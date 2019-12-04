KOAH nedir, belirtileri nelerdir? KOAH tedavisi nasıl yapılır?

Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı KOAH bronş ve hava keseciklerindeki bozulma sonucu hava akımının kısıtlanması ile birlikte oluşan akciğer rahatsızlığıdır. KOAH oldukça tehlikeli ve tedavi süreci uzun olan bir hastalıktır. En önemli nedeni sigara olup bir diğer bilinen sebebi de genetiktir. Geçmişte erkeklerde daha sık görülürken sigara kullanımının artması ile birlikte kadınlarda da görülmeye başlanmıştır. Öksürük, balgam ve nefes darlığı en belirgin özelliklerinden bir tanesidir. Balgam genellikle beyaz renk olup miktarında artış ve renginde koyulaşma görülebilir. KOAH balon tedavisi nasıldır? Bu hastalık neden olur ve evreleri nelerdir? İşte Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı ile ilgili tüm ayrıntılar!

KOAH NEDİR?

Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı olarak bilinen KOAH akciğer hastalığıdır. KOAH teşhisi alan kişilerin şikayetleri genellikle benzer özellikler taşırlar. Her iki ya da üç ayda bir öksürük ve balgam şikayeti bariz özelliklerden biridir. Diğeri ise nefes darlığıdır. Hava keseciklerinin yapısal bozukluğu sonucu bu kesecikler normalinde fazla şekilde genişler ve akciğerde hava akımının kısıtlanmasına sebep olur.

KOAH NEDENLERİ

KOAH'nın en önemli nedeni sigara kullanımıdır anca genetik faktörler de burada önem taşımaktadır. Geçmişte erkeklerde daha sık görülürken günümüzde bu durum kadın erkek fark etmez hale gelmiştir.

1.Mesleki toz, duman ve gazların solunması KOAH'ya sebebiyet verir. Örneğin; maden işçiliği, metal işçiliği, ulaşım sektörü gibi…

2.Bazı genetik hastalıklar

3.Hava kirliliği

KOAH BELİRTİLERİ

1.Geçmeyen balgam, öksürük ve nefes darlığı

2.Balgam beyaz renkli olup miktarında ve renginde artış ve koyulaşma görülmektedir. Aynı zamanda mikrobik iltihabın da habercisidir.

3.Nefes darlığı sebebi ile yorgunluk, halsizlik gibi yakınmalar olur. İleriki dönemde eksik oksijen sebebi ile parmak uçları, dil ve dudaklarda, kulak memelerinde mavi mor renklenmeler olabilir. Ağır KOAH vakalarında uyku yoğunluğu olmaktadır.

4.Öksürük ve balgam sabah saatlerinde daha fazla olur. Bu durum sigara sebebi ile olduğu düşünülse de böyle olmayabilir. Bu şekilde de tanı konurken geç kalınmış olur.

KOAH HASTALIĞI TANISI VE TEŞHİSİ

KOAH hastalığı kişinin öyküsüne, muayene bulgularına ve solunum fonksiyonlarına göre değişir. Testler de bu şekilde konulmaktadır. Akciğer röntgeni, kan sayımı, atar damarda oksijen ve karbondioksit ölçümü gibi durumlar vardır.

Solunum testi nasıl uygulanıyor?

Test uygulanacak hasta kişinin kilosu ve boyu ölçülür, cinsiyeti ve doğum tarihi not edilir. "Spirometre" denilen cihaza tek kullanımlık bir ağızlık takılır. Kişinin burnu özel bir mandal ile tıkanır ve ağızlığı ağız içine alıp, dudaklarını sıkıca kapatması istenir. Zorlu ve derin bir nefes alış verişi sağlanması gerekmektedir. Test uyumsuzluğu durumunda kişinin yorulma ihtimali de göz önüne alınırsa maksimum 8 kez tekrarlanır.

KOAH HASTALIĞI EVRELERİ

KOAH hastalığı tamamen ortadan kaldırılmaz. Tedavi altına alınması ve hastalığın ilerlememesi gerekmektedir. Bu hastalığa sahip kişiler günlük işlerini bile yapamaz hale gelebilir ve yatağa bağımlı kalır. KOAH; hafif, orta, ağır ve çok ağır evrelerine sahiptir. Evresine göre kullanılan ilaçlar ve tedavi yöntemleri değişmektedir.

Hafif KOAH: Hastalığın en erken dönemidir. Sigara kullanımı var ise bırakılması kesinlikle şarttır. Hafif belirtiler ortaya çıkmaktadır. Solunum açıcı sprey kullanılması yeterlidir.

Orta ve Ağır KOAH: Bu evredeki bir hasta düzenli olarak ilaç kullanmaktadır. Cihazla solunum yoluyla verilmektedir. Bu tür ilaçlar mideye gidip kana karışmaz ve lokal olarak akciğere ulaşıp etkilerini gösterir.

Çok ağır KOAH: Bu evredeki kişiler günlük işlerini bile yapamaz. Yatağa bağlı hale gelirler. Cihazla ilaç tedavisi görür ve bu şekilde oksijen sağlarlar. Cihaz eve de alınır ve evde tedavi de gerçekleşebilir.

KOAH BALON TEDAVİSİ

Bu tedavinin amacı, KOAH'ın etkilerini ortadan kaldırmak, nefes borusundaki daralma ve balgam yaratan durumların etkisini azaltmak ve hasta kişilerin daha rahat nefes almasını sağlamaktır. Balon tedavisi; ağrısız ve acısız olması sebebi ile tercih edilen bir yöntemdir ancak hastanın durumuna göre değişebilmektedir. Bu durumda hayata dönüş tekrarlanabilir.