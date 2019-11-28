İmplantasyon kanaması belirtileri nelerdir? Kanamadan kaç sonra gebelik belli olur?

Implantasyon kanaması ile ilgili birçok farklı sorunun yanıtı araştırılıyor. Bunlar arasında en çok araşatırılan sorular olarak implantasyon kanaması rengi nedir ve implantasyon kanaması kokar mı soruları yer alıyor. Bir diğer öne çıkan ise 'implantasyon kanaması kaç gün sürer?' sorusu… İmplantasyon kanaması genellikle hafif ve kısadır, sadece birkaç gün sürer. Genellikle gebe kaldıktan 10-14 gün sonra ya da kaçırılan süreniz boyunca ortaya çıkar. Bununla birlikte, hamileliğin ilk sekiz haftasında herhangi bir zamanda vajinal kanama bildirilmiştir.

Adet döneminin başlangıcından önce lekelenme de yaygındır. Yani - kanama hamilelik ile ilgili? İşte bazı ek tanımlayıcılar, izlenecek diğer erken gebelik belirtileri ve doktora ne zaman bakılacağı hakkında notlar.

İMPLANTASYON NASIL GÖRÜNÜYOR?

İmplantasyon kanaması hafif lekelenme - sildiğinizde ortaya çıkan kan - veya bir astar veya hafif ped gerektiren hafif, tutarlı bir akış olarak görünebilir. Kan, servikal mukus ile karıştırılabilir veya karıştırılmayabilir.

Kanın vücuttan çıkmasının ne kadar sürdüğüne bağlı olarak çeşitli renkler görebilirsiniz:

Daha taze bir kanama açık veya koyu kırmızı bir gölge olarak görünecektir. Diğer vajinal akıntılarla karışırsa kan pembe veya turuncu görünebilir.

Daha yüksek kan oksidasyon nedeniyle kahverengi görünebilir.

Kanamanızın rengini ve tutarlılığını (ve bunun yanı sıra sıklığını) not aldığınızdan emin olun. Bunlar teşhis için doktorunuzla paylaşmak isteyeceğiniz detaylardır.

İmplantasyon kanaması bir eleme işlemi ile teşhis edilir. Bu, doktorunuzun ilk önce polipler gibi diğer olası kanama nedenlerini ekarte edeceği anlamına gelir.

Ağır kanama veya pıhtılaşma varsa, derhal doktorunuzu görün. Bu erken bir düşüklüğün bir işareti olabilir.

GEBELİKTE KANAMA NEDEN OLUR?

Gebeliğin başlangıcında, implantasyon denilen bebeğin rahim içine yerleşme kanaması olabilir. Bu kanama lekelenmeler şeklinde olabileceği gibi adet kanamaları şeklinde de olabilir. Bunun dışında hamileliğin ilerleyen haftalarında düşük ile ilgili kanamalar olabilir, bunlar da adet değildir. Hamilelik süresince meydana gelen az veya çok herhangi bir kanama durumunda, hemen doktora başvurulması gerekir. Gebelik esnasında oluşan kanamaların hiç birisi normal kabul edilmez.

GEBELİKTE KANAMA NEDENLERİ NELERDİR?

Buna karşılık hamileyken kan gelmesi durumu gebeliğin dönemlerine göre; dış gebelik, mol gebeliği (üzüm gebeliği), bebeğin eşinin önde yer alması (plasenta praevia), eşin yerinden erken ayrılması (dekolman plasenta) gibi nedenler ile kanama olabilir. Gebelik esnasında vajinadan rahim ağzından iyi veya kötü huylu tümörler hamileyken kanama belirtisi verebilir. Hamileliğin özellikle ilk haftalarında kahverengi leke tarzı kanamalar sık görülür. Bu yüzden hamileliğin ilk aylarında leke gelmesi normal sayılır. Asıl korktuğumuz açık kırmızı renkli kanamadır. Vajinal kanama ilk üç aylık dönemde normal bir bulgu değildir. Fakat hamilelikte tüm gebelerin %20'sinde görülebilir. Pek çok kişinin yaşadığı olay aslında bir adet görme şekli değil hamilelikte yerleşme kanaması ya da düşük tehditlidir.

İlk oluşan kanama sıklıkla kırmızı bir nokta olarak çamaşırınıza bulaşır. Bunu sıklıkla kahverengi akıntılar izler. Rahimden boşalan kan vajina içerisinde beklerken vajinada bulunan mikroplar tarafından değişime uğratılır, sindirilir ve rengi kahverengiye dönüşür. Yani bu kahverengi lekeler şeklinde akıntı aslında çoğunlukla eski beklemiş kandır. Bu beklenen bir olaydır. Kahverengi akıntı, kanamanızın çok az olduğunun bir ifadesidir. • Dış gebelik, düşük söz konusu olduğunda, yerleşme kanaması veya rahim büyüdükçe gebelik kesesinin bir miktar yer değiştirmesi ile oluşur.

GEBELİĞİN İLK ZAMANLARINDA KANAMA NEDEN OLUR?

Yerleşme, büyüme dış gebelik ve düşük kanamaları olabilir. Hamileliğin son aylarında (son üç ayda) oluşan kanamalar plasenta yani bebeğin eşi ile ilgili problemlerde ortaya çıkar. Plasenta praevia özellikle ağrısız kanama ile kendini gösterirken plasentanın erken ayrılmasında ağrı kanamaya eşlik eder. Yine erken doğum başladığında da aynı klinik vardır. Tabii rahim ağzında polip, miyom ya da kanser her gebelik haftasında kanamaya yol açabilir. Ayrıca gebelikte hemoroit ile (basur) alakalı makattan olan kanamalar ve idrar yolundan olan kanamalar da, bazı durumlarda vajinal kanamalar ile karışabilmektedir.