HIV artık ölümcül değil

BUGÜN NELER OLDU

Sabancı Üniversitesi 'Birlikte HIV'den Güçlüyüz' temasıyla ulusal duyarlılık konferansı düzenledi. Konferansa katılan bilim insanları, HIV/AIDS'in ölümcül bir hastalık olmadığına işaret ederek, tanı ve teşhis konulduğunda tedaviden sonuç alma başarısının Türkiye'de çok yüksek olduğunu belirtti. "Türkiye'de HIV konusunda neredeyiz?" konulu panele katılan Uluslararası AIDS Sağlık Hizmeti Sağlayıcıları Derneği (IAPAC) Başkanı Dr. Jose M. Zuniga, Türkiye'nin tedavide çok başarılı olduğunu ancak tanı koymada bu başarıyı yakalayamadığını söyledi. Panele katılan Prof. Dr. Deniz Gökengin Türkiye'de son 10 yılda ciddi sayıda hasta artışı olduğunu belirtti. Gökengin, "Türkiye'de her yıl 3-4 bin arasında yeni vaka ekleniyor. Biz aslında HIV'le yaşayan hastaların sadece yarısına tanı koyabiliyoruz, bir bu kadar daha HIV'le yaşayan hasta olduğunu tahmin ediyoruz. Uzun yıllardır Türkiye'deki hasta sayımız düşüktü. Ancak uzun yıllardır ihmal edilen bölgelerde bu artış kaçınılmazdı, bizde de yayılıyor" dedi.Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Serhat Ünal ise Türkiye'de HIV'li hasta sayısının 10 yılda yüzde 465 arttığına dikkat çekerek "Bugün 20 bin kişi HIV'li, yarın 40 bin olur gider. Çağın veremi oldu hatta onu geçti bile. Ama ilerde daha çok hayat kaybetmemek için bunun eğitiminin bir yolunu bulmamız lazım. Bu konudaki önyargıları aşmak lazım" diye konuştu. SABAH