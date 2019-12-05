Rahim kanseri kadın üreme organını etkileyen çok yaygın bir kanser türüdür. Rahim kanserinin en yaygın görünen belirtisi anormal vajinal kanamadır. 10 rahim kanseri vakasının yaklaşık 9'u menapoz sonrası ya da düzensiz vajinal kanamalar sayesinde ortaya çıkarılmaktadır. Rahim kanseri tedavisinde öncelikle rahimin alınması tümörün yayılmasını engellemek amacıyla öncelik tanınan yöntemdir. Kanserin evresi tedavi stratejisini belirler. Evreleme sistemi hastalığın vücuttaki yayılımını belirlememize yardımcı olur. Peki Rahim kanseri nedir? Rahim kanseri belirtileri nasıl anlaşılır? Tedavisi var mı?

RAHİM KANSERİ NEDİR?

Rahim kanseri, kadın üreme organını etkileyen çok yaygın bir kanser türüdür. Menopoz geçirmiş olan kadınlarda anormal vajinal kanama, geçirmemiş olan kadınlar da ise adetler arası kanama geçirme en önemli belirtisidir.

RAHİM KANSERİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Rahim kanserinin en yaygın görünen belirtisi anormal vajinal kanamadır (özellikle menapoza girmiş ve adet periyotları kesilmiş kadınlarda). 10 rahim kanseri vakasının yaklaşık 9'u menapoz sonrası ya da düzensiz vajinal kanamalar sayesinde ortaya çıkarılmaktadır. Bu düzensiz kanamalar aşağıda belirtilenleri kapsayabilir:

Menapoz sonrası vajinal kanama

Alışılmadık şekilde fazla ya da adet periyotları arasında meydana gelen kanamalar

Vajinal akıntı (pembe ve ıslak olandan, koyu ve kötü kokulu olana kadar)

Rahim kanserinin yaygın olmayan belirtileri ise karnın alt kısmında ağrı ya da rahatsızlık ve cinsel ilişki sırasında ağrıyı kapsamaktadır.

Bazı faktörler kadınların rahim kanseri riskini artırabilirler;

Şişmanlık, düzensiz adet görme, hiç çocuk sahibi olmama, kısırlık, meme kanserini tedavi etmek veya önlemek için tamoksifen kullanımı, ailede rahim kanseri öyküsü olması, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, safra kesesi hastalığı veya tiroit hastalığı, menopoz tedavisi için uzun dönem progesteronsuz öströjen kullanımı, sigara

RAHİM KANSERİ TEDAVİSİ MÜMKÜN MÜ?

Hastanın ilk cerrahisi, en önemli olan tedavisi olarak kabul ediliyor ve mutlaka bir jinekolog onkolog tarafından yapılması öneriliyor. Ancak hastalığın yaygınlığına göre cerrahi tedavi bazen yeterli olmadığından ek tedavilere ihtiyaç duyulabiliyor. Eğer cerrahi sonrası eldeki bulgular kanserin tekrarlama riskini gösteriyorsa histerektomi (rahmin alınması) sonrası radyasyon tedavisi veriliyor. Eğer kanser vücudun diğer bölümlerine yayılmış ise tümörün büyümesini durdurmak için yüksek dozlarda progesteron, verilebiliyor. Kemoterapi kanser hücrelerini öldürmek için yapılan ilaç tedavisidir. Bu ilaçlar genellikle kombinasyonlar halinde kullanılıyor.

RAHİM KANSERİ ÖLDÜRÜR MÜ?

Rahim kanseri, ölümcül bir kanser türü olmasına rağmen tedavi başarısı çok yüksektir. Eğer hastalık erken tespit edilir ve tedavi edilirse 10 kadının 9'u iyileşebilir. Bu hastalığı yaşayanların mutlaka doktora gitmesi gerekir.

RAHİMDEKİ POLİP KANSERE DÖNÜŞÜR MÜ?

Polipler bunlara neden olabilir;

Adet dönemlerinin yoğun ve uzun sürmesi

Adet dönemleri arasında lekelenme

Düzensiz adet görme

Adet dönemlerinde ağrı

Kısırlık