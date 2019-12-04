Skolyoz yani omur eğriliği birçok insanda rastlanabilen bir rahatsızlıktır. Normal bir insanda yer alan omurganın biçimsiz şekildi sağa veya sola doğru eğri durmasından kaynaklanmaktadır. Özellikle 30 dereceyi geçen skolyozlar genç kızlarda erkeklere oranla on kat fazla görülmektedir. Peki, Skolyoz belirtileri nelerdir? Omur eğriliği ameliyatı kaç yaşına kadar yapılır? İşte detaylar…

SKYLOZ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Skolyoz birçok farklı nedene bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Ancak bizim günlük yaşamımızda sıklıkla karşılaştığımız skolyozlar, daha çok 10'lu yaşlarda ortaya çıkan ve nedeni henüz tam olarak bilinmeyen (idiyopatik) skolyozlar ile anne karnındaki etmenler nedeniyle ortaya çıkan ve doğuştan itibaren bulgu veren doğumsal (konjenital) skolyozlardır. Konjenital skolyozda başlıca etkenlerin gebelik sırasında geçirilen enfeksiyonlar, şeker hastalığı ve bazı vitamin eksikliklerinin olduğu düşünülmektedir.

Omurganın yana doğru eğriliği

Omurganın yan ve öne doğru eğriliği

Bir omuzun (sağ-sol) öne ilerlemesi

Omuz ve kalçaların simetrik durmaması

Birinci eğriliği karşılayıcı ikinci bir eğri varlığı

Sırt ve/veya bel ağrısı

Nefes darlığı, yorgunluk

SKYLOZ AMELİYATI

Cerrahi olmayan tedavi

Eğriliği 20 derecenin (40°) üzerinde olduğu hastalarda cerrahi en uygun tedavi yöntemidir. Cerrahi tedavi de sırt ve/veya bele yerleştirilen vida ve çubuklar yardımıyla omurgada düzletme yapılmaktadır. Günümüzde cerrahi tekniklerde ki gelişmeler ve cerrahi sırasında uygulanan omurilik fonksiyonlarının görüntülenmesi (nöromonitorizasyon) gibi yardımcı yöntemler, cerrahi sırasında hastada meydana gelebilecek sorunları azaltmakta oldukça faydalı olup cerrahinin başarısını artırmaktadır. Kliniğimiz modern omurga cerrahisi merkezlerinde bulunan bu alt yapılara sahip olup, kliniğimizde skolyoz ameliyatları başarıyla yapılmaktadır.

Korse Tedavisi, 25 derecenin ütünde olduğu ve büyümenin devam ettiği çocuklarda yapılır. Korsenin etkisi 40 derecenin üzerindeki eğriliklerde ve büyümesini tamamlayanlarda etkin değildir.

Büyümenin devam ettiği ve eğriliğin 40 derecenin (>40°) üzerinde olduğu hastalarda cerrahi en uygun tedavi yöntemidir. Bu eğriliklerde komplikasyonları önlemek ve kozmetik sonuçlar açısından cerrahi tedavi yapılmaktadır.

Cerrahi tedavi

Konjenitel skolyoz tedavisi daha küçük yaşlarda ve derecelerde yapılabilmektedir. Cerrahi tedavi de sırt ve/veya bele yerleştirilen vida ve çubuklar yardımıyla omurgada düzletme yapılmaktadır. Günümüzde cerrahi tekniklerde ki gelişmeler ve cerrahi sırasında uygulanan omurilik fonksiyonlarının görüntülenmesi (nöromonitorizasyon) gibi yardımcı yöntemler, cerrahi sırasında hastada meydana gelebilecek sorunları azaltmakta oldukça faydalı olup cerrahinin başarısını artırmaktadır.

Modern omurga cerrahisi merkezlerinde bulunan bu alt yapılara sahip olup, kliniğimizde skolyoz ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. Skolyoz ameliyatı sonrası iyileşme süreci oldukça önemlidir. Ameliyat olan kişinin kendine oldukça dikkat etmesi gerekmektedir.

SKYLOZ TEDAVİSİ

Tedaviye karar vermede etkili; eğriliğin miktarı (derece), skolyozun tipi ve kemik büyümesinin hangi aşamada olduğu gibi bir çok faktör vardır. Tedaviye erken başlama sonuçları olumlu yönde etkilediği için tanının erken konulması skolyoz hastalarının tedavilerinin başarılı olmasında oldukça önemlidir.

Skolyoz tanısı tüm omurgayı gösteren röntgen grafiği ile konur beraberinde başka bir sorun olup olmadığını araştırmak içi MR gereklidir. Tedavisinde her hasta için farklı olabilir fakat temel olarak skolyozun ilerleme hızına, eğriliğin derecesine ek patolojilerin varlığına göre değişebilir. Skolyoz ameliyatı sonrası spor yapmak da oldukça önemlidir kişilerin uzman doktorun söylediği şekilde skolyoz egzersizleri yapılmalıdır.

Skolyoz ameliyatı kaç yaşına kadar yapılır?

Skolyoz genel olarak çocukluk döneminde fark edildiğinden hemen tedavi altına alınmaktadır. Skolyoz ameliyatı için belirlenmiş bir yaş aralığı bulunmamakla beraber bu duruma ancak uzman bir doktor karar verebilir. Skolyoz ilerler mi sorusu bu durumla karşı karşıya kalan kişiler tarafından araştırılmaktadır. Şöyle ki Skolyoz doğru ve erken tedavi edildiği takdirde kolayca düzeltilebilmektedir. Skolyoz ameliyatı sonrası boy uzaması oldukça normal bir durumdur bunun nedeni ise eğri olarak duran omurganın düzlenmesidir. Skolyoz dereceleri boy uzamasını direkt olarak etkilemektedir.

Skolyozun erken tespit edilmesi ve skolyoz takibi yapılacak bir fizik tedavi ve rehabilitasyon kliniği veya hastaneye yönlendirilmesi şarttır. Birçok skolyoz ilerlemeden tespit edilirse cerrahi girişim yapılmadan tedavi edilebilir. Onun için okul taramaları çok önemlidir. Tedavi olarak yapılan egzersizler tek tedavi seçeneği olarak kabul edilmemelidir. Yani hastayı, eline egzersiz programlarını verip gönderemezsiniz. Çünkü bu hastalardaki eğikliğin derecesine göre yapılmalıdır veya gerekiyorsa cerrahiye yönlendirilmelidir. İyi yapılan breysleme hasta ve hasta ailesi ile işbirliği sağlanabilirse yüzde 70 oranında düzelme sağlayabilir.