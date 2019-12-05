Aniden başlayan panik atak bedensel belirtilerle ortaya çıkar, korku ve endişe yaratır. Kontrol edilemeyen kaygı duygusundan kaynaklı meydana gelir. Bu rahatsızlığın belirtileri arasında titreme ya da sarsılma, nefes darlığı ya da boğuluyor gibi olma duyguları, göğüs ağrısı ya da göğüste sıkıntı hissi yaşanır. Panik atak, tedavisi mümkün olan bir rahatsızlıktır. Eğer panik atak krizleri yaşıyorsanız kesinlikle bir psikoloğa gidilmelidir. Bu rahatsızlık en çok 50 yaşın altında olma, kadınlarda, ayrılmış veya boşanmış olma durumlarını yaşayan vatandaşlarda görülür. Peki Panik atak belirtileri nelerdir? Çarpıntı ve nefes darlığı panik atak belirtisi mi? Panik atağa ne iyi gelir?

PANİK ATAK NEDİR?

Panik atak, bir an boyunca yaşanan korku nöbeti olarak tanımlanabilir. Buna, kişinin bedeninde bir anda hissettiği korku veren belirtiler diyebiliriz ki, bunlar nöbet gibi gelişiyor.

PANİK ATAK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Panik ataklar aşağıdaki belirtilerden dört veya daha fazlasının aynı anda olması ile karakterizedir:

• Çarpıntı, kalp atımlarının artması

• Terleme

• Titreme ya da sarsılma

• Nefes darlığı ya da boğuluyor gibi olma duyguları

• Göğüs ağrısı ya da göğüste sıkıntı hissi

• Bulantı ya da karın ağrısı

• Baş dönmesi, sersemlik hissi, bayılacakmış gibi olma

• Kendini ya da çevresindekileri değişmiş, tuhaf ve farklı hissetme

• Kontrolünü kaybetme korkusu

• Ölüm korkusu

• Uyuşma ya da karıncalanma

• Üşüme, ürperme ya da ateş basmaları

PANİK ATAK SÜRESİ NE KADAR?

Sıklıkla dakikalarla sınırlı oluyor bu ataklar ve en yüksek şiddetine 10 dakika içinde ulaşıyor, nadiren daha uzun sürüyor. Hasta, yarım saat içinde normale dönmüş oluyor. Yani hasta, hastane aciline gidene kadar panik atak geçiyor.

PANİK ATAK TEDAVİSİ VAR MI?

Panik atak, tedavisi mümkün olan bir rahatsızlıktır. Eğer panik atak krizleri yaşıyorsanız kesinlikle bir psikoloğa gitmelisiniz. Atakların boyutuna göre ilaç tedavisi uygulanabilmektedir. Ancak ilaç tedavisi etkili olmakla birlikte tedavi bittikten sonra şikayetler tekrarlayabilir. Bu nedenle ilaç tedavisi uygulansa dahi psikoterapi önerilmektedir.

PANİK ATAĞIN İLAÇ TEDAVİSİ MÜMKÜN MÜ?

Panik atak tıbbi tedavisi bulunmaktadır. Ancak tedaviyi kestikten sonra bazı vakalar tekrarlama göstermektedir. Panik atak tedavisinde ilaç tedavisinin ‌yanısıra gevşeme ve solunum egzersizleri faydalı bulunmuştur.