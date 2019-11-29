Menopoz öncesi ortaya çıkan belirtiler nelerdir? Menopoz belirtileri kaç yaşında başlar, ne kadar sürer?

Kadınlar ortalama 45-55 yaşları arasında vücutlarındaki östrojen üretiminin azalması sonucunda yumurtalıklarında küçülme yaşarlar buna bağımlı olarak regl döngüleri tamamen son bulur ve üreme yeteneklerini kaybederler. Bir süre düzensiz adet dönemini sürdüren kadınlar bu süreci regl'inin tamamen kesilmesi sonucunda sona ermektedir. Peki, Menopoz belirtileri nelerdir? Menopoz belirtileri kaç yaşında başlar, ne kadar sürer? İşte konu ile ilgili tüm detaylar…

MENOPOZ NEDİR?

Yunanca "mens" (ay) ve "pause" (durmak) kelimelerinden türemiştir. Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımıyla menopoz, yumurtalıkların aktivitelerini kaybetmelerinden kaynaklı olarak adet döngüsünün kalıcı olarak kesilmesi şeklinde ifade edilmektedir. Yapılan araştırmalar sonucunda dünya genelinde menopoz yaşı 45-55 arasında belirlense de Türkiye odaklı bakıldığında 46-48 yaş aralığındaki kadınlarda rastlanmaktadır.

MENOPOZ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Menopoz öncesi belirtileri, aslında kadınlara adeta bir uyarı görevi görmektedir. Birçok belirti ile kendini gösteren menepozun ilk ve tabii ki en önemli belirtisi adet düzensizlikleridir. Bunun dışında yer alan diğer menepoz belirtileri ise şöyle; Yumurtlamada azalma, Ateş basmaları, Aşırı terleme ,Depresif ruh hali, Uyuyamama, Gerginlik, sinirlilik, İştah artışı, Konsantrasyon güçlüğü, Yüzde kızarma, Nabızda artış, Baş ağrısı, baş dönmesi, Sıcak basması, Öz güven azlığı, Unutkanlık, Dikkatsizlik, Yorgunluk, Cinsel istekte azalma…

Menopoz belirtileri ne kadar sürer?

Kişiden kişiye değişen menopoz belirtileri için ortalama bir süre vermek bile oldukça zordur bu süreç tamamen kişinin kendi vücudu ve yapısıyla ilgili olmaktadır. Ancak bir doktor gözetiminde olarak bu belirtilerin yaşanma süresi belli miktarlarda azaltılabilir.

Menopoza girmenin belirtileri, yukarıda belirtilen menopoz öncesi belirtiler haricinde genital organlarda küçülme görülür yani; vajina, ağrılı cinsel birliktelik, rahim sarkması, idrar kesesinde sarkma, makatta sarkma gibi belirtiler kendini gösterir. Ayrıca, deri incelir, kolajen miktarı azalır. Saç ve kıl miktarı azalır. Cilt kurur, esnekliğini kaybeder ve yara iyileşmesi gecikir. Çene, dudak ve göğüste kalın tüyler çıkabilir. Koltuk altı ve genital bölgede kıl miktarı azalır.

Kalp hastalıklarına yakalanma riski menopozla birlikte artış gösterir. Menopozla birlikte kolesterol artar. Yüksek tansiyon ortaya çıkabilir. Damar sertliği görülür.

Menopozlu kadınlarda osteoporoz da ortaya çıkar. Kemiklerdeki mineral miktarı azaldığından bu durum kırıklara davetiye çıkarır. Menopoz sonrası kadınlarda metabolik hız yavaşlar, kilo artışı görülür. Ve Cinsel isteksizlik durumları görülmektedir.

Erken menopoz belirtileri, oldukça önemlidir çünkü bu tip belirtilerin erken fark edildiği durumlarda kadınlar tedavi altına alınabilir. Adet döneminin aksamaya uğradığını, sıcak basmaları ve psikolojik rahatsızlıkların olduğunu fark eden kişilerde adetinin üçüncü günü alınan kanda menopoz belirtileri testi ile tanı konulabilir. Bu dönemdeki kadınların kendilerinin takibini yapmaları oldukça önem taşır.

Menopoz ağrıları nelerdir?

Menepozlu kadınlarda; baş ağrısı, ağrılı cinsel birliktelik, görülebilmektedir. Bu tip ağrılar için doktorunuza danışmanız tavsiye edilmektedir.

Menopoza giren kadın ne yapmalı?

Menopoz döneminde sık görülen sıcak basmalarına karşı hafif ve kat kat giymek gerekir. Böylece sıcak basması durumunda kıyafet azaltılabilir. Baharat ve kafeini azaltmak, sigara ve alkolden uzak durmak faydalıdır. Östrojen azlığına bağlı meydana gelen ağrılı cinsel birleşmeye karşı rahatlatıcı yağlar kullanılır. Düzenli cinsel ilişki sağlanması atrofiden korunmak için gereklidir. Osteoporozdan korunmak için günlük kalsiyum alımına dikkat etmek ve düzenli egzersiz yapmak önemlidir. Hekiminiz uygun görürse hormon replasman tedavisi uygulayabilir.

Menopoz belirtileri kaç yaşında başlar?

Menopoz, yapılan araştırmalar sonucunda 45-55 yaşlarındaki kadınlarda görülmekte ve yine ortalama 45 yaşlarında belirtilerini göstermeye başlamaktadır. Belirtilerin başladığını hisseden kişilerin ise yapması gereken öncelikli olarak mutlaka uzman bir doktora muayene olmak olmalıdır.

MENOPOZA NE İYİ GELİR?

Menopoz dönemini doğal bir süreç olarak düşünün, kabullenin ve bu süreçte de kendinizle barışık olun. Ailenizden, arkadaşlarınızdan ve yakın çevrenizden destek beklediğinizi onlarla paylaşın. Doktor kontrollerinizi aksatmayın ve tüm sıkıntılarınızı doktorunuzla paylaşın. İhtiyaç duyuyorsanız psikolojik yardım almaktan çekinmeyin. Düzenli egzersiz, yoga veya meditasyon yapın. Sağlıklı ve dengeli beslenin. Regl dönemleriniz artık tatile denk gelmeyecek, kıyafetlerinizi kontrol etmek zorunda kalmayacaksınız, her ay yaşadığınız regl ağrıları artık olmayacak, doğum kontrol yöntemlerine de ihtiyaç duymayacağınız bu dönemin keyfini çıkarın.