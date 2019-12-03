Huzursuz bağırsağın ilacı ev yoğurdu

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Karın ağrısı, karında spazm, ishal, kabızlık, sık tuvalet ihtiyacı, karında şişkinlik ve gaz hissi gibi şikayetleriniz varsa huzursuz bağırsak sendromu hastalığıyla karşı karşıya olabilirsiniz. Liv Hospital İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Deniz Güney Duman, huzursuz bağırsak sendromu ile ilgili bilgiler verdi...İrritable bağırsak sendromu (İBS); altta yatan herhangi bir organik neden olmaksızın karın ağrısı, şişkinlik ve dışkılama değişikliklerine yol açan bir hastalıktır. Tüm dünyada, iklim, kültür, yeme alışkanlıkları, ırk veya gelir düzeyi farklılığı gözetmeksizin irritable bağırsak sendromu görülmektedir. Türkiye'de değişik bölgelerde yapılan araştırmaların sonuçlarına göre erişkin nüfusta görülme sıklığı yüzde 6-19 arasındadır.Karın ağrısı, karında spazm, mukuslu dışkılama, ishal, kabızlık, sık tuvalet ihtiyacı, büyük abdesti tamamen boşaltamama, karında şişkinlik ve gaz hissi yaparak hastalarda güç kaybına sebep olur.Hastanın bilgilendirilmesi, diyet önerileri, psikososyal tedaviler ve ilaç seçeneklerinden oluşur. Kronik bir hastalık olması sebebiyle uzun süreli ilaç tedavisi pek çok kişi tarafından sürdürülebilir bulunmamakta ve diyet/hayat tarzı değişiklikleri daha fazla ilgi görmektedir.İrritable bağırsak sendromu için önerdiğimiz ev yapımı ya da organik yoğurt ismi ile marketlerde satılan yoğurtlardır. Gıda standartlarına göre tanım olarak her 1 gramında en az 1 milyon koloni oluşturan bakteri ünitesi bulunduran yoğurtlar probiyotik özellikli yoğurtlardır ki bu ölçüm mikrobiyolojik yöntemlerle yapılır. Evde geleneksel yöntemle yapılan yoğurtlarda genellikle çok daha yüksek oranda bakteri oluşur ve bu da yoğurdun değerini artırır. İBS için tüketilen yoğurdun pastörize edilmemiş yani bakterilerinin özel yöntemlerle yok edilmemiş olması gerekir. Ayrıca kıvam ve tat vermek amacıyla ya da raf ömrünü uzatmak için herhangi tatlandırıcı, koruyucu veya gluten gibi katılaştırıcı ilave edilmemiş olmalıdır. İBS hastalarının en azından elimizdeki verilere dayanarak günde 2 bardak ev yoğurdu tüketmelerini tavsiye eder, bu şekilde yakınmalarını giderme olasılığının yüksek olduğunu söyleyebiliriz.TÜRK mutfağının vazgeçilmez parçası olan yoğurt için son dönemde özellikle Amerika ve Avrupa ülkelerinde büyük ilgi olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi, yoğurdun içinde barındırdığı laktobasillus ailesinden canlı bakterilerin probiyotik yani faydalı bakteri niteliği taşımalarından kaynaklanıyor. İlaveten faydalı streptokok suşları da mevcuttur. Özellikle son 10 yılda ince bağırsakta yerleşen ve mikrobiyom ismi verilen zengin bakteri içeriğinin adeta bir beyin gibi sağlığımızı kontrol edici etkileri çok sayıda araştırmada gösterilmiştir. Bu bağlamda, doğal probiyotik olan yoğurdu sofralarımızda baş tacı etmemiz uygun bir karar olacaktır.