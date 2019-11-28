Menisküs nedir, belirtileri nelerdir? Menisküs yırtılması nasıl olur?

Menisküs, diz ekleminde bulunan bu yapı görev olarak eklem uyumunu sağlamaktadır. Gençlerde travmatik nedenlerden dolayı görülen bu hastalık ileri yaşlarda kendiliğinden de oluşum göstermektedir. Tedavisi yırtığın yeri, yırtığın tipi, derecesi ve hastanın aktivite düzeyiyle ilişkilidir. Peki, Menisküs nedir? Menisküs yırtılması nasıl olur? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

MENİSKÜS NEDİR?

Genel olarak futbolcularda görülen ve birçok insanın korkulu rüyası olan menisküs, dizin eklem kısmında buluna C şeklindeki bir yapıdır. Biri iç diğeri dış olmak üzere her dizde ikişer tane menisküs bulunur. Menisküs dizin stabilitesini sağlayan ve süspansiyon yaparak kıkırdak yaralanmasını engelleyen dizin önemli bir yapısıdır.

Toplum içinde sık yaşanan menisküs yırtıkları her yaşta görülebilmektedir. Menisküs yaralanmalarında Ortopedi ve Travmatoloji uzmanına başvurulmalıdır. Menisküsün tedavisinde genç yaşta kıkırdak yapıların korunması ve ileride eklem harabiyetinin önüne geçmek amacı ile tamir yöntemlşeri tercih edilmektedir. Tamire uygun olmayan ya da tamir sonrası tekrarlayan yırtıklarda menisküsün kalanını korumak amaçlı kısmi menisektomi uygulanmaktadır. Menisküsün tamamının çıkartılmasına yönelik tedaviler çok özel durumlarda ve yaralanmalarda uygulanmaktadır. Tedavide cerrahi yöntemlerin de uygulandığı göz önüne alınarak, diz cerrahisi konusunda uzmanlaşmış ortopedi ve travmatoloji uzmanının tercih edilmesi daha doğru bir yaklaşımdır. Dizde ağrı, şişme veya dizin normal şekilde hareket ettirilemediği durumlarda zaman kaybetmeden diz cerrahisi konusunda uzman bir ortopedi ve travmatoloji doktoruna başvurmak gerekir.

MENİSKÜS YIRTILMASI NASIL OLUR?

Diz ekleminde iç ve dış olarak iki adet bulunmaktadır. Kıkırdak yapısında olan menisküsün genç yaşta yırtılma ve zedelenmesi travma sonucu ortaya çıksa da ileri yaşlardaki kişilerde herhangi bir travmaya gerek olmaksızın menisküs yırtılması oluşabilir.

MENİSKÜS YIRTIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Menisküs yırtığı nasıl anlaşılır sorusu vatandaşlar tarafından internet üzerinden araştırılıyor. Menisküs yırtıklarında ve zedelenmelerinde ilk bulgu ağrıdır. Ağrı genellikle diz kırma hareketlerinde (merdiven inip çıkma, tuvalet kullanımı, namaz kılma) kendini belli ederken düz yolda yürümede bulgu vermeyebilir. Yırtığın boyutlarına göre dizde kilitlenme, takılma, klick sesi gibi şikayetler olurken dizde şişlik te eşlik edebilir. Menisküs belirtileri sıralamak gerekirse;

Merdiven inip çıkma, tuvalet kullanımı ve namaz kılma gibi diz kırma hareketleri sırasında belirginleşen ağrı.

Dizde şişme veya sertlik.

Dizi düzleştirmede zorluk.

Hareket halinde dizde kilitlenme takılma hissi.

Yürüyüş sırasında diz ekleminin iç veya dış kısmında batıcı ağrı.

Menisküs yaralanması olan hastalar genellikle diz ekleminde ağrı, şişlik, kilitlenme şikayetiyle polikliniğe başvuruyorlar.

Muayenesi yapılan hastalarda menisküs ve beraberinde ek yaralanma şüphesi varsa bunu tespit etmek amacıyla MRI tetkiki isteniyor. Diz eklemini eklem içi ve dışı bağlar (ön arka çapraz bağ/ iç dış yan bağ), menisküsler ve kas dokuları destekler. Günlük ve spor aktivitelerinde önemli role sahip olan diz ekleminde yaralanmalar sıkça karşımıza çıkabiliyor. Kemik, bağ ve menisküs yaralanmaları tek başına olabileceği gibi birlikte de olabilir.

MENİSKÜS TEDAVİSİ

Günümüzde kabul edilen ve en çok kullanılan yöntem artroskopik cerrahi denilen kapalı şekilde yapılan yöntemdir. Ucunda kamera bulunan ince uçlu cihazla eklem içi görüntülenirken aynı zamanda menisküs parçaları da alınarak hasta kolaylıkla tedavi edilir. Böylece menisküs yırtığı ameliyatı da tamamlanmış olur.

Menisküs tedavisi sonrası işlemden hemen sonra hasta taburcu edilip, evine gidebilir. Ancak, günlük yaşamsal aktivitelerine tekrar dönebilmeleri 3 ila 4 haftaya kadar uzayabilir. Menisküs dizliği de tedavi yöntemi olarak kullanılabilir ancak öncelikli olarak uzman bir doktora danışıp sizin için uygulanması gereken tedavi yöntemine karar verilmesi gerekmektedir.

Menisküs yırtıklarının tedavisi yırtığın büyüklüğüne bağlı olarak şekilleniyor. Düşük dereceli ara tabaka yırtıklarının tedavisinde dinlenme, buz uygulama ve ilaç tedavisi gibi yöntemler ağrının giderilmesine yardımcı oluyor. Daha küçük yırtıklarda ise egzersizlerin yanı sıra ilaç, ağrı kesici ve bandajlarla diz eklemi desteklenebiliyor. Ayrıca küçük yırtıklarda son yıllarda güncellik kazanan PRP ve kök hücre tedavileri de başarıyla uygulanıyor.

Menisküs yırtılması egzersizleri, de hastanın tedavi sürecine katkı sağlamaktadır ancak egzersizleri doğru bir şekilde yapabilmek için yine doktor tavsiyesi almakta fayda bulunur.

Menisküs yırtığı tedavi edilmezse ne olur?

BUGÜN NELER OLDU

Menisküs yırtığı zamanında tedavi edilmezse dizin eklem kıkırdağında hasar oluşabiliyor. Bunun sonucunda erken dönemde dizde ağrı ve hareket kısıtlılığı, geç dönemde ise kalıcı kıkırdak hasarına bağlı genç yaşta kireçlenme problemi gelişebiliyor.