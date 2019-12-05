Kemik kanseri belirtileri nelerdir? Kemik kanserinde iyileşme oranı

Kemikler, insan yaşamı için hayati öneme sahiptir. Sağlıklı olmasının temelinde ise kemik yoğunluğu yatar. Kemik yoğunluğu, 20'li yaşların sonuna doğru ulaşabileceği en üst seviyeye çıkar. Bu oranı korumak için ise günlük yaşamda dikkat edilmesi gerekenler noktalar vardır. Öyle ki, erken yaşlarda olan spor yaralanmaları, yanlış ve sağlıksız beslenme ile fiziksel aktiviteye önem vermemek başlıca kemik sorunlarının doğmasına neden olur.

KEMİK KANSERİ NEDİR?

Kemik kanseri, başlangıç evresi olarak kemik hücrelerinde oluşur. Bacak ve kolda kendini gösterir, son evrelerinde doğru ciddi problemlere sebebiyet verir. Halk arasında bacak tümörleri olarak da bilinir. İlk evrede belirtileri kolay anlaşılmayan kemik kanseri, uzman bir doktora görünmenin ardından basit bir röntgenle tespit edilir. Genellikle kollarda ve bacaklardaki kemiklerde görülür kemik kanseri, bacakta uyluk kemiğinin bir bölümünde, dize yakın alt bacak kemiğinde ya da kolun omza yakın olan bölümünde sıklıkla görülür. Nadiren de olsa kalça kemiği (pelvis), omuz ya da çene gibi farklı kemiklerde de kemik kanserine rastlanır.

Kemikte en çok görülen kemik kanseri türüne "Osteosarkom" adı verilmektedir.

KEMİK KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kemik kanseri belirtileri, uzun ağrılar ve şişlikle kendisini hissettirir. Başlıca kemik kanseri belirtileri şu şekilde sıralanabilir;

Uzun süren kemik ağrıları ağrı kesiciler ile de geçmiyorsa,

Uzun süre hissedilen ağrının şiddeti giderek artıyorsa,

Kemik ağrısının yanı sıra şişlik ve kızarıklık da fark ediliyorsa,

Ağrı bölgesinde ele gelen kitle ve sertlik gibi bulgular varsa,

Ağrınız düşme ya da çarpma gibi yaralanmalarla ilişki ise,

Kemik ağrınıza iştahsızlık, halsizlik, yorgunluk, ateş, aksama ve döküntü gibi diğer belirtiler de eşlik ediyorsa.

Bu belirtilerin birden fazlasını hisediyorsanız, uzman bir doktora görünmenizde fayda vardır.

KEMİK KANSERİ AĞRISI NASIL OLUR?

Çoğunlukla bacakta ve kolda kendisini gösteren kemik kanseri ağrısı, şiddetli bir şekilde olur. Öyle ki, ağrıların şiddeti zaman zaman o kadar artar ki ağrı kesici kullanımı bile buna engel olamaz. Bu ağrılarının akabinde, şişkinlik ve kızarıklar da görülebilir.

KEMİK KANSERİ TİPLERİ

Tümör ilk olarak kemik dokusundan kaynaklanabildiği gibi, metastaz sonrası kemiğe yerleşen kanserden de köken alabilir.

Multipl Miyelom: Multipl miyelom en sık görülen birincil kemik tümörüdür. Kemik iliğinin kötü huylu tümörüdür. Herhangi bir kemiği etkileyebilir ve 50-70 yaş arası hastalarda görülür.

Osteosarkom: Osteosarkom ikinci en sık görülen kemik tümörüdür. Sıklıkla ergenlik çağında ve diz bölgesinde ortaya çıkar. Daha ender olmakla birlikte kalça ve omuz bölgesinde de görülebilir.

Ewing sarkomu: Ewing sarkomu sıklıkla 5-20 yaş arası görülür; geniş yumuşak bir doku kitlesi ile birlikte kemik harabiyeti vardır. Vücutta en sık üst ve alt ekstremite, pelvis ve kaburga kemiklerinde görülür.

Kondrosarkom: Sıklıkla 40-70 yaş arasında kalça bölgesi, pelvis ve omuzda kitle ile ortaya çıkar.

Metastatik Kemik Tümörleri: Kemiğe başka organlardan sıçrayan kötü huylu tümörlerdir. Hastalar sıklıkla istirahat ile geçmeyen ağrı ya da patolojik kırık şikayetleriyle başvururlar. Prostat, akciğer ve meme kanserleri kemiklere en sık metastaz yapan kanser türleridir.

KEMİK KANSERİ ÖLÜM RİSKİ VAR MI?

İyi huylu kemik tümörü cerrahi müdahale ile iyileştirilebilir ve ölüm riski neredeyse sıfırdır.

KEMİK KANSERİ RİSK FAKTÖRLERİ

Özellikle gençlerde sıkça rastlanan kemik tümörlerinin kesin nedeni bilinmemekle birlikte, bazı risk faktörlerinden bahsedilebilir. Sıkça karşılaşılan kemik tümörü (kanseri) risk faktörleri şunlar olabilir;

Kemik kanseri erkeklerde daha çok görülür. Daha çok uzun boylu gençlerde ve yetişkinlerde görülen kemik kanserinde, kemiklerin hızlı gelişmesi de başka bir risk faktörüdür. İleri yaşlarda görülen osteosarkom, uzun süren kemik hastalıkları nedeniyle görülebilmektedir. Kemik tümörleri siyahi ırka sahip kişilerde beyazlara göre daha çok rastlanır. Genç hastalarda farklı bir kanser türünü tedavi etmek için kemik bölgesine uygulanan radyasyon, kişide sonradan kemik kanseri oluşumuna neden olabilir. X ışını, BT ve kemik tarama testlerinin ostesarkom riskini arttırdığına dair henüz net bir bilgi elde edilmediği de unutulmamalıdır.

TEDAVİSİ VE İYİLEŞME ORANI

Kemik tümörünün tedavisi multidisipliner çalışan ortopedik onkolog, tıbbi onkolog, radyolog, radyasyon onkoloğu ve patologların takım çalışması ile yapılır. Kanseri yenmeyi amaçlayan ekiple ilişkili olan organ veya ekstremiteyi korumaktır. İlaçla tedavi (kemoterapi), ışın tedavisi (radyoterapi), cerrahi tedavidir. Tedavi yaklaşımı kararında tümörün biyolojik davranışı (tipi) ve evresi (diğer dokulara sıçraması) önemli rol oynar.

Ameliyat sonrası beklenen, bir yıl içinde yerine konulan kemiğin iyileşmesi ve oraya tutunması yani vücudun onu kendi kemiği gibi kabul etmesidir.