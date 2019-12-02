Karaciğer kanseri belirtileri nelerdir? Karaciğer kanseri neden olur, tedavisi nasıl yapılır?

Vücutta son derece önem arz eden organlardan olan karaciğer, karın boşluğunun sağ üst kısmında, diyaframın altında ve midenin ise hemen üstünde yer alan bir organdır. Boyutu yaşa ve cinsiyete göre değişiklik göstermekle beraber, ortalam büyüklüğü futbol topu kadardır. Hayati bir organdır, yokluğunda insan yaşamı devam edemez. Bu denli bir yapıda olan organın sağlığının da devamlılığının sağlanması gerekmektedir. Eğer kişi, karaciğer kanseri olmuş ise, diğer kanserlere yakalanma riski de artar. Sizler için özel olarak hazırladığımız haberimizden, karaciğer kanseri, tedavisi ve tüm merak edilen konulara yönelik bilgi edinebilirsiniz.

KARACİĞER KANSERİ NEDİR?

Genel tanımı ile karaciğer kanseri, organın kendi dokusundan çıkan kötü huylu tümörler olarak değerlendirilir ve böyle kabul görür. Hepatit B enfeksiyonunun yaygın görüldüğü bölgelerde bu hastalığa yakalanma riski fazladır. Cinsiyet açısından bakıldığında, erkeklerde kadınlara oranla daha fazla görülür.

Karaciğer kanseri ikiye ayrılır. İlki, primer karaciğer hücresinden kaynaklanan primer karaciğer kanserleridir. İkinci grup ise, meme ve kalın bağırsak gibi başka organlardaki kanserlerin karaciğere sıçraması neticesinde oluşan metastatik karaciğer kanserleridir.

KARACİĞER KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Karaciğer kanseri belirtileri, ilk aşamada çoğunluk saptanamaz. Zira, belirtiler genellikle ileri evrelerde etkisini hissettirir. Başlıca karaciğer kanseri belirtileri şu şekilde sıralanabilir;

İstem dışı kilo kaybı, zayıflık ve yorgunluk

İştahta azalma, bulantı ve kusma

Karın ağrısı ve sağ üstte şişkinlik yaşanması

Cildin ve göz akının sararması (sarılık).

Beyaz, açık renkli büyük tuvalet ve koyu renkli idrar

KARACİĞER KANSERİ NEDENLERİ VE RİSK FAKTÖRLERİ

Karaciğer kanseri nedenleri tam olarak bilinememektedir; ancak bazı hastalıklar bu hastalığın görülme sıklığını arttırmaktadır. Öyle ki, hepatit B, hepatit C ve hepatit D virüsüyle sarılık hastalığı geçirip virüs taşıyıcısı olmak, altta yatan en önemli nedenlerdir. Başlıca risk faktörleri şu şekildedir;

Aflatoksin (aspergillus flavus zehiri)

Sirozlar

Genetik.konjenital,metabolik hastalıklar

Hemakromatozis, Wilson, Glikojen depo hastalığı

Kimyasallar; Nitritler, hidrokarbonlar, solventler

KARACİĞER KANSERİ ÖNLENEBİLİR Mİ?

Karaciğer kanserini önlemek için dikkat edilmesi gerekenler şu şekildedir;

Alkol almamak veya çok küçük dozlarda almak Sağlıklı kiloda kalmak: Aşırı kilo almamaya özen göstermek Kimyasallara dikkat etmek Hepatit B aşısı yaptırılması Hepatit C'yi önleyecek tedbirler Mümkünse Intravenöz (IV) ilaçları kullanmamak, kullanılırsa temiz olduğundan olmak Steril ve temiz olmayan yerlerde Piercing veya dövme yaptırmamak

KARACİĞER KANSERİ TEDAVİSİ

Primer karaciğer kanserinin tedavisinde genel cerrahi, radyoloji, gastroenteroloji, okoloji ve radyasyon onkolojisinden oluşan geniş bir ekibin değerlendirmesi sonrası planlanır. Kanserin yayılım derecesi ve tipi, hastanın yaşı ve genel durumu tedavi planlamasında önemlidir.

Karaciğer kanserini tedavi ederken; ameliyatla kitlenin alınması, ilaç ve ışın tedavisi ile kitlenin küçültülmesi, kitlenin dondurulması veya eritilmesi, kitlenin içine alkol enjeksiyonu, direkt kanser hücresini hedef alan ilaçlar. Karaciğerin komple alınarak karaciğer naklinin yapılması gibi bir sürü tedavi seçeneğinden hasta için en uygun olanlar seçilir.

Bu tedavilerden bir fayda görülmeyeceği düşünülüyorsa, o zamanda ağrıyı kesmek gibi destekleyici tedaviler ön plana çıkar. Palyatif bakım, ameliyat, kemoterapi veya radyasyon tedavisi gibi diğer agresif tedaviler devam ederken kullanılabilmektedir.

KARACİĞER KANSERİ HASTALARI NE KADAR YAŞAR?

Karaciğer kanseri tedavisi yapılmadığında veya tedavi sonuç vermediğinde, yaşam süresi ne yazık ki 6 ila 9 ay arasındadır.

