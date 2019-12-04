Boğaz ağrısını anında kesiyor!

Havaların soğumasıyla birlikte artan hastalıkların en başında hiç şüphesiz grip gelir. Boğaz ağrısıyla beliren ve daha sonra ağırlaşabilen gribe yakalanmamak için mutlaka bağışıklığı güçlendiren besinler tüketmek gerekiyor. Boğaz ağrısı başta olmak üzere birçok hastalığa iyi gelen soğan, bu şekilde tüketildiğinde boğaz ağrısını hafifletiyor. Peki, boğaz ağrısını hafifletmek için soğanı nasıl tüketmek gerekir? İşte boğaz ağrısını hafifleten soğan mucizesi...
Giriş Tarihi: 4.12.2019 16:34Güncelleme Tarihi: 4.12.2019 16:53
Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Özdemir soğuk havalardan kaynaklanan boğaz ağrılarından muzdarip olanlar için iyi gelecek doğal reçete hazırladı.