Kansızlık belirtileri nelerdir? Kansızlık baş döndürür mü?

Tıp dili ile anemi, halk arasında ise kansızlık olarak adlandırılan hastalık, kandaki kırmızı kan hücrelerinin yapısında oksijenin taşınması ve bu hücrelerin kırmızı olmasını sağlayan hemoglobin miktarının azalmasıyla ortaya çıkar. Kan hastalıkları arasında en çok karşılaşılanlardan bir tanesidir. Demir eksikliği anemisi olarak da değerlendirilen bu rahatsızlık, dünyada yüzde 10 ila 30, ülkemizde ise yüzde 15 ila 40 arasında kişide görülür. Sizler için hazırladığımız haberimizden kansızlık belirtileri, tedavisi ve iyi gelen besinler gibi birçok konu hakkında bilgi edinebilirsiniz.

KANSIZLIK (ANEMİ) NEDİR?

Kansızlık ya da anemi nedir sorusuna verilebilecek cevap şu şekildedir; Anemi, yani halk arasında bilinen adıyla "kansızlık", toplam kırmızı kan hücresi/alyuvar/Eritrosit sayısının azalması veya eritrositlerin içindeki hemoglobin miktarının azalması veya her ikisinin birlikte olması sonucu oluşan bir hastalıktır.

Vücutta çok az sayıda veya anormal yapıda kırmızı kan hücresi varsa veya hemoglobinlerin yapısı anormal veya miktarı düşükse anemi belirtileri ortaya çıkar.

KANSIZLIK NEDEN OLUR?

Kansızlığın birçok nedeni vardır. Öyle ki, demir, folik asit ve B12 vitamıni eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkar ve tedavi edilmediğinde büyük sorunlara sebebiyet verebilir. Kansızlığın nedenleri şu şekilde sıralanabilir;

Vücudun yeterince alyuvar yapmaması

Kanama, kırmızı kan hücrelerini değiştirilebildiğinden daha hızlı kaybetmenize neden olur.

Vücudun kırmızı kan hücrelerini yok etmesi

AŞIRI KANSIZLIK BELİRTİLERİ

Pek çok hasta anemik (kansızlık) olduğunun farkında değildir. Semptomlar da oldukça belirsiz olabilir. Başlıca kansızlık belirtileri şu şekilde sıralanabilir;

Cilt solgunluğu,

Vücutta güçsüzlük, yorgunluk,

Konsantrasyon bozukluğu,

Baş döndürme ve baş ağrısı

Ellerde ve ayaklarda uyuşma,

Sinirlilik hali,

Kulakların uğuldaması,

Dudaklarda çatlaklar ve ağız kenarında yaralar,

Tırnakların çabuk kırılması,

Saçlarda dökülme sayılabilir

Aşırı kansızlık belirtileri arasında ise, çarpıntıya, yavaşlayan tiroit fonksiyonlarına ve huzursuz bacak sendromuna rastlanılır.

KANSIZLIĞA İYİ GELEN BESİNLER

Kansızlığa iyi gelen besinler de hiç şüphesiz en çok araştırılan başlıklardan birisi olarak öne çıkıyor. Kayısı, kuru baklagiller, taze sebze ve meyve bolca tüketilmelidir. C vitamini ile B12 vitamini alımı da önem arz eder. Rahatsızlığın kişinin vücudundaki ilerleme aşamasına paralel olarak tüketmesi gereken besinler farklılık göstermektedir; ancak genel hatları ile tüketilmesi tavsiye edilen yiyecek ve içecekler şu şekildedir;

Kuzu ciğeri Sığır eti Uskumru balığı Kuzu eti Tavuk Ispanak Portakal Muz Hindi Beyaz peynir Yumurta Brokoli

KANSIZLIK TEDAVİSİ

Tedaviye başlamadan önce altta yatan durumun tespiti ve bu durumun ortadan kaldırılması çok önemlidir. Zira, kansızlık pek çok nedenden kaynaklanabilir. Aneminin türüne göre, farklı pek çok tedavi yöntemi uygulanır. Vitamin ve demir eksikliklerinde eksik olan vitamin ve elementler oral ya da injeksiyon şeklinde replase edilir.

Anemi tedavisinde genellikle demir eksikliği ilacı reçete edilir. İlaçlar kesinlikle aç karnına alınmalı, kesinlikle süt ve süt ürünleriyle birlikte kullanılmamalıdır. Vücut için gerekli olan demirin depolanabilmesi için yaklaşık 6 ay boyunca ilaç kullanımına devam edilmesi gerekir. Kişiler, kendi başlarına bir tedavi yöntemi belirlememeli; uzmanlardan yardım almalıdır.