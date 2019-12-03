Gebelikte Hangi Durumlarda Doktora Başvurulmalı?

Gebelik süreci kişilerin kaygı düzeyinin hat safhaya ulaştığı bir dönemdir. Hamileliğin farklı aşamalarında önem arz eden hadiseler değişiklik göstermektedir. Tam da bu noktadan yola çıkarak bu süreci üç bölüme ayırmakta fayda var; gebeliğin ilk üç ayı, ikinci üç ayı ve üçüncü üç ayı.

Anne adayları birinci üç ayda adet rötarı olması ile gebe kaldığını anlarlar. Adet rötarının olduğu dönemlerde cenin ana rahmine yerleşmeye çalışır. Bu yerleşme çabası bazen kahverengi akıntıya neden olabilir ki " yerleşme kanması" adını verdiğimiz bu durum korkutucu değildir. Vajinal kanama ise bu dönemin belki de tüm gebelik sürecinin en sık acile başvurma nedenidir. Gebeler, yerleşme kanaması ile taze kırmızı kan şeklinde olan ve rahimden gelen vajinal kanamayı ayırt etmeli ve kanama durumunda mutlaka hekime başvurmalıdır. Çünkü ilk üç ay düşük tehdidi ve düşük olayının en sık karşılaşıldığı dönemdir. Gebeliğin başlangıcında kişilerde müphem bir kasık ağrısı olabilir ancak ciddi ve geçmeyen bir ağrı varsa da doktorunuzu aramalısınız. Bulantı-kusma ise Türk filmlerinde de sıklıkla gördüğümüz ve yeni gebelerin yaklaşık yarısında olan bir durumdur. Kilo kaybına neden oluyorsa gün içinde sabah saatleri dışında sıklıkla kusma oluyorsa kesinlikle hekime başvurmalısınız. Doktorunuz sizin bu dönemi rahat geçirmenizi sağlayacak tedaviyi mutlaka verecektir.

İkinci üç ayda yine birinci üç aydaki ciddi kasık ağrısı, kanama gibi durumlarda mutlaka hekiminizle temasa geçmelisiniz. Nadir olmakla birlikte bu dönemde, bebeğin zarlarının açılmasına bağlı bacaklarınızdan aşağıya doğru su akışı olabilir ki bu önemli ve acil bir durumdur. İdrar yolları enfeksiyonu yaşanmaması için sıklıkla su içilmesi tavsiye edilir. Sık idrara çıkma ya da idrar yaparken yanma hissiyatı olması durumlarında bir hekime ulaşmanız doğru olacaktır. Anne adaylarının çoğunda ve tüm gebelik sürecinde vajinal akıntı miktarında artış olabilir. Bu acil bir durum değildir ancak tedavi edilmelidir. Böyle bir durumla karşılaşırsanız rutin doktor ziyaretinizde hekiminize anlatmalısınız. Ciddi vajinal enfeksiyonlarda ise rutin ziyareti beklemeyiniz.

Üçüncü üç ay acil durumların sık olduğu ve en önemli dönemdir. Aylarca anne karnında büyüyen bebek artık dünyaya gelmek için gün saymaktadır. Bu aylarda anne adayının kendinde ortaya çıkan değişiklikleri yakın takip etmesi gerekmektedir. Vajinal kanama bu dönemde de istemediğimiz bir durumdur ve acil durum niteliği taşır. Yine bebeğin su kesesinin açılmasına bağlı su gelmesi ya da doğum zamanında ya da öncesinde periyodik (5-10 dk. aralıkla ve 20-30 sn süren rahim kasılmaları durumlarında ivedilikle hastaneye başvurmakta fayda vardır. Gebelik döneminde tansiyonun yüksek olması, görmeyle ilgili sıkıntılar, geçmeyen baş ağrısı ve karın sağ üst kısmında geçmeyen ağrı olması oldukça tehlikeli bir durum olan preeklempsi ( gebelik zehirlenmesi) ile ilişkili olabilir. Bu durumlarda mutlaka hekiminizle temasa geçiniz. Uzun bir yolculuk olan gebelik sürecinizin sağlıkla geçmesini dilerim.