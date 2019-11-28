Gut hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Gut hastaları nasıl bir beslenme düzeni izlemeli

Ülkemizde yüzde 2-3'lük oranda görülen gut hastalığı nedir? Osmanlı döneminde ve daha eski çağlarda padişah, krallarda görülen bir zengin hastalığı olan rahatsızlığın en önemli tedavisi ise iyi beslenmedir. Eklemlerde daha çok sorunların olması, kızarıklık, ağrı ve şişlik etkileri arasında bulunuyor. Özellikle erkeklerde daha sık görülen rahatsızlık, kadınlarda ise menopozdan sonra görülür. Peki, gut hastalığı neden olur, ne iyi gelir ve belirtileri nelerdir? Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık. Haberimizin içerisinde gut hastalığı diyeti, bitkisel tedavisi ve tedavi edilmediğinde ne olur? Sorusunun yanıtını bulabilirsiniz…

GUT HASTALIĞI NEDİR? GUT HASTALIĞI BELİRTİLERİ VE TEDAVİLERİ NELERDİR?

Ayak başparmağı ve diz eklemlerinde oluşan rahatsızlıklar gut hastalığıdır. Eklemlerde biriken ürik asitin neden olduğu iltihaplar sonucunda ayak başparmağı ve diz eklemlerinde rahatsızlıklar oluşur. Bu rahatsızlığa ise gut hastalığı denir.

GUT HASTALIĞINA NE İYİ GELİR?

Gut hastalığına yakalanan bir kişi sorunu giderebilmek için beslenmesine dikkat etmeli, kırmızı et tüketimine dikkat etmeli, kabuklu ve deniz ürünlerini yememesi gerekmektedir. Bunların yanı sıra c vitamini tüketimi yapılmalı, alkol alımı sınırlandırılmalıdır. Yine aynı şekilde bu dönemde yapılacak diyet oldukça iyi gelecektir.

GUT HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Gut hastalığı ülkemizde pek çok kişi tarafından bilinmiyor. Özellikle genç erkeklerde oldukça sık görülen bu hastalık kadınlarda menopoz döneminden sonra görülür. Kırmızı et, sakatat, aşırı alkol tüketimi bu rahatsızlığın baş göstermesine neden olabilir. Bu rahatsızlığa yakalandığınızı anlamınız ise duruma göre değişkenlik gösterebilir. Ancak eklem ağrıları, ayaklarda şişlik, kızarıklık gibi durumlarda doktorunuza görünmeniz tavsiye edilir.

GUT HASTALIĞI TANISI NASIL KOYULUR?

Gut hastalığı tanısının konulmasında en önemli faktör kanda bulunan ürik asit miktarıdır. Normal şartlarda kan olması gereken ürik asit, 7 mg/dl'dir. Ancak bu oranın artması durumunda gut hastalığı şüphesi başlayabilir.

GUT HASTALIĞI NEDEN OLUR?

Gut hastalığı geçmişte zengin hastalığı veya kral hastalığı olarak bilinirdi. Bunun başlıca sebebi ise iyi beslenmenin bu rahatsızlıkta oldukça önemli olmasıdır. İyi beslenmesi olmayan veya aşırı alkol, tütün tüketen bireylerin bu rahatsızlığa yakalanma ihtimali oldukça yüksektir.

GUT HASTALIĞI BULAŞICI MIDIR?

Nüfusun belli bir bölümünün sahip olduğu gut hastalığı bulaşıcı, kalıcı, genetik bir rahatsızlık sanılabiliyor. Ancak gut hastalığı alerji, migren gibi normal ve kronik bir hastalıktır.

EKLEM AĞRILARINA HANGİ BÖLÜM BAKAR?

Bir eklem ağrısı olmasından dolayı bu rahatsızlığı yaşayan kişiler öncelikle ortopedi kısmına görünmelidir.

GUT HASTALIĞI TEDAVİ EDİLMEZSE NE OLUR?

Gutun kesin kür sağlanan bir tedavisi yoktur ancak iyi bir tedavi ile tamamen hastalık önlenebilir. Kronik gut kalıcı ağrıya ve eklemlerde deformasyona neden olabilir. Eklemlerde kalıcı hasar esnekliği etkileyebilir ve kasları zayıflatabilir. Bu, yürüyüş yapmak, bisiklete binmek, yemek hazırlamak, küçük nesneleri tutmak veya giyinmek gibi rutin hareketler ve faaliyetleri zorlaştırıp kısıtlayabilir. Ürik asit seviyeleri kalıcı olarak düşürülmüş olsa bile eklem hasarı tersine çevrilemez.