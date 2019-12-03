Bebeklerde Burun Tıkanıklığı İçin Neler Yapılmalı?

Genellikle bebekler, kreş ve okul çağındaki çocuklar, yetişkinlere göre daha çok soğuk algınlığı geçirir. Yeterince gelişmemiş bağışıklık sistemi, onları hastalığa daha açık hale getirir. Burun tıkanıklığı genellikle soğuk algınlığı, alerji ya da çeşitli enfeksiyonlar sonucu oluşurken özellikle bebekleri son derece rahatsız eder. Bebekler hasta olduğunda yetişkenler gibi burunlarını temizleyemedikleri için yardıma ihtiyaç duyar.



Burun tıkanıklığı, burun boşluğundaki kan damarları ve dokunun çok fazla sıvıyla dolması durumunda gerçekleşir. Annelerin kabusu haline gelen burun tıkalığı bebeklerin nefes almasını zorlaştırır ve sürekli ağlamalarına neden olur. Ayrıca burun tıkanıklığı bebeklerde ateş, sürekli huzursuzluk, beslenmesini bozukluğu ve uykusuzluğa yol açar. Burun akıntısı çeken bebek ağzından nefes almaya başlar bu durumda bebeklerde solunumun kurumasına neden olur. Burunda biriken sıvı yoğunluğu artarak bebeğin yeterli ve sağlıklı nefes almasını engeller. Aynı zamanda mukusun boğaza sızması da genellikle öksürük nöbetlerine neden olur. Daha iyi nefes alabilmesi için biriken yoğun mukusu bebeğin burnundan çıkarmak gerekir.





Burundaki mukus, bronşit ve zatürreyi tetikliyor

Burunda biriken ve nefes almayı zorlaştıran yoğun mukus, kulak ve sinüs enfeksiyonlarına neden olabildiği gibi alt solunum yollarını etkiyen soğuk algınlığında, bronşit ve zatürreyi tetikler. Ayrıca yutulan mukus mide ağrısına, kusmaya ve ishale neden olur. Bu nedenle soğuk algınlığı yaşayan bebeklerde ve çocuklarda burundaki mukusun düzenli olarak temizlenmesine özen gösterilmelidir.



Burnun görünen kısımlarını temizlemek yeterli değil

Bebeklerin yetişkinler gibi sümkürme yetisi olmaması nedeniyle, burnun sadece görünen kısımlarının mendille silmesinin de hiçbir şekilde bebeklerin nefes almasında yeterli olmaz. İç burun kanallarına da ulaşılarak temizlenmesi gerekir. Bu şekilde bebeğin nefes kanallarını açarak daha rahat nefes almasını sağlanabilir. Bebek ve çocuklardaki burun tıkanıklığı problemini çözmesi için geliştirtirilen burun aspiratörü, mukusu etkili bir şekilde çıkararak anında rahatlama sağlar. Bu sayede bebek rahatça emme sağlayarak beslenebilir ve uyuyabilir. Baby-Vac ile soğuk algınlığı ve mukus sonucu oluşabilecek daha ciddi sorunların da önüne geçilmesi sağlanır. Uluslararası kuruluşlar tarafından onaylanan ve uzmanlar tarafından da tavsiye edilen burun aspiratörünü ev tipi elektrikli süpürgenin hortum ucuna takılarak kullanılır. Baby-Vac, süpürgenin oluşturduğu emme gücünü hafifletir ve bebeğe zarar vermeden kolayca mukusu çeker.



Burun aspiratörleri dünya genelinde annelerin, bebeklerdeki burun tıkanıklığına çözüm için sıklıkla kullandığı bir aparat. Ancak piyasadaki tüm bebek burun aspiratörleri, yedek uçlarla satıldığı için aile bütçesini zorlarken Baby-Vac, sürekli yedek uç almanıza gerek kalmadan aynı ucu yıkayıp temizleyerek uzun süre kullanmanızı sağlar. Klinik olarak test edilmiş ve onaylanmış olan ürün, sadece bebeklerde değil, 7'den 70'e tüm aile fertleri için kullanılabilir. Aynı zamanda engelli bireyler ve felçli hastalar için de oldukça kullanışlı ve rahatlatıcı işlev görür.