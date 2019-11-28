Kireçlenme belirtileri nelerdir, neden olur? Kireçlenme tedavisi nasıl yapılır?

Kireçlenme hastalığı, her yaştan insanda görülmekle beraber; genellikle 50 yaş ve üzeri kişilerde sıklıkla karşılaşılan rahatsızlıklardan bir tanesidir. Tıp dilinde dejeneratif artrit ya da osteoartrit olarak bilinen bu hastalık, halk arasında kireçlenme adı ile anılmaktadır. Temelinde kıkırdak kaybı problemidir. Vücutta çeşitli yerlerde görülebilir. Öyle ki, dizde, belde, boyunda, başparmakta ve dizde kireçlenme en çok karşılaşılan bölgelerdir.

KİREÇLENME NEDEN OLUR?

İnsan vücudunda bulunan kıkırdak, eklemlerde her kemiğin ucunu kaplar. Kıkırdıklar sonra derece sağlam bir yapıdadır. Normal eklemlerde, eklemin hareketi için yumuşak ve kaygan bir yüzey sağlayan kırkırdak, kemiklerin arasında adeta bir yastıkçık görevi yürütür. Kireçlenme durumlarında ise kıkırdak yapısı aşınma nedeniyle bozulur. Bu yıpranma da ağrıya neden olur. Eklemlerde şişme ve eklem hareketlerinde problemler ortaya çıkar.

KİREÇLENME BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kireçlenme belirtileri, kireçlenmenin yaşadığı bölgeye göre farklılık göstermektedir. En çok görülen belirtiler ise, ağrı ve sertlik durumlarıdır.

Genellike görülen kireçlenme belirtileri şu şekildedir:

Hareket etmekle azalan eklem sertliği ve hareket kısıtlılığı

Bir eklem büküldüğünde eklemeden tıkırtı ya da çıtırtı sesi gelmesi

Eklem etrafında hafif şişme

Aktivite sonrasında veya günün sonuna doğru daha da kötüleşen eklem ağrısı

KİREÇLENMENİN NEDENLERİ

Her rahatsızlık gibi, kireçlenmenin de bir takım nedenleri bulunmaktadır. Yaş artışı bundaki en büyük neden olarak gösterilir. Bunun yanında, kireçlenme nedenleri şu şekilde sıralanabilir;

Aşırı kilo

Spor ya da kaza nedeniyle eklem yaralanmaları

Eklemleri zorlayıcı meslek gruplarında çalışma

Genetik yatkınlık

Doğuştan kemik ya da eklem rahatsızlığı

KİREÇLENME TEDAVİSİ

Kireçlenme tedavisi de hastalığın ilerlemesine bağlı olarak ilaç reçeteli, fizik tedavi ya da cerrahi işlem olarak farklılık gösterebilir. Zira, doktorlar, yapılan kontroller sonrası eklemlerdeki ağrı ve iltihap durumunu gidermek için ilaç reçete yazar. Fizik tedavi neticesinde de belirtilerin hafifletilmesi amaçlanır. Rahatsızlığı ilerlemesine paralel olarak cerrahi işlem uygulanması da gerekebilir.

DİZDE KİREÇLENME AMELİYATI

Kireçlenmenin erken dönemde tedavisi mümkündür. Cerrahinin ileriye gitmesi ile beraber kireçlenme probleminin de çözümü artış göstermektedir. Halk arasında lazer ameliyatlar olarak bilinen kapalı ameliyatlarla dizin içerisindeki kıkırdak görülüp, ona göre cerrahi tedavi yapılması mümkün hale gelmiştir. Yapılan ameliyatlarda hastanın kireçlenme yaşadığı bölgeye kamera ile bakılıp, ne kadar kıkırdak kaybı yaşadığı saptanmaktadır ve ona göre bir işlem gerçekleştirilmektedir.

İBRAHİM SARAÇOĞLU'NDAN KİREÇLENMEYE KARŞI KÜR (BİTKİSEL TEDAVİSİ)

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun kireçlenmeye karşı tavsiye ettiği kür şu şekildedir:

Kaynayan 1 su bardağı suya 1,5 tatlı kaşığı çınar yaprağı atıp, kısık ateşte 1 dk demleyiniz Sıcakken süzünüz, ılıyınca akşam yemeklerinden ve gece yatmadan önce içiniz. İki içim arasında en az 3 saat fark olmalıdır. Her defasında taze hazırlanmalıdır. Yüksek tansiyon hastalarının kullanımı önerilmemektedir.

Kireçlenme kürünü 30 günden fazla kullanmamanız tavsiye edilmektedir.