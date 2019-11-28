Kurdeşen hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Kurdeşen nasıl geçer?

Vücudun bir alerjene tepki gösterdiğinde cilt yüzeyinin altından salgılanan kimyasal maddelerin ortaya çıkması ile oluşan ürtiker diğer adıyla kurdeşen döküntüye sebebiyet verir. Hastalığın tanısı dermatolojik muayene ile konulur. Döküntülerin en önemli özelliği ise; kaşınması, kızarması ve 24 saat içinde kendiliğinden kaybolmasıdır. Yüz dahil tüm vücutta görülen ve bulaşıcı özellik göstermeyen kurdeşen tedavisi nasıl yapılır? Kurdeşen hastası ne yemelidir? Bu hastalık neden olur?

KURDEŞEN (ÜRTİKER) NEDİR?

Histamin salınımı ile ortaya çıkan, deriden kabarık, kızarık ve kaşıntılı döküntüler ile kendini belli eden cilt hastalığına kurdeşen denir. Kabarık ve kaşıntılı olması aynı zamanda vücudun her bölgesinde ortaya çıkabilme riskine karşılık bu hastalığa sahip kişilerin gündelik hayatları sıkıntılı olabilir. Sürekli ortaya çıkan kaşıntı hissi ve derideki döküntüler kişileri rahatsız edebilir.

KURDEŞEN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kurdeşen belirtilerinde döküntüler tipiktir ve bu sebepten ötürü kolaylıkla ürtiker tanısı konulabilir. Kesin tanı için bazı testler gerekse de hemen hemen benzer özellikler gösterilecektir.

1.Ciltte kızarık olan şişkinlikler belirir. Küçük ya da büyük boyutlu olabilir.

2.Şişen cilt alanlarında kaşıntı ya da yanma hissi oluşur.

3.Lezyonlar en fazla 24 saat içinde iz kalmadan kaybolur. Ancak sonrasında tekrar etmeyeceği anlamına gelmez.

KURDEŞEN TEDAVİSİ! KURDEŞEN NASIL GEÇER?

Kurdeşen tedavisinde amaç meydana çıkan semptomların giderilmesidir. Kişide bu rahatsızlığı tetikleyen faktörler tespit edilmeli ve bu bağlamda bu tetikleyicilerden uzak durulmalıdır. İlaç tedavisi mutlaka doktor kontrolünde olmalıdır.

Akut olgularda bazen de şiddetli olanlarda kortizon tedavisi uygulanır. Akut kurdeşen, kısa sürede tedavi edilirken, kronik ürtikerin tedavisi yıllarca sürebilir. Tedaviye yanıt vermeyen olgularda tedavi dozu arttırılmalı ya da yöntem değiştirilmelidir.

Hasta kişinin yediği bir besin ürtikere neden oluyorsa bu besin o kişiye yasaklanmalıdır. Bir ilaç sebebiyle ortaya çıkmışsa, ilgili ilaç doktor tarafından kesilir. Arı ya da böcek sokması sonucu kurdeşen ortaya çıkıyor bu durumda da zehre yönelik tedavi uygulanır.

KURDEŞEN BULAŞICI MIDIR?

Kurdeşen diğer adıyla ürtiker yaygın bir hastalık olmasına rağmen bulaşıcı değildir.

KURDEŞENE NE İYİ GELİR?

1.Soğuk kompres

2.Kaşıntı önleyici solüsyonda banyo yapmak

3.Tahriş edici maddelerden uzak durmak

4.Aloe Vera uygulamak