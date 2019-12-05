Mantar hastalığı belirtileri nelerdir? Mantar neden olur, nasıl geçer?

Mantar enfeksiyonu yerleştiği bölgede ciddi deformasyonlara sebep olur. Cilt hastalıklarının çoğunun sebebi olarak bilinen bu rahatsızlık lenf bezlerini de etkilediğinden vücudun dengesini bozmaktadır. Akciğere, kana ve deride yer edinebilen bu enfeksiyona müdahale edilmesi gerekmektedir. Bağışıklık sistemini çabucak düşürdüğünden her zayıf anda mantar hastalığı tekrarlanabilir. Candida albicans denilen bakterinin neden olduğu mantar hastalığı çeşitleri nelerdir?

MANTAR HASTALIĞI NEDİR?

Cilt hastalıklarının en bariz sebeplerinden biri olan mantar hastalıklarının sebebi birçok bakteri türü olup en belirgini candida albicans'tır. Mantarlar açık havada, toprakta, bitkilerde, insan derisinde yaşayabilirler. Temas yolu ile bulaşıcı özelliği olmasından dolayı tehlikeli hastalıklar grubuna girmektedir. Bağışıklık sistemini olumsuz yönde etkiler ve vücut zayıfladığı anda bu hastalık tekrar nüks edebilir. Tedavi edilmez ise diğer organlara sıçrama durumu vardır. Bu bakımdan kişiler kendilerindeki belirtileri dikkatle izlemeli, doktora görünmelidir.

MANTAR HASTALIKLARI NEDEN OLUR?

1.Kirli toplu ortamlarda

2.Daha önce mantar enfeksiyonu bulaşmış kişi ile temas esnasında

3.Bağışıklık sistemi zayıf kişilerde

4.Mantar hastalığına yakalanmış hayvan ile temasta

5.Kortizon gibi ilaçların yaygın görülen etkilerinde

MANTAR HASTALIĞI ÇEŞİTLERİ

1.VÜCUT MANTARI

Deride ortaya çıkan leke şeklinde görülen kabartılardır. Bu lekeler zamanlar büyür iltihaplı tomurcuklara neden olur. Hücreler kaşıntı, döküntü ve kızarıklık gibi belirtilerle kendini gösterir. Doktorun önerdiği krem ya da losyon gibi ilaçlarla geçirilir.

2.SAÇ MANTARI

Saç derisinde görülür. Egzama ile karıştırılmaktadır. Ciltteki olan ile farklıdır. Saç hücreleri zayıflar. Bu yüzden saçlarda kolayca kepeklenme, kaşıntı ve pullanma olur. Saç mantarı bulaşıcıdır.

3.AYAK MANTARI

Parmak aralarında ve topukta görülmektedir. Genellikle ayakların kapalı alanda uzun süre kalıp terlemesi ile ortaya çıkar. Çok çabuk bulaşan ve çoğalan mantar türüdür. İlerleyen zamanlarda hastaların ayaklarında şişme ya da ağrı görülebilir. Doktorun önerdiği ağızdan alınan ilaç ve krem ile tedavi edilir.

4.TIRNAK MANTARI

Tırnak içerisinde görülen mantar türüdür. Hücrelerin DNA'sını bozarak tırnakların sararıp şişmesine neden olur. Tırnak şeklinde bozulma ve matlaşma gibi belirtileri vardır. En ağrılı mantar türü olarak kabul edilir. En kötü halinde uzman kişi tırnağı kökünden çeker.

5.EL MANTARI

Elin içinde ve dışında görülür. Deterjan ve benzeri ürünler mantarın artmasına sebep olabilir. Tekrarlama olasılığı diğer mantar türlerine göre daha fazladır.

6.KASIK MANTARI

Makat bölgesinde görülür ve şiddetli iltihaplanmalara sebep olur. Ciltte kabartı görülür. Kaşıntı en belirgin özelliğidir. Kaşıntı arttıkça enfeksiyon olasılığı da artar. Zamanında müdahale edilmezse ciddi boyutlara ulaşabilir.

7.VAJİNA MANTARI

Kadınlarda sıklıkla görülür. Tuvalet temizliği yapılmadığında ya da o tarz yerlerden bulaşıcılık olduğuna kişilere geçebilir. Dış ve iç mantar olmak üzere iki çeşittir. Adet dönemlerinde ağır kokulara neden olur. Kaşınma ve idrar yaparken yanma gibi belirtileri vardır.

MANTAR HASTALIĞINA NE İYİ GELİR?

Mantar hastalığına bazı şeyler iyi gelir. Bunlar; yoğurt, sarımsak, siyah çaydır. Bunların organik olanı ya da yoğurt gibi evde yapılmış olanı tercih edilmelidir.

MANTAR ENFEKSİYONU TEDAVİSİ

Cilt mantarında iki temel yöntem uygulanır. Bunlar; nem önleyici ilaçlar ve antifungal ilaçlardır. Bazı durumlarda ise ağızdan alınan ilaçlar kremlere eşlik etmektedir. Genel olarak belirtileri; kaşıntı, kabartı, ağrı ve şişme olduğundan buradaki en önemli şey sürülen solüsyonlar ve tedavi sürecidir.