 45 yaş ve üzeri kişilerde bu durumun görülme ihtimali daha fazladır. Ayrıca cinsiyet faktörü de hastalığı etkileyen bir konudur. Hem erkeklerde hem de kadınlarda görülen bir rahatsızlık olsa da kadınlarda çoğunlukla daha erken yaşlarda ortaya çıkmaktadır.

EKLEM AĞRISI İÇİN HANGİ DOKTORA GİDİLİR?

Eklemlerde oluşan iltihap ve ağrılar için en yakın ortopedi ve travmatoloji uzmanına gidilerek muayene olunması gerekmektedir.

EKLEM İLTİHABI İLAÇLARI NELERDİR?

Analjezikler

Analjezik ihtiva eden ilaçlar kullanılır, bu ilaçların kabızlık, baş dönmesi, mide de huzursuzluk, kuru ağız, deri döküntüsü ve kulak çınlaması gibi etkiler görülebilir. NSAID grubu denilen ağrı kesici ilaçlara yanıtsız durumlarda kullanılır. Ağrı kontrolü amacıyla kullanılırlar. İncinmelerde, ameliyat sonrası ağrılarda ve romatizmada kullanılırlar.

Kortizonlar

Kortizon bulunan ilaçların kemik erimesi, yüksek tansiyon, göz tansiyonu, şeker yükselmesi, enfeksiyonlara yatkınlık ve nadiren kıkırdak çürümesi (avasküler nekroz) gibi yan etkileri vardır. İnflamasyon denilen iltihabi süreci azaltır ve Romatoid artrit gibi otoimmün eklem romatizmasında kullanılırlar. Vücut kortizolünü taklit eden hızlı etkili ilaçlardır.

Düzenleyici İlaçlar

Otoimmün denilen sedef romatizması, lupus, inflamatuvar bağırsak hastalıkları, romatoid artrit gibi çeşitli rahatsızlıklarda kullanılırlar. Hastalığa sebep olan etmenleri düzenleyen ilaçlardır.

Mide, karaciğer, akciğer, bağırsak ve kan sorunları oluşturabilirler. Metotreksat etken maddeli kemoterapi ilacı bu gruptadır.

Kortizon Olmayan Anti-İnflamatuvar İlaçlar(NSAID):

Reçetesiz alınan ilaçlardır, Karaciğer, böbrek ve kalp üzerine yan etkileri bulunur. Kısa sürede etki ederler ancak etkileri kalıcı değildir ve hastalığı durdurmazlar. Mide de ağrı, ülser, kanama yapabilirler. Dünyada neredeyse her evde bulunabilen ilaçlardır.