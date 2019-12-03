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Karın bölgesindeki yağlardan 8 adımda kurtulun!

Bel çevreniz kalınlaştı mı? Kilo vermenize rağmen karın bölgenizdeki yağlardan hala kurtulamadınız mı? Kilo sorunu olsun veya olmasın karın bölgesindeki yağlanma birçoğumuzun ortak derdi. Ülkemizde yapılan bir çalışmaya göre, 20 yaş ve üzerindeki her 100 kişiden 34'ünde abdominal obezite, bir başka deyişle karın ve bel çevresinde yağlanma var. Çoğumuz sadece estetik bir sorun olarak düşünsek de karın bölgesinde yağlanma aynı zamanda ciddi hastalıklara davetiye çıkarıyor: Yağlanma arttığında vücutta ilk olarak insülin hormonu düzensiz salgılanmaya başlıyor, bunun sonucunda da insülin direnci ve diyabet gibi metabolik hastalıklar gelişiyor. Ayrıca inme, kalp ve damar hastalıkları açısından da önemli bir risk bu bölgelerdeki yağlanmalar. Peki karın yağlarından kurtulmak için neler yapmalı, nelerden kaçınmalıyız? ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan yağ yakmanın 8 etkili kuralını anlattı, önemli uyarılarda bulundu.

Giriş Tarihi: 3.12.2019 15:42 Güncelleme Tarihi: 3.12.2019 16:58
Karın bölgesindeki yağlardan 8 adımda kurtulun!

ŞEKERİ HAYATINIZDAN ÇIKARIN

Şeker içeren besinler tükettiğinizde kan şekeriniz hızlı yükseliyor ve yine hızla düşüyor, bu da vücutta ani acıkmaya, daha fazla yemek yemenize sebep oluyor. Dolayısıyla şeker tüketiminden mutlaka kaçınmalısınız. Ayrıca dikkat etmeniz gereken bir başka önemli nokta da, gizli şekerler! Çayınıza hiç şeker atmıyor olabilirsiniz ki bu sağlığınız için çok önemli bir alışkanlık. Ancak dışardan satın aldığınız paketli ürünlerin içinde yer alan şeker miktarına da dikkat ediyor musunuz? Her paketli ürünün etiketini mutlaka okuyun, aksi halde vücudunuza fazla şeker almış olursunuz. Bunun sonucunda siz fark etmeden tükettiğiniz şeker nedeniyle karın ve bel çevrenizdeki yağlanma artmaya başlar.

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Karın bölgesindeki yağlardan 8 adımda kurtulun!
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