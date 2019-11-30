Lupus hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Lupus tedavisi nasıl yapılır?

Bağışıklık sistemini doğrudan etkileyen hastalıklar arasında yerini alan lupus hastalığı diğer adıyla kelebek hastalığı vücutta önemli kabul edilen "kollajen" isimli maddeye bağışıklık sistemi saldırmaktadır. Romatizmal bir hastalık olarak kabul edilen kelebek hastalığı yüzde kelebek tarzında kırmızı döküntüye sebep olduğu için bu şekilde adlandırılır. SLE yani Lupus hastalığı bulaşıcı mıdır? Lupus hastalığı belirtileri nelerdir?

LUPUS HASTALIĞI NEDİR?

SLE ya da diğer adıyla bilinen kelebek hastalığı halk arasındaki ismidir. Yüzde kelebek şekline benzer kabartıların oluşması sonucu ve bağışıklık sistemini doğrudan etkileyen bir hastalık olarak kabul edilir. 15 - 45 yaş arasındaki kadınlarda görülen, güneşe maruz kalmakla artan, kızarıklık, eklemlerde ağrı ve şişme, ateş, kilo kaybı, kemik iliği gibi birçok hastalığı etkileyen önemli ve tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlıktır. Kişilerin kendi vücuduna ait dokuları tanımada sorunlar yaşaması ile bu dokulara karşı bünyenin verdiği savaştır. Gerçek sebebi bilinmese de veriler değerlendirildiğinde genetik, enfeksiyonlar, hormonlar, bazı kimyasal maddeler ile ilişki olduğu belirtilir.

LUPUS HASTALIĞI NEDEN OLUR?

Hastalığın nedeni kesin olarak bilinmese de genetik, çevresel faktörler ve hormonların etkisi büyüktür. Bazı durumlarında da tetiklediği bilinmektedir. Kadınlık hormonlarından östrojen hastalığın oluşumunu arttır, testesteron azaltır. Vücut bağışık sistemine doğrudan bağlıdır ve kendi dokularına karşı reaksiyon oluşturmaktadır.

LUPUS HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Tüm vücudu etkileyen önemli bir hastalık olduğundan birçok belirti ve bulgulara sahiptir. Hastalığın ilk evresinde eklem ağrısı ve genel hastalık belirtileri oluşur.

1.Yorgunluk, halsizlik

2.Cilt değişiklikleri. Kelebek şeklinde döküntü tipi

3.Damarlarda iltihaplanma

4.Saçlarda dökülme özellikle bölgesel dökülme ve dökülen saçların yerine gelmemesi

5.Eklem bulguları hem büyük hem küçük çaplı

6.Kas tutulumu yani kaslarda ağrı ve iltihaplanma

7.Parmak uçlarında soğukta ortaya çıkan beyaz ve mor renk değişimi

8.Böbrek yetmezliğine kadar gidecek böbrek bulguları

9.Sindirim sistemi hastalıkları

10.Akciğer dokusunda iltihaplanma, zatürre

11.Lenf nodları, dalak ve karaciğerde büyüme, göğüs ağrısı

LUPUS HASTALIĞI TEDAVİSİ

Lupus hastalığının kesin bir tedavisi yoktur. Hastalığın ilerlemesini durdurmak ve var olan belirtileri hafifletmek için uygulanır. Bu durumda erken tanı büyük önem taşır. İlerlemiş ve ciddi boyuta ulaşan bir hastalığın geri dönüşü de aynı oranda zordur.

Tedavi şekli her hastaya ve hastalığın boyutuna göre değişmektedir. Bağışıklık sistemi güçlendirici ilaçlar, iltihap giderici ilaçlar burada önem taşır. Doktor kontrolünde olunması gereken ihmal edilmemesi gereken bir hastalıktır.

LUPUS HASTALIĞI BULAŞICI MIDIR?

Lupus bulaşıcı bir hastalık değildir.

LUPUS HASTALARININ TÜKETMESİ VE TÜKETMEMESİ GEREKENLER

Kesin bir liste olmamasına karşın bu hastalığa sahip kişilerin bazı besinleri tüketmesi bazılarını tüketmemesi gerekir. Örneğin; yüksek oranda tuz ve kolesterol içeren yiyeceklerden kaçınılmalıdır. İltihabı azaltmak için diğer yapılması gerekenler ise; somon, ton balığı gibi yağ asidi yüksek balık yemek, az yağlı süt ürünleri tüketmek, tam tahıllı karbonhidra kaynaklarını tüketmek, renkli sebze ve meyda karışımları yemek.

Lupus hastalığına sahip kişiler yoncadan uzak durmalıdır. Tohumlarında bulunan amino asit iltihaplanmayı arttırdığı için lupus atakları geçirilmesine sebebiyet verebilir.