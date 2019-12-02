Soğuk kış günlerinin enerji deposu mucizevi besin!

Siirt'te satışa sunulan kurut, kendine has tadıyla bir zamanlar en çok tüketilen ürünün başında geliyordu. Ancak son zamanlarda bu ürüne olan ilgi azaldı. Kurut'un tansiyon, şeker ve kalp gibi hastalıklara iyi geldiğini belirten satıcı Abdulkadir Toprakçı, soğuk geçen kış aylarında hastalıktan korunmak için iyi bir besin olduğunu, yıllardan beri tüketilmekte ve Siirtliler tarafından özellikle soğuk geçen kış günlerinde sofralarda eksik olmayan bu ürün aynı zamanda ucuz olması nedeniyle en çok dar gelirli ailelerin mutfağından eksik olmadığını dile getirdi.

Göçebeler tarafından yazın yaylada yapılıp kurutulduktan sonra kışın piyasaya sunulan kurut'un alıcı beklediklerini belirten Toprakçı, "Kurut yaylada yapılıyor. Yaz zamanın da yapılıyor, kış zamanında burada tüketiliyor.

Millet alıyor yayla çorbası gibi yapıyor. Çok lezzetli ve tadı güzeldir. Sağlıklıdır. Tansiyon, şeker ve kalp hastalıkları için bu çok iyidir. Eskiden vatandaşlar bunu yiyordu hastaneye gitmiyordu. Kilosu 25 TL'dir" diye konuştu. Yaklaşık 3 ay bozulmadan dayanabilen kurut, piyasada kilosu 25 liradan satılıyor.