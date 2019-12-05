Hipoglisemi belirtileri nelerdir? Hipoglisemi tedavisinde diyet nasıl yapılır?

Hipoglisemi hastalığı kandaki şeker seviyesinin düşmesine verilen isimdir. İsim olarak yaygın bir şekilde bilinmese de günümüzde pek çok kişi de görülebilir. Hipoglisemi iki farklı şekilde sıralanır. Bunlar hafif ve ağır olarak ayrılırlar. Kişi bu rahatsızlığı fark eder ve açlık, titreme, terleme ve çarpıntı gibi şikâyetler etmeye başlarsa buna hafif hipoglisemi denir. Ağır bir şekilde yaşanan hipoglisemi de bu rahatsızlıklar fark edilmez, kan şekeri çok hızlı şekilde düşüş gösterir ve beyin şekersiz kalır. Ağır hipoglisemi de koma, şuur kaybı bazen de ölüm gibi sonuçlar doğurabilir. Önüne geçilmesi oldukça zor bir durum olan ağır hipoglisemi de tıbbi müdahale gerekir. Peki, Hipoglisemi belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl yapılır? İşte cevabı

HİPOGLİSEMİ NEDİR?

Tıp tanımı olarak düşük kan şekeri olarak adlandırılan hipoglisemi isim olarak pek bilinmese de günümüzde oldukça sık görülen bir rahatsızlıktır. Bazen vücutta kendini hiç hissettirmezken, bazen de ciddi bilinç kayıplarına kişiyi götürebilir. Peki, Hipoglisemi belirtileri nelerdir?

HİPOGLİSEMİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hipoglisemi hafif, orta ve ağır olmak üzere üçe ayrılır. Bu sebepten dolayı belirtilerde şiddete göre değişkenlik gösterir. İşte hafif, orta ve ağır hipoglisemi belirtileri;

Hafif hipoglisemi belirtileri

En büyük belirtilerinden bir tanesi sık acıkmadır. Kişi bu rahatsızlığı bünyesinde kolayca hissedebilir.

Hafif hipoglisemi yaşayan kişi de zaman zaman titremelerde meydana gelir.

Terleme ve çarpıntı gibi şikâyetlerde sıkça görülür.

Orta hipoglisemi belirtileri

Baş ağrısı

Çarpıntı

Soğukluk

Sinir

Terleme

Bulanık görme

Uyuşukluk gibi belirtileri orta hipoglisemi belirtileridir.

Ağır şiddetli hipoglisemi belirtileri;

Bilinç kaybı

Havale

Koma durumu

HİPOGLİSEMİ NEDENLERİ NELERDİR?

Gereğinden fazla insülin ve oral anti diyabetik kullanmak hipoglisemiye neden olabilir. Özellikle yemek düzeni olmayan, gereğinden fazla egzersiz yapan, aşırı alkol tüketimi yapan gibi faktörler hipoglisemiye neden olur. Soğuk/ılık ortamdan çok sıcak ortama geçilmesi ve insülin enjeksiyonlarının yerini değiştirmek de diğer nedenler arasında bulunuyor.

Reaktif Hipoglisemi Nedir? Hipoglisemi atağı neden olur?

Reaktif hipoglisemi, diyabeti olmayan kişilerde yemeklerden bir müddet sonra oluşan ani kan şekeri düşmesidir. Kan şekerindeki düşme, özellikle karbonhidratlı besinler alındıktan birkaç saat sonra daha sıktır.

Hafif, orta ve ağır şiddetli hipoglisemilerde görülen belirtilerin neticesinde hipoglisemi atağı gerçekleşir.

HİPOGLİSEMİ DİYETİ NASIL YAPILIR?

Konuyla ilgili SABAH yazarı Selahattin Dönmez'in yazısında değindiği noktalar;

REAKTİF HİPOGLİSEMİ: Yemek yedikten ikidört saat sonra kan şekerinin düşmesi ile oluşan hipoglisemi türüdür. Toplumda yaygın rastlanan hipoglisemi tipi olup baygınlık hissi, şiddetli acıkma, çarpıntı, terleme, sinirlilik ve huzursuzluk ana belirtileridir. Bu tip hipoglisemikler öfke patlaması ve tartışma eğilimde olurlar. Reaktif hipogliseminin nedeni insülin hormonunun aşırı salgılanmasından ve insülinin geç cevabından kaynaklanır. Reaktif hipoglisemi 25-35 yaşlarında kadınlarda, insülin direnci olanlarda daha sık görülür. Yüksek karbonhidratlı beslenme reaktif hipoglisemiyi tetikler. Obezlerde görülen ya nedeni bilinmeyen dediğimiz idiyopatik reaktif hipoglisemidir ya da reaktif hipoglisemidir. Bu nedenle karbonhidrat yüklü öğünlerden kaçınmak tek tedavi yoludur.

POSTABSORTİF HİPOGLİSEMİ: Sabah öğün atlayınca veya yemek yedikten beş saat sonra görülen hipoglisemi çeşididir. Bu tip hipoglisemide altta yatan bir hastalık söz konusudur. Bu hipoglisemide şeker düzenleme mekanizması alt üst olmuştur. Hipotiroidi, adrenal yetersizlik, alkol içimi, yüksek doz aspirin kullanımı, pankreasta tümör varlığı bu hipoglisemiyi açığa çıkarır. Bu tip hipoglisemide nöbet ve bilinç kaybı, mental bozukluk belirgindir. Altta yatan problem çözülünce postabsortif hipoglisemi de düzelir. Tedavi edilmezse vücutta arıza bırakabilir.

Tanı için doğru şeker yüklemesi çok önemli

Hipoglisemi tanısını koymak zordur fakat 75 gram glikoz verilerek yapılan kan şekeri testi ile tanı konulabilir. Kan şekeri testi 55 mg/dL'nin altına düşmeye başladığında sağlıklı insanda hipoglisemi belirtileri gelişir. Bu sebeple reaktif hipoglisemi tanısı koymak için şeker testinde yarım saat aralıklarla kan şekeri ve aynı anda insülin düzeyine de bakarak iki-üç saatlik test sonucunda tanı koymak gerekir.