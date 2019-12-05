Obezite nedir, belirtileri nelerdir sorusu vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılmaya devam ediyor. Günümüzde birçok kişinin risk altında olduğu bu hastalık vücuttaki yağ hücrelerinin büyüklüğü ve miktarındaki artıştan kaynaklanırlar. Vücut daha sonra fazla kalorileri yağ olarak depolar. Peki, Obezite nedir, belirtileri nelerdir? Obezite hesaplaması nasıl yapılır? İşte detaylar…

OBEZİTE NEDİR?

Obezite, vücudun düzenli olarak yakabileceği veya kullanabileceğinden daha fazla kalori almanın sonucudur. Doktorlar, fazla kilolu ve şişmanlığı taramak ve teşhis etmek için vücut kitle indeksi (VKİ) ve bel çevresini ölçer. Obezite, metabolik sendrom, yüksek tansiyon, ateroskleroz, kalp hastalığı, diyabet, yüksek kan kolesterolü, kanserler ve uyku bozuklukları gibi komplikasyonlara neden olabilen ciddi bir tıbbi durumdur. Tedavi, durumunuzun nedeni ve ciddiyetine ve komplikasyonların olup olmadığına bağlıdır. Tedaviler arasında kalp sağlıklı beslenme ve artmış fiziksel aktivite gibi yaşam tarzı değişiklikleri.

Bazı insanlar için cerrahi tedavi (obezite ameliyatı) seçeneği gerekebilir. Obezite sınırı kaç kilo şeklinde araştırmalar internet üzerinden yapılsa da aslında bu kişilerde yaşa ve cinsiyete göre beden kitle endeksine göre değişim gösterir. Yaşa ve cinsiyete göre beden kitle endeksi hesaplamak ise oldukça basittir.

Her gün ekstra kalori tüketildiği için, vücut obeziteye ve en ağır durumlarda obeziteye yol açan ekstra yağ depolarını biriktirmeye devam eder. Obezite semptomları birçok ciddi ve bazen ölümcül hastalığın öncüsü olarak tanımlanmıştır.

Obezite semptomları, vücut yağ yüzdesini değerlendirmek için tasarlanmış ölçülebilir kriterleri içerir; Bu hesaplamalar, obezite tanısı konulurken sağlık kuruluşu tarafından kullanılır.

Kilo alma seviyesini obezitenin ciddiyetiyle karşılaştırmanın birincil yöntemi, vücut kitle indeksi veya VKİ adı verilen spesifik bir ölçüm sistemidir. Bazı uzmanlar obezite testi uygulaması da yapabilirler.

Vücut kitle indeksi kaç olmalı?

Vücut kitle indeksi vücuttaki boy ve boy oranına bağlı olarak yağ içeriğini ölçmenin bir yoludur.

Ulusal Kalp, Akciğer ve Kan Enstitüsü, bir kişinin BMI'sini kontrol etmek için çevrimiçi bir aracı kullanmak için basit bir yöntem sunar. Aşağıdaki çizelgede, bir kişinin BMI'sine göre ağırlık durumu gösterilmektedir. Birkaç kilo fazla almak, bir kişinin genel sağlık durumu göz önüne alındığında önemsiz görünse de, kilo alımı hızlı bir şekilde ciddi bir tıbbi duruma yükselebilir.

OBEZİTE BELİRTİLERİ NELERDİR?

Yetişkinlerde Sık Belirtiler:

Obezite belirtileri birinin günlük yaşamını olumsuz yönde etkileyebilir. Yetişkinler için sık görülen belirtiler şunlardır:

Vücutta aşırı yağ birikmesi (özellikle bel çevresinde)

Nefes darlığı

Terleme (normalden fazla)

Horlama

Uyku problemi

Cilt problemleri (cilt kıvrımlarında biriken nemden)

Basit fiziksel görevlerin gerçekleştirilememesi (bu kişi kilo alımından önce kolayca gerçekleştirilebilecek)

Yorgunluk (hafiften aşırıya)

Ağrı (genellikle sırt ve eklemlerde)

Psikolojik etki (olumsuz benlik saygısı, depresyon, utanç, sosyal tecrit)

Birincil obezite semptomlarına ek olarak, obezite, birçoğu hastalığın erken evresinde kolayca tanımlanamayan birçok ciddi sağlık hastalığına da neden olabilir.

OBEZİTE HANGİ HASTALIKLARA NEDEN OLUR?

Obezite ile ortaya çıkması daha olası olan ciddi sağlık komplikasyonları şunları içerir:

Yüksek kan basıncı (hipertansiyon) veya kalp hastalığı, kalpten kanı vücudun daha fazla yüzeyine pompalamak için çok çalışıyor

İnme, kalp krizi ve diğer komplikasyonlara yol açan yüksek kolesterol seviyeleri (arterleri tıkayan yağ birikintileri)

İnme (yüksek kolesterol seviyelerinden ve yüksek tansiyondan)

Tip 2 diyabet (tip 2 diyabet vakalarının yaklaşık% 50'si doğrudan obezite ile bağlantılıdır)

Bazı kanser türleri (Hastalık Kontrol Merkezlerine göre kanser tanısının% 40'ı obezite ile bağlantılıdır)

Astım

Böbrek hastalığı, böbreklere zarar veren kronik yüksek tansiyondan oluşabilir.

Aşırı kilolardan kaynaklanan osteoartrit, eklemlerde, kemiklerde ve kaslarda ek bir gerginliğe neden olur

Safra kesesi hastalığı (2013'te yapılan bir çalışma, BKİ ölçeğindeki her bir puanlık artışla safra kesesi hastalığı riskinin% 7 arttığını gösterdi)

Boyun ve dilde yağ birikmesi nedeniyle solunum apnesi

Gastroözofageal reflü, hiatal herni ve mide yanması nedeniyle mide üstündeki kapakta aşırı kilo oluşması. Bu, mide asidinin yemek borusuna sızmasına izin verir.

Kanser veya yüksek tansiyon gibi obezite ile aynı anda meydana gelen durumlar "komorbiditeler" olarak adlandırılır.

OBEZİTE NEDENLERİ

Kilo alımı, vücudunuzun kullandığından daha fazla kalori aldığınızda ortaya çıkar. Yediğiniz yiyecekler vücudunuzun ihtiyaç duyduğundan daha fazla kalori sağlıyorsa, fazlalık yağa dönüşür. Başlangıçta, yağ hücrelerinin büyüklüğü artar. Artık genişleyemediklerinde sayıca artmaktadır. Kilo kaybederseniz, yağ hücrelerinin boyutu azalır, ancak hücre sayısı artmaz.

Bununla birlikte, şişmanlığın birçok nedeni vardır. Kalori alımı ve tüketimi arasındaki dengesizliğin nedenleri kişiye göre değişir. Yaşınız, cinsiyetiniz, genleriniz, psikolojik makyaj, sosyoekonomik ve çevresel faktörlerin tümü katkıda bulunabilir.

Genler: Genleriniz metabolizmanın etkinliği, depolanması ve vücut yağının dağılımında rol oynayabilir.

Aile yaşam tarzı: Obezite ailelerde kaçma eğilimindedir. Buna hem genler hem de ortak beslenme ve yaşam tarzı alışkanlıkları neden olur. Ebeveynlerinizden biri obez ise, obez olma riskiniz daha yüksektir.

Duygular: Bazı insanlar depresyon, umutsuzluk, öfke, can sıkıntısı ve açlıkla hiçbir ilgisi olmayan diğer birçok neden yüzünden aşırı ısınırlar. Bu, fazla kilolu ve obez insanların diğer insanlardan daha fazla duygusal sorunları olduğu anlamına gelmez. Bu sadece duygularının, yeme alışkanlıklarını etkileyerek fazla yemek yemelerine neden olduğu anlamına gelir.

Çevresel faktörler: En önemli çevresel faktör yaşam tarzıdır. Yeme alışkanlıklarınız ve aktivite seviyeniz kısmen çevrenizdeki insanlardan öğrenilir. Aşırı yeme ve hareketsiz alışkanlıklar (hareketsizlik) obezite için en önemli risk faktörleridir.

Cinsiyet: Erkeklerin ortalama olarak kadınlardan daha fazla kasları vardır. Kas, diğer doku türlerinden daha fazla kalori yaktığı için, erkekler istirahatta bile kadınlardan daha fazla kalori kullanır. Bu nedenle, kadınların aynı kalori alımıyla kilo alma olasılıkları erkeklerden daha fazladır.

Yaş: İnsanlar kaslarını kaybetme ve yaşlandıkça şişman olma eğilimindedir. Metabolizmaları da biraz yavaşlar. Bunların her ikisi de kalori gereksinimlerini azaltır.

Hamilelik: Kadınlar hamilelikten sonra hamilelikten ortalama 4-6 kilo daha fazla kilo alırlar. Bu her hamilelikle birleşebilir.