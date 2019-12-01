Hastalıklara karşı 6 bitki ve baharat

ABD'li sağlık sitesi Healthline, hastalıklara karşı koruma sağlayan otları ve baharatları derleyerek okuyucularıyla paylaştı. Hint tıbbında doğal bir şifa sistemi olan Ayurvedic hem zihni hem de bedeni zinde tutarak hastalıklara karşı korunmayı amaçlıyor. Bu yöntem fiziksel aktivitelerin yanı sıra beslenme düzenine eklenen otlar ve baharatları da içeriyor. 5 bin yıllık bir doğal şifa sistemi olan bu yaşam tarzında yer alan bitki ve baharatların hastalıklara karşı koruma sağladığı bilimsel olarak da kanıtlandı. İşte o bitki ve baharatlar

Hint Ginsengi: Zehirli bektaşi üzümü olarak biliniyor. Kökü ve meyveleri ilaç sektöründe kullanılıyor. Hormonları düzenleyip stresi azaltıyor, anksiyete bozukluğuna karşı koruyor, uyku kalitesini arttırıyor, hafızayı güçlendiriyor.

Kimyon: Akdeniz ve Güneybatı Asya'ya özgü bir baharat. Sindirimi kolaylaştırıyor. Karın ağrısı ve şişkinliğe iyi geliyor. Düzensiz bağırsak sendromuna karşı koruyor. Kan şekerini düşürerek Tip 2 diyabete karşı koruyor.

Zerdeçal: Geleneksel Asya tıbbında "şifa amaçlı" kullanılıyor. İçerdiği 'curcumin' bileşeni sayesinde kansere karşı koruyor. Antienflamatuar özelliklere sahip zerdeçal, beyin fonksiyonlarını koruyor, kan akışını düzenleyip kalp hastalıklarından uzak tutuyor.

Meyan kökü: Yapılan laboratuvar çalışmalarına göre meyan kökü, iltihaplanmayı azaltmada, virüs ve bakterilerle karşı savaşmada yardımcı oluyor. Bazı cilt hastalıklarında kullanılan bitki, mide ülseri üzerinde de pozitif etkiler gösteriyor.

Kakule : "Baharat kraliçesi" olarak adlandırılan bu bitki, antik çağlardan bu yana geleneksel tıpta kullanılıyor. Kan basıncını azaltmada yardımcı oluyor. Kakule yağının solunması, egzersiz sırasında akciğerlere oksijen alımını artırıyor. Yapılan test ve hayvan araştırmalarına göre kakule, mide ülserlerinin yaygın bir nedeni olan Helicobacter pylori bakterisine karşı korunmada yardımcı. Mide ülserini yüzde 50 oranında azaltabiliyor hatta ortadan kaldırabiliyor.

Kudret narı: Hormonları düzenleyerek kan şekeri seviyesini düşürebiliyor ve kan şekerini dengede tutabiliyor. DIŞ HABERLER



KIŞIN İLACI SOĞAN

ÇIN tıbbında yaygın olarak kullanılan soğan, vücudun ısı seviyesini arttırıyor. Antioksidan ve C vitamini gibi bileşenler bakımından zengin olan soğan, bağışıklık sistemini yükselterek grip gibi hastalıklara karşı koruyor. İltihap önleyici, antiseptik ve antibakteriyel özelliklere sahip olan sebze, soğuk algınlığı, öksürük, kulak ağrıları, ateş ve bazı cilt problemlerine neden olan mevsimsel enfeksiyonlarla savaşıyor. Barındırdığı lifler sayesinde ise daha az hareket edilen kış aylarında kilo koruması sağlıyor. Aşırı şeker tüketimi yapılan kış mevsiminde, diş sağlığını korumada da etkili.