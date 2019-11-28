İlik kanseri belirtileri nelerdir? Neden olur, tedavisi nasıl yapılır?

Kemik iliği kanseri, ilikteki hücreler anormal şekilde veya hızlandırılmış bir oranda büyümeye başladığında meydana gelir. Kemik iliğinde başlayan kansere kemik iliği kanseri veya kemik iliği kanseri denir. Diğer kanser türleri kemiklerinize ve kemik iliğinize yayılabilir, ancak kemik iliği kanseri değildir. Farklı kemik iliği kanseri tipleri, nasıl tanı konduğu ve neler bekleyebileceğiniz hakkında bilgi edinmek için haberimizi okumaya devam edin.

KEMİK İLİĞİ KANSERİ TİPLERİ

En sık görülen kemik iliği kanseri türü multipl miyelomdur. Plazma hücrelerinde başlar. Bunlar vücudunuzu yabancı istilacılardan korumak için antikor yapan beyaz kan hücreleridir. Vücudunuz çok fazla plazma hücresi üretmeye başladığında tümörler oluşur. Bu kemik kaybına ve enfeksiyonlarla mücadele yeteneğinin azalmasına neden olabilir.

LÖSEMİ

Lösemi genellikle beyaz kan hücrelerini içerir.

Vücut, olması gerektiği gibi ölmeyen anormal kan hücreleri üretir. Sayıları arttıkça, normal beyaz kan hücrelerini, kırmızı kan hücrelerini ve trombositleri sürerek, fonksiyon kabiliyetlerine engel olurlar.

Akut lösemi, blast adı verilen olgunlaşmamış kan hücrelerini içerir ve semptomlar hızla ilerleyebilir. Kronik lösemi daha olgun kan hücrelerini içerir. Belirtiler ilk başta hafif olabilir, bu nedenle yıllarca buna sahip olduğunuzu bilmiyor olabilirsiniz.

Kronik ve akut lösemi arasındaki farklar hakkında daha fazla bilgi edinin.

Aşağıdakiler dahil birçok lösemi türü vardır:

yetişkinleri etkileyen kronik lenfositik lösemi

akut lenfositik lösemi, çocukları ve yetişkinleri etkiler

esas olarak yetişkinleri etkileyen kronik miyelojenöz lösemi

çocukları ve yetişkinleri etkileyen akut miyelojenöz lösemi

lenfoma

Lenfoma lenf düğümlerinde veya kemik iliğinde başlayabilir.

İki ana lenfoma türü vardır. Bunlardan biri, Hodgkin'in lenfoması, aynı zamanda spesifik B lenfositlerinde başlayan Hodgkin hastalığı olarak da bilinir. Diğer tür Hodgkin olmayan lenfoma, B veya T hücrelerinde başlar. Ayrıca birçok alt tip var.

Lenfoma ile lenfositler kontrolden çıkar, tümör oluşturur ve bağışıklık sisteminizin işini yapmasını zorlaştırır.

KEMİK İLİĞİ KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Multipl miyelomun belirti ve semptomları şunları içerebilir:

kırmızı kan hücrelerinin yetersizliğine bağlı zayıflık ve halsizlik (anemi)

Düşük kan trombositleri (trombositopeni) nedeniyle kanama ve morarma

normal beyaz kan hücrelerinin yetersizliğine bağlı enfeksiyonlar (lökopeni)

aşırı susuzluk

sık idrara çıkma

karın ağrısı

iştah kaybı

uyuşukluk

kandaki yüksek kalsiyum seviyelerine bağlı konfüzyon (hiperkalsemi)

kemik ağrısı veya zayıf kemikler

böbrek hasarı veya böbrek yetmezliği

sinir hasarı nedeniyle periferik nöropati veya karıncalanma



Löseminin bazı belirti ve semptomları:

ateş ve titreme

zayıflık ve yorgunluk

ciddi enfeksiyonlar

açıklanamayan kilo kaybı

şişmiş lenf düğümleri

genişlemiş karaciğer veya dalak

sık burun kanaması dahil olmak üzere kolayca morarma veya kanama

ciltte küçük kırmızı noktalar (peteşi)

asiri terleme

gece terlemeleri

kemik ağrısı



KEMİK İLİĞİ KANSERİ KANSERİ TEDAVİSİ NE KADAR SÜRER VE TEDAVİ NASIL YAPILIR?

Tedavi ile belirtileri hafifletmek, hastalığın komplikasyonlarını kontrol altına almak, hastanın durumunu stabilize etmek ve multipl miyelomun ilerlemesini yavaşlatmak mümkündür. Herhangi bir belirti göstermeyen hastalarda tedaviye ihtiyaç olmayabilir. Fakat hastanın düzenli aralıklarla periyodik kan ve idrar testleri yapılarak takip edilmesi gerekir. Belirli veya bulgular varsa ya da takipler sırasında hastalıkta ilerleme tespit edilirse tedaviye başlanır. Multipl myelomda kullanılan çeşitli tedavi seçenekleri bulunur.

Hedefe yönelik tedavi. Hedefe yönelik ilaç tedavisi, kanser hücrelerinde belirli anormalliklere odaklanır. Bu ilaçlar koldan bir damar yoluyla veya ağızdan hap şeklinde verilebilir.

Biyolojik tedavi. Bu grup ilaçlar, miyelom hücreleri ile savaşmak için vücudun bağışıklık sistemini kullanır. Biyolojik tedavi kanser hücrelerini tanımlayan ve saldıran bağışıklık sistemi hücrelerini güçlendirir.

Kemoterapi. Miyelom hücreleri ile birlikte sağlıklı vücut hücrelerine de zarar verir ve hızlı büyüyen hücreleri öldürür. Kemoterapi ilaçları damardan veya hap şeklinde ağızdan verilebilir. Kemik iliği nakli yapılacaksa öncesinde yüksek doz kemoterapi ilaçları kullanılır.