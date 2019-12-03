Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Sağlık Haberleri > Narı yoğurtla tüketin, bağışıklığınızı güçlendirin!

Narı yoğurtla tüketin, bağışıklığınızı güçlendirin!

Soğuk algınlığından gribe, boğaz enfeksiyonundan sinüzite, faranjitten bronşite... Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte hekimlerin kapısı en sık üst ve alt solunum yolu hastalıkları nedeniyle çalınıyor. Soğuk kış aylarında yaşam kalitemizi oldukça düşüren, bizi okul veya işimizden alıkoyan bu hastalıklardan korunabilmemizde güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak ise anahtar rol üstleniyor. Beslenme ve kış aylarında soframızda düzenli olarak yer almaları gereken besinleri anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.

Giriş Tarihi: 3.12.2019 15:19 Güncelleme Tarihi: 3.12.2019 15:21
Narı yoğurtla tüketin, bağışıklığınızı güçlendirin!

NAR

Nar, yüksek lif ve düşük kalori içeriğiyle ana veya ara öğünlerde tercih edilebileceğiniz antioksidan deposu bir meyve. Lezzetinin yanı sıra flavanoidler, C vitamini, A vitamini ve folat içeriğinin yüksek olması güçlü bir bağışıklık sistemi için önem taşıyor. Ek olarak punicalagin ve punisik asit bileşenlerini içermesi, narın antioksidan içeriğini güçlendiriyor. Mevsim salatalarınızın üzerine ekleyerek veya ara öğünlerde bir kase yoğurdun içine ilave ederek öğünlerinizin besin değerini arttırabilirsiniz.

ARKADAŞINA GÖNDER
Narı yoğurtla tüketin, bağışıklığınızı güçlendirin!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN