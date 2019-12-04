Lenf kanseri belirtileri nelerdir? Lenf kanseri öldürür mü, ölüm oranı ne kadar?

Lenf kanseri diğer adı ile lenfoma vücudun savunma hücreleri olan lenfositlerin kanserleşerek kontrolsüz şekilde büyümesine verilen addır. En sık görüldüğü yerler; bilindiği üzere lenf bezleridir. En önemli savunma mekanizmalarından olan bu bezler vücudun bağışıklık sistemi ile paralel çalışır. Bu bezler; kişileri enfeksiyon ve hastalıklara karşı korurken aynı zamanda direnmesini de sağlar. Bağışıklık sisteminin en önemli parçası olan bu bezler enfeksiyon kaparsa büyür ve şişer. Bu durumda tehlikeli olabilecek hale gelir ve mutlaka kişilerin doktor kontrolü yaptırması gerekmektedir. Peki; lenf kanseri tedavisi nasıl yapılır? Lenf kanseri evreleri nelerdir?

LENF KANSERİ NEDİR?

Lenfoma olarak bilinen lenf kanseri oldukça tehlikeli bir hastalıktır. Vücudumuzdaki lenf bezleri bizleri enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı korurken aynı zaman da vücudun dirençli olmasını da sağlar. Lenf bezleri vücudun en önemli savunma mekanizmalarından biridir. Enfeksiyon kapan lenf bezleri büyür ve şişme gösterir. Sonrasında ise ateş, yorgunluk, öksürük, solunum problemi gibi birçok şikayete sebep olabilir. Lenf kanseri oldukça tehlikeli bir hastalıktır ve ihmale gelmez.

LENF KANSERİ BELİRTİLERİ

Lenf kanseri belirtileri genel olarak aşağıdakiler gibi olsa da farklı belirtiler de ortaya çıkmaktadır.

1.Büyüyen ve çoğalan lenf bezleri

2.Sebebi bilinmeyen ateş

3.Kilo kaybı

4.Yorgunluk ve bunun uzun sürmesi

5.Gece terlemesi

6.Solunum problemi ve göğüs ağrısı, kaşıntı

LENF KANSERİ TEDAVİSİ

Lenf kanserinin tedavisinde; lenfomanın tipi, hastalığın evresi ve büyüme hızı, hastanın yaşı ve diğer sağlık problemleri gibi etkiler görülmektedir.

Lenfoma bazen yavaş ilerler ve belirti göstermez. Bazı lenfoma hastalarında düzenli aralıklara kontrol edilmesi gerekmektedir. Belirtileri yavaş olan lenfomalarda; kemoterapi, biyolojik tedaviler ve radyoterapi kullanılmaktadır.

Hızlı ilerleyen lenf kanseri tedavisinde ise genellikle kemoterapi ve biyolojik tedaviler tercih edilmektedir. Böyle bir durumda gerekirse radyoterapi tedaviye ekleniyor.

Lenfoma tedaviye dirençli olduğunda ya da bir şekilde hastalık tekrarlanırsa böyle durumlarda da tedavi şekilleri farklı olur. Bunlar; kemoterapi, biyolojik tedaviler, radyoterapi, yüksek doz tedavi ve kök hücre veya kemik iliği nakilleridir.

Vücudun bağışıklık sistemini düşürecek zararlı alışkanlıklar da bu durumu tetikleyebilir ya da hastalığın tedavisini geciktirebilir.

LENF KANSERİ NEDENLERİ

Lenfosit adı verilen hücreler, lenfoma hücresine dönüşür. Kontrolsüz şekilde büyüme olduğunda kitleler çoğalır. Çoğu vakada hastalığın sebebi bilinmez. Ancak bazı durumlarda ortaya belli başlı sebepler çıkmaktadır. EBV ve HIV gibi enfeksiyonlar ile lenfoma arasında ilişki bulunduğu ortaya çıkmıştır. Bağışıklık sistemi bozulmuş kişilerde daha çok görülmektedir.

LENF KANSERİ NASIL TEŞHİS EDİLİR? LENFOMA EVRELERİ

BİRİNCİ EVRE: Lenfoma tek lenf bezi veya tek organda sabit kalır.

İKİNCİ EVRE: Diyaframın aynı tarafında birden fazla lenf bezi tutulmuştur.

ÜÇÜNCÜ EVRE: Diyaframın her iki bölgesinde; karın, göğüs ve boyun bölgesinde lenf bezleri büyümektedir.

DÖRDÜNCÜ EVRE: Doku ve organlarda çok fazla yaygın tutulum mevcut hale gelir.

LENF KANSERİ ÖLDÜRÜR MÜ?

Lenf kanseri oldukça tehlikeli ve ciddi bir hastalıktır. Tedavi süreci kişinin durumuna ve yapılan tedaviye göre değişmektedir. İhmale gelmeyecek bir hastalık olup mutlaka kontroller ve tedavi süreci tamamlanmalıdır. Duruma göre öldürücü duruma göre ise tedavi başarı ile sonuçlanır.