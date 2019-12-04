Hepatit A nedir, belirtileri nelerdir? Hepatit A bulaşma yolları

Günümüzde oldukça sık görülen bir rahatsızlık olan Hepatit A, viral bir enfeksiyon türüdür. Karaciğerin düzgün çalışmasını engelleyen bir hastalık olan Hepatit A özellikle başlangıç aşamasında atlatılması çok zor değildir. Peki, Hepatit A nedir, belirtileri nelerdir? Yorgunluk, kilo kaybı gibi daha pek çok belirtisi olan bu virüs, bulaşıcı bir karaciğer enfeksiyonudur. Özellikle konuyla ilgili şüphesi olan vatandaşlar arama motoru üzerinden ' Hepatit a bulaşma yolları ve Hepatit A nasıl bulaşır' sorularının yanıtını arıyor. Haberimizin içerisinden Hepatit A ile ilgili bilgileri bulabilir, hepatit a aşısı yan etkilerini bulabilirsiniz…

HEPATİT A NEDİR?

Hepatit A hastalığı, Hepatit A virüsünün bulaşması sonucu ortaya çıkan karaciğerin akut bir enfeksiyonudur. Tüm dünyada yaygın olarak görülen bu rahatsızlık sosyoekonomik dengeleri ve yaşam şartları ile direkt ilişkilidir. Genellikle yiyecek, su gibi ürünlerin ortak kullanımı ile bulaşır. Peki, Hepatit A belirtileri nelerdir? İşte yanıtı…

Hepatit A Belirtileri;

Yoğun kaşıntı

Cildin ve gözlerin beyazlarının sararması

Eklem ağrısı

Koyu idrar

Düşük ateş

Kilo kaybı

Karın ağrısı veya rahatsızlığı,

Ani bulantı ve kusma

Yorgunluk

HEPATİT A NASIL BULAŞIR?

Hepatit A virüsü yiyecek, su, enfekte olmuş bir kişi veya nesneyle temas kurunca bulaşma ihtimali yüksektir. İlerlediği aşamalarda karaciğer için oldukça sıkıntılar çıkarabilse de henüz başlangıç aşamasında tedavi edilmesi oldukça kolaydır.

HEPATİT A'DAN KORUNMA YÖNTEMLERİ

Hepatit A'dan başlıca korunma yöntemi genel temizlik kurallarına uyulmasıdır. Özellikle el temizliğine dikkat edilmeli aynı zamanda, başkasının yiyecek ve içecekleri tüketilmemelidir.

HEPATİT A TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Hepatit A için özel bir tedavi bulunmamaktadır. Vücudunuz, hepatit A virüsünü kendi kendine temizler. Hepatit A vakalarının çoğunda, karaciğer altı ay içinde kalıcı bir hasar olmadan iyileşir. İhtiyaca göre istirahat ve bulantı ile kusmaya yönelik ilaç tedavisi önerilir.

HEPATİT A AŞISI VE HEPATİT A AŞISI YAN ETKİLERİ

Hepatit A aşısı inaktive (ölü) virüs aşısıdır. Hepatit A aşısı çocuklara iki doz olarak uygulanır. İki doz sonrası bağışıklık yüksek düzeylere ulaşmaktadır.

Hepatit A aşısının yan etkileri nadirdir.

Hepatit A aşısının lokal yan etkileri; enjeksiyon yerinde ağrı, hassasiyet veya kızarıklık olabilir. Bu yan etkiler çocuklarda %15-20, erişkinlerde %56 oranında görülebilmektedir. Ateş, ishal, kusma ve yorgunluk gibi sistemik reaksiyonlar nadirdir (%10'dan az). Aşı sonrası lokal yan etkiler görüldüğünde, aşı uygulanan bölgeye soğuk uygulaması yapılabilir, parasetamol içeren ilaçlar verilebilir. Aşı Sonrası İstenmeyen Etki (ASİE) bildirimleri ve müdahaleler konusunda ASİE genelgesine göre hareket edilmelidir.