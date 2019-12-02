Mide kanaması belirtileri nelerdir? Mide kanaması neden ve nasıl olur?

Mide kanaması nedir ve neden olur gibi sorular vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Birçok insanda görülmesi mümkün olan ve herhangi bir yaş aralığı bulunmayan bu rahatsızlık oldukça tehlikeli etkiler doğurabiliyor. Mide Kanaması belirtileri arasında dışkının siyah renkli olması, mide bulantısı görülebilmektedir. Peki, Mide kanaması nedir, neden olur? Belirtileri ve detayları haberimizde…

MİDE KANAMASI NEDİR?

Yoğun olarak strese bağlı olan kişilerde sıklıkla rastlanan ve her yaştan insanın başına gelebilecek bu rahatsızlığın tanımı tıbbi olarak; Mide mukozasındaki inflamasyona bağlı olarak gelişen kanamalar genel olarak mide kanaması olarak ifade edilmektedir. Kişiden kişiye farklı olan belirtilerle kendini gösteren bu hastalık ile ilgili olarak vatandaşlar Mide kanaması tehlikeli mi? Sorusunun cevabını internet üzerinden araştırıyor.

Diğer tüm rahatsızlıklarda olduğu gibi durumun erken fark edilmesi hastalığın rahatlıkla atlatılmasını sağlasa da geç kalınması gibi durumlarda oldukça problemli bir hastalıktır. Tehlikeli sonuçlar doğurabilir.

MİDE KANAMASI TEDAVİSİ

Mide kanaması belirtilerinin kendisinde olduğunu fark eden kişiler en hızlı şekilde uzman bir doktora görülmeli ve tedavi olmalıdır. Muayene sonucunda doktor durumu kesinleştirmek amacıyla bir takım testler uygular ve kan değerlerinin ölçülmesi ile kişiye endoskopi uygulaması gerçekleştirilir. Endoskopi cihazının ucunda bulunan kamera sayesinde mide iç duvarları incelenir ve kanayan lezyonların tespiti ile doktor tarafından gerekli görülen tedavi yöntemi uygulanır.

Alanında uzman doktorun uygulayacağı tedavi programı, hastanın durumuna ve kişisel özelliklerine göre değişiklik gösterebiliyor. Bazı hastalar için mide kanaması ameliyatı yapılması öngörülürken, hastalığın tedavisi için mide asidini düşürücü ilaçlar ve endoskopik yöntemler hastaya uygulanan diğer yöntemler arasında yer alıyor. Kanayan lezyona, hekim tarafından uygulanan bir enjeksiyon yardımıyla da hasta tedavi edilebilirken, mide kanseri dolayısı ile kanama görülen hastalar için farklı tedavi yöntemleri tercih ediliyor. Bu tür hastalar için genellikle, kemoterapi ve radyoterapi gibi tıbbi yöntemler uygulanıyor. Kanamaya neden olan faktörler arasında ülser varsa, öncelikle ülser tedavisi yapılıyor. Erken teşhis, hastaların tedavisini kolaylaştıran etkenler arasında yer alıyor.

Mide kanaması sonrası beslenme

Vücut sağlığınızın olması gereken haline dönmesi için düzenli ve dengeli beslenmek oldukça önemlidir. Kan değerlerinin düşmemesi için özellikle buna yönelik besinler tüketilmeli ve bedensel faaliyetler eski akışına en hızlı şekilde geri dönmelidir.

MİDE KANAMASI NEDENLERİ

Ailevi ve çevresel faktörleri neden olduğu yoğun stres

Kanamayı tetikleyecek ilaçların kullanılması

Kafa travmalarının yaşanması

Bireylerin zayıf bünye yapısı

Daha önceden tedavi edilmeyen ülserlerin varlığı

Çok fazla alkol ve sigara kullanımına bağlı oluşabilecek mide yırtılmaları

Aşırı baharatlı yiyecekler tüketmek

H. Pylori gibi bazı bakterilerin varlığı

Mide kanaması yapan ilaçlar nelerdir?

Mide kanaması nedenleri olarak birçok farklı durum sayabilecekken bunlardan en sık rastlananı ise Mide kanamasına sebebiyet veren ilaçlardır. Ayrıca yaşın ilerlemesi ile böbrek ve kalp hastalıklarının ortaya çıkması, romatizmal hastalıklar ve eklem hastalıkları nedeniyle hastaların kullandıkları ilaçların artması da, kanama riskini arttıran etkenler arasında yer alıyor.

MİDE KANAMASI NASIL ANLAŞILIR

Mide kanaması belirtileri çok çeşitli nedenlerle ortaya çıkabiliyor. Mide duvarının zedelenmesi sonucu oluşan kanamalar, genellikle; yorgunluk, baş dönmesi, kansızlık, mide yanması ve karın ağrısı gibi rahatsızlıklarla kendini gösteriyor. Mide kanaması belirtilerini ise genel olarak şu şekilde sıralayabiliriz:

Dışkının siyah renkli olması

İshal gibi problemler

Çok şiddetli mide ağrısı

Yoğun bir şekilde görülen mide yanması

Tansiyon düşüklüğü gibi sıkıntılar

Kalp çarpıntısının artması

Fazla miktarda terleme

Aniden başın dönmesi

Mide bulantısı ve kusma gibi beklenmedik durumların görülmesi

Midede meydana gelen hazımsızlık ve şişkinliklerin artması

Kahverengi ya da kırmızı renklerde kusma görülmesi

Gözlerin kararması ve ayakta çok zor durma

Makattan kan gelmesi ve halsizlik

Mide kanaması kan tahlilinde belli olur mu?

Mide kanaması belirtilerini kendisinde hisseden kişilerin en hızlı şekilde uzman bir doktora başvurması gerektiğini söylemiştik. Genel olarak uzman doktorlar bu durumlarda kan tahlili yaparak kişinin kan değerlerinde düşüş yaşanıp yaşanmadığını kontrol etmektedir.